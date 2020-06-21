Лекарства против малярии, которые начинали использовать при лечении COVID-19, не дают никакого эффекта, - Национальный институт здоровья США

Гидроксихлорохин, лекарства против малярии, которые Дональд Трамп в марте анонсировал как вспомогательные от коронавируса, не имеют никакого эффекта на него.

Об этом сообщили в Национальном институте здоровья, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Также правительственная исследовательская организация заявила, что прекращает клиническое исследование лекарственного препарата.

19 июня Комитет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) определил, что гидроксихлорохин не представляет никакого риска для пациентов, однако маловероятно, что имеет какие-либо лечебные свойства от коронавируса.

Клиническое исследование медикамента, в котором участвовали 470 ученых, началось в апреле в городе Нэшвилл в Медицинском центре университета Вандербилт.

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В институте объяснили почему на антималярийных медикамент возлагали надежды в лечении COVID-19.

"Гидроксихлорохин используется для лечения малярии и ревматоидных состояний, таких как артрит. В различных исследованиях препарат проявлял противовирусную активность, способность изменять активность иммунной системы, что приводит к гипотезе, что он также может быть полезным при лечении COVID-19", - отметили в Национальном институте здоровья.

Напомним, в марте Дональд Трамп на своем брифинге в Белом доме анонсировал экспериментальное лечение коронавируса антималярийным препаратом гидроксихлорохин.

Позже ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19. Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го.

Всемирная организация здравоохранения временно останавливает испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.

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