РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7291 посетитель онлайн
Новости
5 533 42
доходы (517) таможня (1925) Марченко Сергей (297) Государственная таможенная служба (163)

Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко

Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко

Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда, необходимо повысить их на 15-20%.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным. Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%", - уведомил он.

По словам Марченко, основной приоритет для этого - борьба с контрабандой и ликвидация теневых схем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко

"Так сложилось, что у нас несовершенный менеджмент управления доходами госбюджета. Еще до моего прихода были дыры на таможне и в налоговой. Сегодня цель - максимально стабилизировать работу этих ведомств, чтобы они могли административно и качественно выполнять свои функции. Поэтому речь идет не о повышении налогов, а о борьбе с контрабандой на таможне и ликвидации теневых схем. По налоговой - это так называемые "скрутки" с НДС и тому подобное.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 613
показать весь комментарий
21.06.2020 01:11
+18
У тебя есть президент, который наполняет казну и при нем мыши, точнее олигархи, бояться чихнуть. Ты выгоняешь его и заменяешь его человеком, который в своей жизни нигде не работал кроме конферансье.
Потом ты отдаешь ему полноту парламентской власти его партии, которая наполнена людьми олигархов.
Конферансье назначает своими помощниками лоббистов олигархов или тех кто просто продает должности за определенную сумму.

Итог. Олигархи, точнее мыши, всё съели, те кто купил должности пытаются отбить денюжку и растет коррупция. В стране нет денег.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:24
+15
" Жить стало лучше, жить стало веселее" ( В.А.Зеленский )

- Я маю надію нічого не переплутав, таварісчі зєбіли?
показать весь комментарий
21.06.2020 01:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уволить всех на таможне!
показать весь комментарий
21.06.2020 01:08 Ответить
марченко бреше..
По состоянию на 01.06.2020 г. общее невыполнение плана таможенных поступлений составило 16.126 млрд гривен.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:13 Ответить
Возможно недовыполнение плана заключается в не доносе в Киев процента от взяток?
показать весь комментарий
21.06.2020 01:57 Ответить
А может это в Киеве уже себе отрезают очень много?
показать весь комментарий
21.06.2020 10:47 Ответить
Значит надо придумать и принять законы для введения новых налогов для населения.
Заодно и тарифы поднять.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:59 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2020 08:01 Ответить
Предлагаю классический вариант - налог на воздух. Хотя... Это жлобье может начать реже дышать.
показать весь комментарий
21.06.2020 08:42 Ответить
вже секвестрованого плану? Бо, я чув цифру під 70 лярдів за півроку...
показать весь комментарий
21.06.2020 02:23 Ответить
Арестовать всех таможенников с крутыми домами и большими счетами и крутыми тачками! Всех на нары и полная конфискация в бюджет Украины!!!
показать весь комментарий
21.06.2020 01:09 Ответить
Дело не в таможенниках. Таможенников прикрывают сверху. Они не могут обкладывать налогами то что нужно и им приходится пропускать товары без акцизов и всего.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:25 Ответить
Да,таможеники живут не по средствам и это знают все.Да только их кроме жадности брать взятки принуждает сама таможенная система,у них там вроде плана по взятках,каждый таможенник в конце смены должен отдать определенную сумму иначе таможенник будет профнепригодный и останется без работы.А эти потоки стекаются в области а из областей в Киев и каждый на каждом этапе имеет свою долю которую не хочет терять.
показать весь комментарий
21.06.2020 02:04 Ответить
А может арестовать всех клоунов?
показать весь комментарий
21.06.2020 08:26 Ответить
" Жить стало лучше, жить стало веселее" ( В.А.Зеленский )

- Я маю надію нічого не переплутав, таварісчі зєбіли?
показать весь комментарий
21.06.2020 01:10 Ответить
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 613
показать весь комментарий
21.06.2020 01:11 Ответить
Нє-нє-нє, вони абєсчялі =ривок і прорив= ...
А підйом - то таке, не той масштаб.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:13 Ответить
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 6271
показать весь комментарий
21.06.2020 01:16 Ответить
Кiнець епохи бiдностi? Чи початок епохи жебракування?
показать весь комментарий
21.06.2020 08:26 Ответить
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 1740
показать весь комментарий
21.06.2020 08:46 Ответить
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7913
показать весь комментарий
21.06.2020 01:12 Ответить
У тебя есть президент, который наполняет казну и при нем мыши, точнее олигархи, бояться чихнуть. Ты выгоняешь его и заменяешь его человеком, который в своей жизни нигде не работал кроме конферансье.
Потом ты отдаешь ему полноту парламентской власти его партии, которая наполнена людьми олигархов.
Конферансье назначает своими помощниками лоббистов олигархов или тех кто просто продает должности за определенную сумму.

