В Украине 735 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 8 человек, всего зафиксировано 36 560 случаев
По состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 пациентов (сутками ранее - 9), всего - 1 002. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (3) и Ривненской (2) областях.
За последние сутки выздоровели 103 человека (сутками ранее - 373), всего - 16 509.
Всего в Украине сейчас болеют 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (101), Ривненской (96), Закарпатской (80) областях и Киеве (73).
На Луганщине новых случаев COVID-19 не выявили.
Пожалуйста, подождите...
https://www.medikforum.ru/society/98502-belorussija-proshla-pandemiju-bez-karantina.html
(якщо посилання гугл не відкриває то скористайтеся оперою чи вогнелисом)
Из 55 369 заболевших 31 273 уже поправились. От вируса умерло 318 человек, и если согласиться, что заболевших действительно было чуть больше 55 тысяч (в реальности, намного больше, как показывает пример других стран), то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%.
Скільки всього живе у Білорусі? 9,485 мільйона. Отже смертність за час "пандемії" досягла аж 318/9485000 = 0,0033%. І це за чотири місяці!!! Перемножимо на 3 аби знати річну = 0,013%
А тепер порівняємо її із прогнозованою українською:
8 чоловік померли. В окремі дні було за 30. Це така епідемія? Коли найбільша смертність за день на 30 млн. населення -0,0001%. перемножимо на 365 днів = 0,0365% за рік. Це я взяв максимальну кількість померлих (невідомо стільки туди приписали). А насправді смертність від ковіду менше 0,01% за рік. Картина така сама як і в Білорусії! А це означає, що зелена влада нікого не спасла і нічого своїм дурантином не зробила доброго для українців.
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І це тільки початок, і вже
+ народ плював і кожний собі розум наслухавши жовтого ютуба (маска вбиває, рукавички негігєнічно, антисептик знищує... і т д.
+ в політиці готові перегризти один одного і людей до цього збуджують
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+ Люди а походу Ви із за матеріальної Жаги походу
втратили Інстинкт самозбереження сам це і є ціллю СOVID-19