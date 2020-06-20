У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, матч с "Карпатами" отложили, - УПЛ

В двух футболистов донецкого клуба "Олимпик" обнаружили коронавирус. Руководство Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла матч 27-го тура, в котором дончане должны были встречаться с "Карпатами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЛ.

"20.06.2020 года в УПЛ поступило обращение от ФК "Олимпик", в котором сообщается о том, что по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у двух футболистов донецкого клуба выявлены положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования футболистов в УПЛ решили перенести матч на более поздний срок. Дату сообщат дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине болельщикам могут разрешить посещать матчи, - главный санврач Ляшко

В пресс-службе "Олимпика" уточняют: "Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура FBL против "Карпат". Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдет повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу".

Напомним, 30 мая футбольный клуб "Карпаты" сообщил о позитивном результате тестирования на COVID-19 у нескольких игроков и среди персонала. ФК объявил карантин на две недели. Он завершился накануне.

Из-за коронавируса не состоялся матч "Карпат" с "Мариуполем".