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У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, матч с "Карпатами" отложили, - УПЛ

У двух футболистов донецкого

В двух футболистов донецкого клуба "Олимпик" обнаружили коронавирус. Руководство Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла матч 27-го тура, в котором дончане должны были встречаться с "Карпатами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЛ.

"20.06.2020 года в УПЛ поступило обращение от ФК "Олимпик", в котором сообщается о том, что по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у двух футболистов донецкого клуба выявлены положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования футболистов в УПЛ решили перенести матч на более поздний срок. Дату сообщат дополнительно.

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В пресс-службе "Олимпика" уточняют: "Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура FBL против "Карпат". Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдет повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу".

Напомним, 30 мая футбольный клуб "Карпаты" сообщил о позитивном результате тестирования на COVID-19 у нескольких игроков и среди персонала. ФК объявил карантин на две недели. Он завершился накануне.

Из-за коронавируса не состоялся матч "Карпат" с "Мариуполем".

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Топ комментарии
+5
Дякую, Максиме.
Я писала не раз, що в голові вже все настільки намішане - капець: і наш житомирський суржик, і моя київська старанна університетська мова, і українська канадИйська (це - окремий варіант ), і факт багаторічного спілкування з українцями з Західної України (а вони розмовляють не так, як ми ) + французька і англійська.
Коли приїжджаю додому - кілька днів призвичаююся до нашого домашнього варіанту.
Іноді щось як видам, мама потім сміється.
Але я намагаюся тримати пристойну українську, бо мова має велике значення. І я її люблю.
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21.06.2020 00:40
+3


Я - філолог за освітою, закінчила романо-германську філологію.
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21.06.2020 04:30
+2
У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, отложили матч с "Карпатами", - УПЛ - Цензор.НЕТ 5691
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20.06.2020 22:32
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какой, нахрен, донецкий олимпик ?

шесть лет Донецк оккупирован !!!
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20.06.2020 22:31 Ответить
Это просто франшиза, т.е. название.
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20.06.2020 22:49 Ответить
У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, отложили матч с "Карпатами", - УПЛ - Цензор.НЕТ 5691
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20.06.2020 22:32 Ответить
У двох футболістів донецького "Олімпіка" виявили COVID-19, матч із "Карпатами" відклали, - УПЛ - Цензор.НЕТ 1260
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20.06.2020 23:02 Ответить
Можна запитати, Ви народились в Україні?
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20.06.2020 23:39 Ответить
Так.
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21.06.2020 00:07 Ответить
На Поділлі?
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21.06.2020 00:15 Ответить
Нє. У двох футболістів донецького "Олімпіка" виявили COVID-19, матч із "Карпатами" відклали, - УПЛ - Цензор.НЕТ 4716
Полісся. Житомирщина.
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21.06.2020 00:26 Ответить
У Вас дуже гарна українська мова. Моя мама з Кам'янець-Подільського. Вона так само мені де-коли каже "робиш по-жидівськи", якщо я роблю щось дивним способом.
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21.06.2020 00:32 Ответить
Дякую, Максиме.
Я писала не раз, що в голові вже все настільки намішане - капець: і наш житомирський суржик, і моя київська старанна університетська мова, і українська канадИйська (це - окремий варіант ), і факт багаторічного спілкування з українцями з Західної України (а вони розмовляють не так, як ми ) + французька і англійська.
Коли приїжджаю додому - кілька днів призвичаююся до нашого домашнього варіанту.
Іноді щось як видам, мама потім сміється.
Але я намагаюся тримати пристойну українську, бо мова має велике значення. І я її люблю.
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21.06.2020 00:40 Ответить
Супер! У вас насичене подіями життя. Дійсно, в Вашій мові помітний і суржик, і мова українського інтеллігента, і вплив Західної України. Але мова Ваша дуже гарна. Ви могли би працювати в Україні філологом або журналістом на телебаченні.
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21.06.2020 00:50 Ответить


Я - філолог за освітою, закінчила романо-германську філологію.
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21.06.2020 04:30 Ответить
 
 