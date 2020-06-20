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суд (24827) США (24862) Трамп (4020) Болтон (112)

Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помешать бывшему советнику Трампа получить прибыль

Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помешать бывшему советнику Трампа получить прибыль

Федеральный суд США 20 июня отклонил просьбу администрации Дональда Трампа заблокировать публикацию книги Джона Болтона, бывшего советника президента по национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Хотя однобокое поведение Болтона вызывает серьезные опасения в отношении национальной безопасности, правительство не смогло доказать, что судебный запрет является надлежащим средством правовой защиты", - говорится в решении, которое вынес окружной судья Ройс Ламберт.

Администрация добивалась издания судебного решения о временном запрете на публикацию книги Болтона "Комната, в которой это произошло". В Белом доме утверждали, что в мемуарах содержится секретная информация и что книга угрожает национальной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена, - The New York Times

Несколько экземпляров книги, которая должна появиться в продаже во вторник, уже находятся в распоряжении журналистов некоторых изданий.

"Обвиняемый Болтон поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов. Он нанес ущерб своей стране, а себя поставил перед гражданской (и, возможно, уголовной) ответственностью", - написал судья.

Однако суд в то же время решил, что судебный запрет не поможет остановить ущерб, уже нанесенный публикацией книги. "С сотнями тысяч экземпляров по всему миру - и многие из них в распоряжении новостных организаций - ущерб уже нанесен", - заявил судья Ламберт.

Вскоре после того, как решение судьи было опубликовано, Трамп снова обвинил Болтона в раскрытии секретной информации. "Он должен заплатить очень большую цену за это… Это никогда не должно повториться!" - подчеркнул президент.

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В одном из эпизодов книги Болтон утверждает, что Трамп упрашивал председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему в переизбрании на пост президента в 2020 году, а также подробно описал предполагаемые нарушения, совершенные Трампом и незатронутые во время процесса импичмента в Палате представителей.

Белый дом прокомментировал решение суда, истолковав его в свою пользу и пообещав, что раскрытие секретных сведений может дорого обойтись бывшему советнику президента.

В заявлении администрации говорится: "Как объяснил суд, "Болтон поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов", надеясь получить прибыль, нарушив соглашения о неразглашении информации. Но Болтон просчитался, и оборотная сторона его проигрыша заключается в том, что он "может потерять свою прибыль от сделки по продаже книги, подвергнуть себя уголовной ответственности и поставить под угрозу национальную безопасность"".

Администрация "намерена заставить Болтона выполнить дальнейшие требования [подписанных им] соглашений и гарантировать, чтобы он не получил прибыли от своего постыдного решения поставить стремление к деньгам и славе выше своих обязательств по защите национальной безопасности", говорится в заявлении Белого дома.

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Напомним, 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона. 11 ноября стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

В январе 2020 года администрация президента США выступила против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.

В июне Белый дом обратился с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США.

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Топ комментарии
+19
19/06/2020
Fox News poll:
Biden - 50%
Trump - 38%
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20.06.2020 22:46
+15
Надо было в печерский обратиться
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20.06.2020 22:45
+13
Что то в белом доме перепутали - безопасность Трампа это не национальная безопасность .
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20.06.2020 22:48
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Надо было в печерский обратиться
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20.06.2020 22:45 Ответить
"16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины."

в общем, вислюку оманському предложили ПОДЗАРОБОТАТЬ на Украине
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20.06.2020 23:22 Ответить
цена "инвестиций" на счета клоуна - 5 млрд.долларов:

Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
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20.06.2020 23:26 Ответить
19/06/2020
Fox News poll:
Biden - 50%
Trump - 38%
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20.06.2020 22:46 Ответить
Я б голосував за Трампа.
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20.06.2020 23:33 Ответить
***** з *************** теж голосувало би за трампа… Усі одні брати по розуму…
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20.06.2020 23:52 Ответить
Подивимось. Я думаю що після того як Трамп дав зброю Україні, вже ні.
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21.06.2020 01:28 Ответить
God bless America❗️
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20.06.2020 22:47 Ответить
Что то в белом доме перепутали - безопасность Трампа это не национальная безопасность .
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20.06.2020 22:48 Ответить
Надо бы почитать книжецу
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20.06.2020 22:48 Ответить
Я там, внизу, Трампа "похвалил"...
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21.06.2020 06:24 Ответить
помещать прибыль это как админы?
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20.06.2020 22:49 Ответить
это так же легко как пИсать заголовки для ЦЕНЗОРа
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20.06.2020 22:50 Ответить
а, это та книга, в которой доказывается, что Трамп выделял военную помощь Украине исключительно в обмен на давление на Байдена, которого пристроил Петрусь на сахарную должность... любопытно
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20.06.2020 22:50 Ответить
Там и другого много , кроме Украиньі. По КНДР точно перльі Донни есть...
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20.06.2020 22:54 Ответить
почитаем
трамп будет визжать что все фейк))
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20.06.2020 22:57 Ответить
Щось там про Трампулю компроматне.
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20.06.2020 22:53 Ответить
Поскольку Трамп-"полезный идиот" и разрушитель,он свою миссию выполнил. Для Украины и для самого Трампа было бы желательно его удаление на ранчо,под крыло разумной Меланки.
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20.06.2020 22:54 Ответить
Та да , хорошо бьі и Петра на хутор отправить , как дела со следствим и судом закончит...
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20.06.2020 22:56 Ответить
А у тебя "отправилка выросла"? Или пальцем мамкиным собираешься?
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20.06.2020 22:58 Ответить
Думаю нужно выбрать его еще раз. Зе!лень, которая обманула и разрушила страну, мокрыми вонючими тряпками по всем закуткам Украины и мира, так как эта наволочь с миллионами валюты под подушками, моментально чкурнет отсюда если что, гонять.
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20.06.2020 23:05 Ответить
влажные мечты зепила
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20.06.2020 23:06 Ответить
Активісти руху за права негрів BLM пропонують відмовитися від американських доларів, бо на них зображені одні лише білі расисти, і немає жодного чорношкірого. Борці за справедливість мають намір масово знищувати "білі" долари, погрожуючи спалювати навколишні банківські відділення. Федеральна Резервна Система США пообіцяла розглянути питання розміщення на нових банкнотах портрета Джорджа Флойда.
Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помещать бывшему советнику Трампа получить прибыль - Цензор.НЕТ 1645
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20.06.2020 22:59 Ответить
повстання мавп
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20.06.2020 23:01 Ответить
Президент Трамп у відповідь на вимогу активістів BLM у своєму черговому твіті пообіцяв сплачувати кошти афроамериканцям традиційними африканськими грошима, - черепашками каурі.

Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помещать бывшему советнику Трампа получить прибыль - Цензор.НЕТ 8603
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20.06.2020 23:10 Ответить
Зразок нової банкноти активісти вже надали ФРС.Cуд США відмовився заборонити вихід книги Болтона, в Білому домі розраховують завадити колишньому раднику Трампа отримати прибуток - Цензор.НЕТ 9508
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20.06.2020 23:29 Ответить
під керівництвом вофчіка пукіна і його мішпухі
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21.06.2020 07:37 Ответить
Дурнів дедалі більшає
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20.06.2020 23:11 Ответить
то тебе телевізор надурив... не вірь тому що тобі показують
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21.06.2020 07:38 Ответить
Ссылку?
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20.06.2020 23:13 Ответить
Бггг))))бубочке кирдык...
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20.06.2020 23:00 Ответить
Люди самі вибирають клоунів а потім думають як їх здихатися
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20.06.2020 23:06 Ответить
*****, им там делать нечего? По стране куча дикарей разрушает страну, уже сбросили памятники Вашингтону, генералу Гранту и даже автору Гимна США. А эти даже не чешуться.
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20.06.2020 23:14 Ответить
В США і ЄС 10-20тис "протестувальників"(‭0,0000000125‬% населення Землі)- чи за гроші чи під впливом пропукінської істериї порушують порядок а ************* телевізора ВПЕВНЕНІ що вітбува.ться щось"страшне" відосікі шлємазлам заміняють мізки
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21.06.2020 07:43 Ответить
А это не вмешательство в выборы?

Я представляю сколько демократы отстегнули Болтону за это бабла!
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20.06.2020 23:20 Ответить
А я не исключаю, что это инсценировка команды Трампа. Нужно помнить, что голосуют там не украинцы, а американцы. А для них факты книги могут сыграть ... в плюс.
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20.06.2020 23:24 Ответить
Правильно-книга виходить,а гонорар- на штрафи за брехню.
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20.06.2020 23:46 Ответить
Не меньше чем вонючие кацапи, согласен?
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21.06.2020 01:04 Ответить
Ультраліві хочуть знищити США і інші успішні країни.Наші змі не висвітлюють події у світі.
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20.06.2020 23:23 Ответить
Сатанисты рвутся к власти! Мир еще будет с тоской вспоминать Трампа!
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20.06.2020 23:29 Ответить
рыжий клоун перепутал собственную безопасность с национальной
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20.06.2020 23:44 Ответить
Трамп херней занимается, вместо того чтобы готовиться к выборам и собирать свои предвыборные полки.. правда сегодня уже едет в Оклахому, начинает свою избирательную компанию и шоу
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21.06.2020 01:49 Ответить
Молодец Трамп!!! Лучшей рекламы для книги Болтона не придумать... И не придумать лучшего инструмента "антитрампизма" в предвыборной гонке, для демократов...Теперь её не будет читать лишь ленивый, а цитаты из неё будут греметь "с каждого "утюга" и "миксера" с "пылесосом"...
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21.06.2020 06:23 Ответить
менше усього клоуна з США цікавлять прибутки Болтона... то воно так незгарбно і хуцпато "стрілки намагється перевести"
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21.06.2020 07:32 Ответить
"если хотите что-то распространить- надо это запретить " Трамп в очередной раз Сглупил ...
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21.06.2020 07:49 Ответить
Если эту книгу издадут в РФ, то вместе с текстом заодно переведут и фамилию автора. И звучать она будет: Джон Болтун.
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21.06.2020 08:03 Ответить
А почему не Болт? Или Трампуболт?
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21.06.2020 12:52 Ответить
Boltoon - достаточно всего лишь одной буквы
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21.06.2020 19:44 Ответить
 
 