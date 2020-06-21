Причиной взрыва в киевской многоэтажке предварительно является газ: разрушено 4 этажа, - ГСЧС

В ГСЧС рассказали первые подробности сегодняшнего взрыва в многоквартирном доме в Дарницком районе Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции.

От ГСЧС привлечено 46 чел. личного состава и 9 ед. техники.

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