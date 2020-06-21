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обстрел (25782) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг вчера 28 раз атаковал позиции ОС, применяя тяжелый калибр и ракеты: ранены трое бойцов

Враг вчера 28 раз атаковал позиции ОС, применяя тяжелый калибр и ракеты: ранены трое бойцов

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих ООС получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник активизировался возле Хутора Вольного, где применил 152-х и 122-мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120-мм и 82-мм. В вечернее время вблизи Хутора Вольного зафиксировано использование гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

Кроме этого, противник активно использовал минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали позиции ООС у Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского. Из стрелкового оружия противник провоцировал защитников Железного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82-мм на подступах к Авдеевке и Широкино. Несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал украинские опорные пункты неподалеку от Павлополя. Также у этого населенного пункта были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным украинской разведки, 20 июня был ранен один российский наемник.

Читайте также: С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Позиции неподалеку от Железного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - подытожили в штабе.

Враг вчера 28 раз атаковал позиции ОС, применяя тяжелый калибр и ракеты: ранены трое бойцов 01
Враг вчера 28 раз атаковал позиции ОС, применяя тяжелый калибр и ракеты: ранены трое бойцов 02
Враг вчера 28 раз атаковал позиции ОС, применяя тяжелый калибр и ракеты: ранены трое бойцов 03
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Топ комментарии
+25
Золотое-4...надо же! а не это ли Золотое-4 , откуда уверенным и далекозаглядывающим приказом главнокакбыкомандующего, были отведены наши защитники...???
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21.06.2020 09:04
+19
Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 1252
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21.06.2020 08:45
+15
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, бережи Вас Боже! Нехай згинуть усі вороги України!
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21.06.2020 08:43
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"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Источник: https://censor.net/n3203322 против калибра 152мм ???????? что за бред????????
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21.06.2020 08:35 Ответить
в сообщении ничего про 152 мм
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21.06.2020 08:43 Ответить
нашим низззя 152 калибром... а можно "дежурными" плюс дули...чтоб их не обвинили в обстреле "мирных" ихтамнетов (ибо те суки, как завещало х.ло стреляют из-за спин женщин и детей, из жилого сектора)
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21.06.2020 09:01 Ответить
Только что вертолет над двором пролетел в дамбасскую сторону низко-низко... пилота разглядел. С месяц, может, не пролетали... а в 14-15 ежедневно по нескольку раз в обе стороны... так что...
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21.06.2020 10:23 Ответить
может за пораненными?
их в Днепр, в последнее время, только вертолетами и доставляют, а с аэропорта скорыми (иногда по 2-3)...
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21.06.2020 10:32 Ответить
так за ними ж... но оттуда не было (у них коридор аккурат над двором), стало быть, туда, за хлопцами. А учитывая, что не за одним или тркмя...
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21.06.2020 10:38 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, бережи Вас Боже! Нехай згинуть усі вороги України!
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21.06.2020 08:43 Ответить
Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 1252
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21.06.2020 08:45 Ответить
кацапські тварюки
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21.06.2020 09:04 Ответить
Золотое-4...надо же! а не это ли Золотое-4 , откуда уверенным и далекозаглядывающим приказом главнокакбыкомандующего, были отведены наши защитники...???
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21.06.2020 09:04 Ответить
оно самое "После разведения войск в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская область), которое начали 29 октября, аналогичные маневры должны пройти и в районе Петровского. Сам процесс разведения войск со стороны кажется очень поспешным. Военные эксперты утверждают, что в районе Золотого до 29 октября не было семи дней тишины. У Зеленского же сообщили, что там не стреляли десять дней."https://fakty.ua/322915-zelenskij-speshit-s-razvedeniem-vojsk-v-zolotom-iz-za-tajnyh-obyazatelstv-pered-putinym-*******-ekspert"Рух за https://www.obozrevatel.com/topic/otvod-vojsk-na-donbasse/ розведення сил у Золотому-4 організували дві відомі
помічниці терористів https://www.obozrevatel.com/entity/lnr/ "ЛНР" Олена Харченко та Галина Олімпієва.Як стверджує на своїй сторінці у Facebook журналіст Костянтин Реуцький, місцеві жителі впізнали в них активних
учасниць організації "референдуму за незалежність "ЛНР" у травні
2014 року.Наразі же, пише журналіст, вони "організовують масовку й
спікерів під приїзди депутатів і чиновників, аби показати єдність жителів
Золотого-4, що нібито всі як один хочуть виведення українських військ із
селища".
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21.06.2020 11:27 Ответить
вопрос был риторический и горько до слез саркастический...
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21.06.2020 11:29 Ответить
Вагнеровцы-ливийцы заходят скорее всего . Пока их на удобрения не пустят будут жизнь портить .
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21.06.2020 09:09 Ответить
Зе, где твоё перемирие? Чего теперь прячешься от народа?
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21.06.2020 09:21 Ответить
Вообще у нас есть главнокомандующий? На фронте обострение,почти каждый день раненые а он отмалчивается в респиратор. Никакой реакции!
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21.06.2020 09:33 Ответить
він забув про війну.
вважаю, що треба забрати булаву в цього нездари.
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21.06.2020 09:38 Ответить
Хлопцям нашим подяка і шана! Скорішого одужання! Говнокомадувачу скорішої політичної смерті!
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21.06.2020 10:16 Ответить
Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 814
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21.06.2020 13:11 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Ворог 28 разів атакував позиції ОС, застосовуючи важкий калібр і ракети, поранено трьох бійців - Цензор.НЕТ 416
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21.06.2020 14:06 Ответить
Мы как бы абстрактно жить стали, в окопах одна жизнь, тут другая. Что за линией---да хрен с ним что там. Ну вот сколько это кино будет продолжаться? Обратите внимание какую буру ухе сталить буровить на известных 3 каналах? Как издёвка звучит вызов шапкокрада в суд! Дождёмся что фото вышлет голой жопы. Пороха как дурака ганяют в разгар похорон отца его! Ну и полегчало? Технадзора нет давно---дома валятся с людьми, долгострой с башеными кранами в 17 этажей стоят по 10 лет---ветра ждут или ржавчины? Что делать? Да власть менять! У нас парламентско-президентская республика. Давайте досрочно переизберём. Потом за выборы президента досрочные браться надо. Может наоборот? Можно. Так вперёд. Но стоит помнить и знать одно на крутых поворотах судьбы страны и народа---Кто не с нами---тот против нас! И более важное утверждение на сегодняшний день, Победителей не судят! А мы затеяли после 5 лет после Майдана разбираться кто, где, когда, кто первый крикнул или что перданул! И дело это просто идёт. Так тогда пошлём в Москву как в 1654г или как в 1919 почти тоже ходоков---та и ладно! Или станем нацией---и для себя сначала!
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21.06.2020 20:16 Ответить
 
 