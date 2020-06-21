Враг вчера 28 раз атаковал позиции ОС, применяя тяжелый калибр и ракеты: ранены трое бойцов
За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих ООС получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия", - говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник активизировался возле Хутора Вольного, где применил 152-х и 122-мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120-мм и 82-мм. В вечернее время вблизи Хутора Вольного зафиксировано использование гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.
Кроме этого, противник активно использовал минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали позиции ООС у Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского. Из стрелкового оружия противник провоцировал защитников Железного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82-мм на подступах к Авдеевке и Широкино. Несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал украинские опорные пункты неподалеку от Павлополя. Также у этого населенного пункта были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8.
Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.
По данным украинской разведки, 20 июня был ранен один российский наемник.
С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Позиции неподалеку от Железного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.
"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - подытожили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
их в Днепр, в последнее время, только вертолетами и доставляют, а с аэропорта скорыми (иногда по 2-3)...
помічниці терористів https://www.obozrevatel.com/entity/lnr/ "ЛНР" Олена Харченко та Галина Олімпієва.Як стверджує на своїй сторінці у Facebook журналіст Костянтин Реуцький, місцеві жителі впізнали в них активних
учасниць організації "референдуму за незалежність "ЛНР" у травні
2014 року.Наразі же, пише журналіст, вони "організовують масовку й
спікерів під приїзди депутатів і чиновників, аби показати єдність жителів
Золотого-4, що нібито всі як один хочуть виведення українських військ із
селища".
вважаю, що треба забрати булаву в цього нездари.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!