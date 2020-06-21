Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко

Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда, необходимо повысить их на 15-20%.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным. Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%", - уведомил он.

По словам Марченко, основной приоритет для этого - борьба с контрабандой и ликвидация теневых схем.

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"Так сложилось, что у нас несовершенный менеджмент управления доходами госбюджета. Еще до моего прихода были дыры на таможне и в налоговой. Сегодня цель - максимально стабилизировать работу этих ведомств, чтобы они могли административно и качественно выполнять свои функции. Поэтому речь идет не о повышении налогов, а о борьбе с контрабандой на таможне и ликвидации теневых схем. По налоговой - это так называемые "скрутки" с НДС и тому подобное.