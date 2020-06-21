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Лекарства против малярии, которые начинали использовать при лечении COVID-19, не дают никакого эффекта, - Национальный институт здоровья США

Лекарства против малярии, которые начинали использовать при лечении COVID-19, не дают никакого эффекта, - Национальный институт здоровья США

Гидроксихлорохин, лекарства против малярии, которые Дональд Трамп в марте анонсировал как вспомогательные от коронавируса, не имеют никакого эффекта на него.

Об этом сообщили в Национальном институте здоровья, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Также правительственная исследовательская организация заявила, что прекращает клиническое исследование лекарственного препарата.

19 июня Комитет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) определил, что гидроксихлорохин не представляет никакого риска для пациентов, однако маловероятно, что имеет какие-либо лечебные свойства от коронавируса.

Клиническое исследование медикамента, в котором участвовали 470 ученых, началось в апреле в городе Нэшвилл в Медицинском центре университета Вандербилт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада разрешила лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до конца года

В институте объяснили почему на антималярийных медикамент возлагали надежды в лечении COVID-19.

"Гидроксихлорохин используется для лечения малярии и ревматоидных состояний, таких как артрит. В различных исследованиях препарат проявлял противовирусную активность, способность изменять активность иммунной системы, что приводит к гипотезе, что он также может быть полезным при лечении COVID-19", - отметили в Национальном институте здоровья.

Напомним, в марте Дональд Трамп на своем брифинге в Белом доме анонсировал экспериментальное лечение коронавируса антималярийным препаратом гидроксихлорохин.

Позже ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19. Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го.

Всемирная организация здравоохранения временно останавливает испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.

Также читайте: ВОЗ обновляет рекомендации для лечения COVID-19 после положительных результатов испытаний с дексаметазоном

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Топ комментарии
+10
Чекаємо,коли оголосять,що маски неефективні.
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21.06.2020 03:02
+8
надо просто прекратить тестировать..
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21.06.2020 02:43
+7
Почекайте, що ще з вакциною буде.
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21.06.2020 03:16
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
А возможно и имеет да только то или иное существующее лекарство надо подбирать индивидуально как при аллергии?
А вот алгоритм подбора не знает никто.По этому одни рекомендуют то или иное лекарство а другие его эффективность опровергают.
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21.06.2020 02:29 Ответить
Бред.
Аллергия, это совершенно другая "тема".
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21.06.2020 03:17 Ответить
Сам короновірус не лікується досі, алергія одиз симптомів ускладнень, тема нажаль не інша.
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21.06.2020 08:17 Ответить
надо просто прекратить тестировать..
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21.06.2020 02:43 Ответить
🐸
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21.06.2020 02:48 Ответить
не мешаите донику, ему помогает и гуд.
може у него малярия на всю голову?
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21.06.2020 02:47 Ответить
а ничего , а если я не прогосую?
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21.06.2020 05:20 Ответить
так можно и до крысиного яда дойти.
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21.06.2020 02:55 Ответить
в процессе...
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21.06.2020 04:50 Ответить
Див. "Варфарин".
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21.06.2020 08:44 Ответить
див.Парацетамол..
хоча б температуру збиває...
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21.06.2020 11:31 Ответить
Історія з тестуванням гідроксіхлорохіну доводить, що ефективних ліків проти короновірусу не існує і поки медики у цій боротьбі хапаються за все підряд🙄
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21.06.2020 02:56 Ответить
ай-я-яй... и тут Трампа подставили) какие коварные фейкометы))
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21.06.2020 02:57 Ответить
Чекаємо,коли оголосять,що маски неефективні.
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21.06.2020 03:02 Ответить
Почекайте, що ще з вакциною буде.
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21.06.2020 03:16 Ответить
а ничего з нею не буде - вона або буде або ни - вид маляриии будемо...
а у принципе - какая разниза?
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21.06.2020 03:29 Ответить
вже були такі оголошення, скільки санітарних докторів стільки ж думок...
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21.06.2020 03:43 Ответить
https://censor.net/user/118723 Це не наші Ляшки казали.Наші Ляшки лише чиїсь слова повторюють.
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21.06.2020 03:45 Ответить
я знаю, інші сказали, а наші дивляться в рота якого лікаря цитувати
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21.06.2020 03:47 Ответить
https://censor.net/user/118723 Взагалі то і в інших країнах подібне.
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21.06.2020 03:54 Ответить
Корочє, - ніхто ніхєра не знає!
Але всі влади в різних країнах знають, як придушувати незгідних.

