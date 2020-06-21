Враг вчера 28 раз атаковал позиции ОС, применяя тяжелый калибр и ракеты: ранены трое бойцов

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих ООС получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник активизировался возле Хутора Вольного, где применил 152-х и 122-мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120-мм и 82-мм. В вечернее время вблизи Хутора Вольного зафиксировано использование гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

Кроме этого, противник активно использовал минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали позиции ООС у Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского. Из стрелкового оружия противник провоцировал защитников Железного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82-мм на подступах к Авдеевке и Широкино. Несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал украинские опорные пункты неподалеку от Павлополя. Также у этого населенного пункта были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным украинской разведки, 20 июня был ранен один российский наемник.

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С начала текущих суток зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Позиции неподалеку от Железного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

"В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - подытожили в штабе.





