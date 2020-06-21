Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко
Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда, необходимо повысить их на 15-20%.
Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным. Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%", - уведомил он.
По словам Марченко, основной приоритет для этого - борьба с контрабандой и ликвидация теневых схем.
"Так сложилось, что у нас несовершенный менеджмент управления доходами госбюджета. Еще до моего прихода были дыры на таможне и в налоговой. Сегодня цель - максимально стабилизировать работу этих ведомств, чтобы они могли административно и качественно выполнять свои функции. Поэтому речь идет не о повышении налогов, а о борьбе с контрабандой на таможне и ликвидации теневых схем. По налоговой - это так называемые "скрутки" с НДС и тому подобное.
Пожалуйста, подождите...
По состоянию на 01.06.2020 г. общее невыполнение плана таможенных поступлений составило 16.126 млрд гривен.
Заодно и тарифы поднять.
- Я маю надію нічого не переплутав, таварісчі зєбіли?
А підйом - то таке, не той масштаб.
Потом ты отдаешь ему полноту парламентской власти его партии, которая наполнена людьми олигархов.
Конферансье назначает своими помощниками лоббистов олигархов или тех кто просто продает должности за определенную сумму.
Итог. Олигархи, точнее мыши, всё съели, те кто купил должности пытаются отбить денюжку и растет коррупция. В стране нет денег.
Про це на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
"У нас основний негативний торговий баланс з країнами СНД. Тобто якщо взяти з торгового балансу попередніх періодів - Росія, Білорусь, Казахстан, це приблизно 70% негативно-торгового балансу. Треба розуміти і думати, що з цим робити", - сказав Петрашко.
За його словами, ми в ці країни не експортуємо нічого, а в Україну експортують через треті країни, через Білорусь і Прибалтику масу продукції, навіть тих компаній, що під санкціями.
"Це не може бути, ми проводимо аналіз. Він не є настільки простий в форматі. Тому що всі санкції РНБО є прийняті, але ми маємо серйозно подивитися на баланс, тому що цифри показують інше, що ми далі продовжуємо не те, що торгувати, а імпортувати з країни агресора. І це не зовсім є правильно", - додав Петрашко.
https://prm.ua/********-***********-import-tovariv-z-rf-uryad/
"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2020 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,7%, а порівняно з І кварталом 2019 р. - на 1,3%", - ідеться у повідомленні.
При цьому номінальний ВВП становив 845,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 20 203 грн.
Дані ВВП за перший квартал 2020 року попередні, зауважили у відомстві. Уточнені дані про ВВП за перший квартал 2020 року будуть оприлюднені у березні 2021 року, а остаточні - у березні 2022 року.
Двойная выгода от камер: и на махинациях с таможни - навар, и водителей поштрафуем.
"Едет мужик на бричке,картошку везет.Вдруг из кустов выскакивает человек з ружьем:
-Стой,дальше не пущу.
-Можно проеду,я тебе мешок картошки дам.
-Та, можна.
Так появилась "таможня".
Ожидаем или повысим? Ничего не понимаю! Что он ожидает?
ёшкин кот, просто совок какой-то.
И тут же появляется спасительное ,ключевое... НО ,которым можно оправдать
любые проколы .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html tZE inform