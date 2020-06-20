Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помешать бывшему советнику Трампа получить прибыль

Федеральный суд США 20 июня отклонил просьбу администрации Дональда Трампа заблокировать публикацию книги Джона Болтона, бывшего советника президента по национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Хотя однобокое поведение Болтона вызывает серьезные опасения в отношении национальной безопасности, правительство не смогло доказать, что судебный запрет является надлежащим средством правовой защиты", - говорится в решении, которое вынес окружной судья Ройс Ламберт.

Администрация добивалась издания судебного решения о временном запрете на публикацию книги Болтона "Комната, в которой это произошло". В Белом доме утверждали, что в мемуарах содержится секретная информация и что книга угрожает национальной безопасности.

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Несколько экземпляров книги, которая должна появиться в продаже во вторник, уже находятся в распоряжении журналистов некоторых изданий.

"Обвиняемый Болтон поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов. Он нанес ущерб своей стране, а себя поставил перед гражданской (и, возможно, уголовной) ответственностью", - написал судья.

Однако суд в то же время решил, что судебный запрет не поможет остановить ущерб, уже нанесенный публикацией книги. "С сотнями тысяч экземпляров по всему миру - и многие из них в распоряжении новостных организаций - ущерб уже нанесен", - заявил судья Ламберт.

Вскоре после того, как решение судьи было опубликовано, Трамп снова обвинил Болтона в раскрытии секретной информации. "Он должен заплатить очень большую цену за это… Это никогда не должно повториться!" - подчеркнул президент.

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В одном из эпизодов книги Болтон утверждает, что Трамп упрашивал председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в переизбрании на пост президента в 2020 году, а также подробно описал предполагаемые нарушения, совершенные Трампом и незатронутые во время процесса импичмента в Палате представителей.

Белый дом прокомментировал решение суда, истолковав его в свою пользу и пообещав, что раскрытие секретных сведений может дорого обойтись бывшему советнику президента.

В заявлении администрации говорится: "Как объяснил суд, "Болтон поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов", надеясь получить прибыль, нарушив соглашения о неразглашении информации. Но Болтон просчитался, и оборотная сторона его проигрыша заключается в том, что он "может потерять свою прибыль от сделки по продаже книги, подвергнуть себя уголовной ответственности и поставить под угрозу национальную безопасность"".

Администрация "намерена заставить Болтона выполнить дальнейшие требования [подписанных им] соглашений и гарантировать, чтобы он не получил прибыли от своего постыдного решения поставить стремление к деньгам и славе выше своих обязательств по защите национальной безопасности", говорится в заявлении Белого дома.

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Напомним, 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона. 11 ноября стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

В январе 2020 года администрация президента США выступила против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.

В июне Белый дом обратился с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США.