Лекарства против малярии, которые начинали использовать при лечении COVID-19, не дают никакого эффекта, - Национальный институт здоровья США - Цензор.НЕТ 2313
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21.06.2020 03:45 Ответить
а ольгінські всх форумів і соцмереж знають,як з цим боротись..
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21.06.2020 11:32 Ответить
ти ватний тролль.
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21.06.2020 12:08 Ответить
Давно уже.
"Ношение масок здоровыми людьми не требуется, а сама по себе маска не может служить гарантией защиты от COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

"Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться", - сказал он."
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21.06.2020 06:13 Ответить
Ще заявляють що більшість заражених переносять хворобу безсимптомно.
Маска не захищає від вірусу, вона захищає від мимовільного плювання під час розмови, чхання чи кашлю.
Висновок такий, носіння масок або респіраторів в людних місцях обов'язкове, в безлюдних по бажанню.
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21.06.2020 08:16 Ответить
Что это тогда болезнь такая, ради которой рубанули экономику, что как вы пишете, большинство переносит бессимптомно? Я лично знаю несколько заболевших, ну как ОРЗ, прошло за 5 дней. И ещё знаю несколько случаев, когда врачи ради доплат умерших записывают в короновирусные, тем самым ухудшая статистику. Почему тогда из-за ОРЗ и гриппа никто не закрывает предприятия, не останавливает авиа и железнодорожные сообщения и заставляет ходить людей в тряпичных намордниках, а из-за такого варианта вирусной инфекции заставляют?
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21.06.2020 08:41 Ответить
заговор докторов,
сколько бабла врачебная мафия вытягивает с людей простым пуганием гриппом, а тут такой случай подвернулся
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21.06.2020 09:41 Ответить
Докторов ликвидировать, на самом деле никто не болеет никакими болезнями вообще никогда! Люди болеют и умирают только потому что есть доктора! Поэтому же и стареют!
Правильно я написал, боты?
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21.06.2020 10:55 Ответить
як там антисемітизм в Кременці? як був тупий десять років тому, таким і остався
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21.06.2020 11:38 Ответить
Ліквідувати ВОЗ -і світова пендемія закінчиться..
а заодно розстріляти інститут Гопкінса і решту статистиків../порада Кім Чен Ина..
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21.06.2020 11:51 Ответить
Від хвороби ковід19 немає ліків, безсимптомно переносять тільки люди з хорошим імунітетом і здоров'ям. Летальність від хвороби серед людей яким за 60років (у яких вже немає гарного здоров'я) дуже велика.
Ковід19 відрізняється від інших вірусів, тим що у населення планети зовсім немає до нього імунітету, а сам вірус, не мутувавший, з великим шансом вбиває свого носія.
З часом населення отримає імунітет, люди перехворівші молодими не будуть вмирати похилими, вірус буде не таким вбивчим.
Карантин потрібен щоб спасти як найбільше людей, похилих і слабких.
Це відповіді на всі ваші питання.
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21.06.2020 11:52 Ответить
а сам вірус, не мутувавший, з великим шансом вбиває свого носія.


О так, шанс вбити носія "величезний"
Саме тому Швеція і вимерла. Туди зараз індусів з китайцями завозять.

Карантин потрібний, щоб заробити грошенят. А не щоб когось там спасати.
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21.06.2020 12:07 Ответить
О як, посилання на дослідження будь ласка, де вказано що карантин потрібно щоб заробити грошенят, і дослідження про світовий зговір держав щоб заробити грошенят на карантині, і про те на чому саме заробляють на карантині в кожній країні де ввели карантин.
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21.06.2020 12:36 Ответить
На дослідження не буде, але можу скинути на загальні цифри, а там вже тільки голову включити:
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/vaccines-market-101769 Vaccines Market Size
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21.06.2020 12:56 Ответить
Посилання на дослідження, що маски зменшують розповюдження, якщо не важко.

Бо є наприклад, ось таке: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234 Facemask versus No Facemask in Preventing Viral Respiratory Infections During Hajj: A Cluster Randomised Open Label Trial



https://www.researchgate.net/publication/244485085_Effect_of_face_veil_on_ventilator_function_among_Saudi_adult_females Effect of face veil on ventilatory function among Saudi adult females
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21.06.2020 12:00 Ответить
Ніяких посилань на дослідження не потрібно, потрібна лише елементарна логіка. Візміть маску, і плюньте через її, слюна залишиться на масці, це буде доказом її ефективності і дасть поняття навіщо вона потрібна (щоб при розмові, чханні і кашлі виділення не потрапили на людей чи предмети).
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21.06.2020 12:47 Ответить
Це буде доказом для печерної людини.

Що ж до логіки, то близько 1/3 інфікованих - лікарі (в тому числі в Європі/США), які, хто б міг подумати, були в масках.

Після Великодня, особливого зростання не було. І т.д і т.п.

Вище посилання - що маски здоровим людям шкідливі. І якщо правильне носіння правильної маски в закритих приміщеннях особливо лякливими особинами я ще якось можу зрозуміти, то маска на вулиці - маразм і маркер (не)здорового глузду.
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21.06.2020 13:10 Ответить
типова демагогія ольгінських.
Це було сказано 3-го квітня..

