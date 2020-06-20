У двух футболистов донецкого "Олимпика" выявили COVID-19, матч с "Карпатами" отложили, - УПЛ
В двух футболистов донецкого клуба "Олимпик" обнаружили коронавирус. Руководство Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла матч 27-го тура, в котором дончане должны были встречаться с "Карпатами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УПЛ.
"20.06.2020 года в УПЛ поступило обращение от ФК "Олимпик", в котором сообщается о том, что по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у двух футболистов донецкого клуба выявлены положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
На 21 июня был запланирован футбольный матч "Карпаты" (Львов) - "Олимпик" (Донецк), однако из-за инфицирования футболистов в УПЛ решили перенести матч на более поздний срок. Дату сообщат дополнительно.
В пресс-службе "Олимпика" уточняют: "Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура FBL против "Карпат". Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдет повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу".
Напомним, 30 мая футбольный клуб "Карпаты" сообщил о позитивном результате тестирования на COVID-19 у нескольких игроков и среди персонала. ФК объявил карантин на две недели. Он завершился накануне.
Из-за коронавируса не состоялся матч "Карпат" с "Мариуполем".
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шесть лет Донецк оккупирован !!!
Полісся. Житомирщина.
Я писала не раз, що в голові вже все настільки намішане - капець: і наш житомирський суржик, і моя київська старанна університетська мова, і українська канадИйська (це - окремий варіант ), і факт багаторічного спілкування з українцями з Західної України (а вони розмовляють не так, як ми ) + французька і англійська.
Коли приїжджаю додому - кілька днів призвичаююся до нашого домашнього варіанту.
Іноді щось як видам, мама потім сміється.
Але я намагаюся тримати пристойну українську, бо мова має велике значення. І я її люблю.
Я - філолог за освітою, закінчила романо-германську філологію.