Итог. Олигархи, точнее мыши, всё съели, те кто купил должности пытаются отбить денюжку и растет коррупция. В стране нет денег.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:24 Ответить
Що, у митниці може бути план? У виробництва може бути план. А дохід митниці залежить від виробництва.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:26 Ответить
У них есть какие-то прогнозы.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:28 Ответить
Я думаю, у них есть план-"Дайошь 5 вместо 3," и не останавливатся на достигнутом!
показать весь комментарий
21.06.2020 07:46 Ответить
Мой знакомый работал на таможне еще в начале 2000-х.Так у них был план-з каждой смены начальнику нужно было отдавать "дань".
показать весь комментарий
21.06.2020 06:21 Ответить
Договаривать надо: работа идет - по хабарям, замечательно идет.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:31 Ответить
В України негативний торговий баланс з країнами СНД, ми продовжуємо імпортувати з країни агресора попри санкції.
Про це на брифінгу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
"У нас основний негативний торговий баланс з країнами СНД. Тобто якщо взяти з торгового балансу попередніх періодів - Росія, Білорусь, Казахстан, це приблизно 70% негативно-торгового балансу. Треба розуміти і думати, що з цим робити", - сказав Петрашко.
За його словами, ми в ці країни не експортуємо нічого, а в Україну експортують через треті країни, через Білорусь і Прибалтику масу продукції, навіть тих компаній, що під санкціями.
"Це не може бути, ми проводимо аналіз. Він не є настільки простий в форматі. Тому що всі санкції РНБО є прийняті, але ми маємо серйозно подивитися на баланс, тому що цифри показують інше, що ми далі продовжуємо не те, що торгувати, а імпортувати з країни агресора. І це не зовсім є правильно", - додав Петрашко.
https://prm.ua/********-***********-import-tovariv-z-rf-uryad/
показать весь комментарий
21.06.2020 01:56 Ответить
Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2020 року скоротився на 1,3% порівняно з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2020 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,7%, а порівняно з І кварталом 2019 р. - на 1,3%", - ідеться у повідомленні.
При цьому номінальний ВВП становив 845,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 20 203 грн.


Дані ВВП за перший квартал 2020 року попередні, зауважили у відомстві. Уточнені дані про ВВП за перший квартал 2020 року будуть оприлюднені у березні 2021 року, а остаточні - у березні 2022 року.
показать весь комментарий
21.06.2020 01:59 Ответить
І це практично до карантину.Що буде у другому кварталі,страшно і уявити.
показать весь комментарий
21.06.2020 10:16 Ответить
Не хайте всіх митників під одну гребінку , вони залежні від системи .
показать весь комментарий
21.06.2020 02:28 Ответить
Вместо того, чтобы видео камеры поставить на таможне, их поставили на дорогах, чтобы потрусить водителей, а не присечь скрутки и др нарушения на таможне.
Двойная выгода от камер: и на махинациях с таможни - навар, и водителей поштрафуем.
показать весь комментарий
21.06.2020 02:31 Ответить
вот таке надо воровать
показать весь комментарий
21.06.2020 05:32 Ответить
Анекдот:
"Едет мужик на бричке,картошку везет.Вдруг из кустов выскакивает человек з ружьем:
-Стой,дальше не пущу.
-Можно проеду,я тебе мешок картошки дам.
-Та, можна.
Так появилась "таможня".
показать весь комментарий
21.06.2020 06:27 Ответить
"Нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным. Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%", - уведомил он.Источник: https://censor.net/n3203315

Ожидаем или повысим? Ничего не понимаю! Что он ожидает?
показать весь комментарий
21.06.2020 07:52 Ответить
Таможня, не выполнила план по доходам!!!
ёшкин кот, просто совок какой-то.
показать весь комментарий
21.06.2020 08:25 Ответить
" Мы не выполнили план ... "
И тут же появляется спасительное ,ключевое... НО ,которым можно оправдать
любые проколы .
показать весь комментарий
21.06.2020 09:12 Ответить
Мы все просрали...але работа триває Феерический писец...финальный, похоже. Лемминги фуевы.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:26 Ответить
Цікаво, чому влада ніколи не говорить, що потрібно створювати і розвивати своє виробництво? Видно тому, що цим квартирантам-врємєнщікам воно нафіг їм потрібно.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:48 Ответить
А вы свои планы внимательно составляйте Буанапарты.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:55 Ответить
Якщо "работа ідьот",то і доходи повинні ідти...Лишилось тільки визначити - куди...
показать весь комментарий
21.06.2020 10:13 Ответить
"Что бы корова меньше ела и при этом давала больше молока, ее нужно меньше кормить и чаще доить." ( Мудрость от партии "95-го квартала").
показать весь комментарий
21.06.2020 10:29 Ответить
Кожна касир у банку працює під камерою! А високоморальний митник Левій Матвій?
показать весь комментарий
21.06.2020 10:34 Ответить
По состоянию на 18.06.2020 г. невыполнение государственного (уже секвестрированного) бюджета по доходам составил 89 548, 7 млн. гривен. Дефицит платежного баланса за первое полугодие будет в пределах 180-200 млрд. гривен.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html tZE inform
показать весь комментарий
21.06.2020 11:43 Ответить
 
 