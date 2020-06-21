В Украине 735 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 8 человек, всего зафиксировано 36 560 случаев

По состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 пациентов (сутками ранее - 9), всего - 1 002. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (3) и Ривненской (2) областях.

За последние сутки выздоровели 103 человека (сутками ранее - 373), всего - 16 509.

Всего в Украине сейчас болеют 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (101), Ривненской (96), Закарпатской (80) областях и Киеве (73).

На Луганщине новых случаев COVID-19 не выявили.

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