зараз :
Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):Ліки проти малярії, які починали використовувати під час лікування COVID-19, не дають жодного ефекту, - Національний інститут здоров'я США - Цензор.НЕТ 3346
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21.06.2020 11:46 Ответить
вже давно
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21.06.2020 11:34 Ответить
как ето не дают?
наш на них, а нашему поперек нельзя - абижается он, шо его не любят...
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21.06.2020 03:59 Ответить
Все профессора дураки-нужно банки ставить.
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21.06.2020 05:09 Ответить
20 червня в світі діагностували 156 923 заражень COVID-19.
Джерело: https://www.worldometers.info/coronavirus/ Worldometers
Деталі: в США за минулу добу діагностували 33 388 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 31571, в Індії 15 915, Росії 7889, Пакистані 6604, Чилі 5355 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 138 країнах світу.
20 червня у світі від коронавірусу померло 4428 пацієнтів.
Знати більше: https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
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21.06.2020 06:15 Ответить
Шо за ипедемия детей,молодежь не трогает а только стариков и хронических больных .Ну очень удобный вирус борись с ним испоьзуй его как перпетум мобиле, всегда под рукой чтоб сховаться за ним от своих провалов. Если вирус настоящий то детей он ложил не меньше стариков. Прохендеи нашли кормушку.
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21.06.2020 06:16 Ответить
Массоныпля сговорились,не золотой лярд, а скудный лимон ожидает землю-матушку)))
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21.06.2020 06:32 Ответить
російська статистика це заперечує..

А Ще білоруська і північнокорейська )))
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21.06.2020 11:49 Ответить
Лікуватися від короновірусу дорого, навіть депутатам не вистачає грошей🙄
Народный депутат Украины от фракции "Голос" Кира Рудик заявила 19 июня в эфире "24 канала", что депутатской зарплаты на жизнь ей не хватает.

"35 тыс. грн? Нет, не хватает, конечно. Я пришла в политику с "подушкой" такой достаточной, и сейчас я ее использую", - сказала она.

На вопрос, есть ли во фракции "Голоса" доплаты нардепам без такой "подушки", Рудик ответила: "Нет, таких доплат нет, это большая проблема".

"Наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос [повышения депутатской зарплаты], или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроится на преподавательскую деятельность. То есть получать доплату. То есть надо будет снять тогда с них определенную работу по работе фракции, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь", - отметила она.

34-летняя Рудик не назвала уровень зарплаты, который, по ее мнению, должен был бы быть у народных депутатов Украины.

До участия в парламентских выборах по списку партии "Голос" Рудик была предпринимателем.
https://gordonua.com/news/money/nardep-rudik-o-zarplate-v-rade-ne-hvataet-doplat-net-1505372.html
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21.06.2020 07:37 Ответить
На хрена она тогда шла в депутаты, на лёгкие хлеба захотелось?
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21.06.2020 08:15 Ответить
Цілком логічне судження. На даний час зарплата депутата- це знущання над народними обранцями. В той час як вчителі отримують 4000 євро а медикам виплачують трьохсот!!! Відсоткові надбавки та ще й планується підвищення окладів до 70%. Потрібно нарешті навести лад в державі та забезпечити гіднк життя слуг народних!
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21.06.2020 08:30 Ответить
ну...попытка не пытка...пробуйте еще! мало ли что ли лекарств на свете ?? )))) и подопытных страждущих тоже пока хватает....
главное, чтоб президенты рекламировали (тогда оно мгновенно исчезает из аптек и стоит в разы дороже) и минздравы (точнее их воротилы) кидались закупать, оголяя поставки других точно проверенных и жизненно необходимых лекарств для других смертельно больных...
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21.06.2020 09:09 Ответить
Надо всех лечить гомеопатией, пользы 0, но и вреда 0. Только для кошелька вредно. Выздоровел- хорошо, нет- ну не получилось, но ведь кому-то типо помогло
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21.06.2020 09:27 Ответить
Є старі,перевірені ще за "бабці австрії" методи лікування..

зокрема лікарняна дієта(чай і кавалок хліба в день) і "відрова" клізма після кожного прийняття їжі.

ЛІКУЄ все..Ліки проти малярії, які починали використовувати під час лікування COVID-19, не дають жодного ефекту, - Національний інститут здоров'я США - Цензор.НЕТ 7382
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21.06.2020 11:37 Ответить
Те кто убил свою иммунную систему антибиотиками,то может и не помочь
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21.06.2020 09:32 Ответить
Експерименти на людьми продовжуються. Краще знайдіть ліки від раку, а ковід сам зникне.
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21.06.2020 11:40 Ответить
а ще краще принесіть шини під ОП і там їх запаліть..Дим від шинвбиває короновірус..))

Парвильно,порохоботи ?)))
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21.06.2020 11:48 Ответить
Дудра! Ти якийсь маніяк несексуальний! Шо ти за мною ходиш?
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21.06.2020 12:07 Ответить
Китай Сьогодні..
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21.06.2020 11:56 Ответить
Ліки проти малярії, які починали використовувати під час лікування COVID-19, не дають жодного ефекту, - Національний інститут здоров'я США - Цензор.НЕТ 552
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21.06.2020 11:57 Ответить
Ось ця китайська комуністична зараза і розповсюдила паніку про коронавірус.
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21.06.2020 12:11 Ответить
 
 