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взрыв (6503) Газ (9404) Киев (24766) ГСЧС (4850)

Причиной взрыва в киевской многоэтажке предварительно является газ: разрушено 4 этажа, - ГСЧС

Причиной взрыва в киевской многоэтажке предварительно является газ: разрушено 4 этажа, - ГСЧС

В ГСЧС рассказали первые подробности сегодняшнего взрыва в многоквартирном доме в Дарницком районе Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции.

От ГСЧС привлечено 46 чел. личного состава и 9 ед. техники.

Смотрите также: В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+16
Порошенко уже вызвали по этой теме в ДБР????
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21.06.2020 11:06
+15
Зеля уже дал указание прокурорше Венедиктовой искать след Порошенко
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21.06.2020 11:10
+7
Скоріше за все жителі цього будинку забули виключити газ. З такими людьми треба встановлювати датчики наявності газу у повітрі в будинках.
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21.06.2020 11:17
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Прямо как в России. Теперь куча людей без жилья.
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21.06.2020 11:00 Ответить
а вещи ..компы..ремонт..
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21.06.2020 14:45 Ответить
Или русня. Последнее время начали что то часто ловить их диверсантов.
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21.06.2020 11:03 Ответить
https://twitter.com/AlexanderGrom/status/1274362678346219520

Вони прийшли боротись проти України та українського народу. Ніяких нарізок. Пряма мова від депутата ОПЗЖ Іллі Ківи.
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21.06.2020 11:05 Ответить
Порошенко уже вызвали по этой теме в ДБР????
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21.06.2020 11:06 Ответить
Зеля уже дал указание прокурорше Венедиктовой искать след Порошенко
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21.06.2020 11:10 Ответить
Да уж, порохобот это диагноз. Два идиота и в такой теме нашли повод лизнуть шок. глаз барыге.
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21.06.2020 11:31 Ответить
Пойди у шута носки понюхай, зебил.. Где твой зеля с соболезнования, когда каждый день гибнут защитники Украины?
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21.06.2020 11:40 Ответить
Навіщо шукати, по 5 каналу в прямому єфірі вже і свідок є. Сказав, що був запах пороху."там пороха дух,там Петей пахнет")))
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21.06.2020 11:48 Ответить
На 5ом этаже жила сотрудник с работы.
Судя по фото, подьезд будут разбирать
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21.06.2020 11:13 Ответить
можно оставить несколько этажей..у нас так в запорожье с 9 этажей четыре оставили и живут..там редко бываю очень но это на моем районе.. только тот дом кренился на 14 хатку 1984года вот и разобрали...)))
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21.06.2020 14:46 Ответить
Скоріше за все жителі цього будинку забули виключити газ. З такими людьми треба встановлювати датчики наявності газу у повітрі в будинках.
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21.06.2020 11:17 Ответить
горелки с термо парой
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21.06.2020 11:28 Ответить
Зачем?
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21.06.2020 11:30 Ответить
потух газ перекрывает вентель как в котлах
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21.06.2020 11:42 Ответить
Ліпше датчик газу у парі з соленоїдом на вході у квартиру тоді гарантовано газ буде перекриватися, навіть при відсутності живлення...
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21.06.2020 12:47 Ответить
щас лето , у меня большая форточка открыта на кухне , забывай закрыть газ не забывай все равно не взорвется
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21.06.2020 11:27 Ответить
От якраз вибухає газо-повітряна суміш... Відкрита кватирка ніяк не вплине на імовірність вибуху...
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21.06.2020 11:35 Ответить
форточка плюс вытяжка , не как не не получится взрывная смесь
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21.06.2020 11:40 Ответить
Головне, щоб електродвигун витяжки не підпалив газ)
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21.06.2020 11:44 Ответить
не совсем верно. Зависит от концентрации газа в помещении. Верно другое - даже если рванет то не так сильно
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21.06.2020 11:43 Ответить
Саме так, усе залежить від концентрації газу у приміщені, якщо відкрите вікно ні чого не станеться, замала пропускна спроможність квартирних газових мереж і малий тиск...
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21.06.2020 12:54 Ответить
отож. небось в пятницу укатили на дачу, а в квартире вентиляции ноль, а окна-двери утеплены резиновыми уплотнителями - чтобы зимой не дуло из щелей - там же ж Эпицентр рядом. Вот за сутки-полтора и накопилась воздушно-газовая смесь подходящей концентрации, а тут искра...
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21.06.2020 13:53 Ответить
Мне тоже кажется, что не может бытовой газ снести столько панелей. Они там не на скотч прилеплены. Кроме того, обязательно должен быть пожар.
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21.06.2020 14:15 Ответить
или скорее всего пьянь какая то решила жене отомстить
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21.06.2020 11:29 Ответить
День Батька справляв?
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21.06.2020 11:54 Ответить
https://tvsamara.ru/news/v-zhilom-dome-v-krutykh-klyuchakh-vzorvalsya-bytovoi-gaz/

В Самаре в жилом доме взорвался бытовой газ
.
3 часа наза
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21.06.2020 11:33 Ответить
а тепер можна порівняти фотки там де газ і там де тут
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21.06.2020 21:34 Ответить
элетро норм на др квартире так но там не живу 20 лет..но конфорки долго ждать шоб раскочегарить)
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21.06.2020 14:47 Ответить
токи фуко и пифагоровы штаны и постулаты бора
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21.06.2020 14:59 Ответить
Люди! Нюхайте добре повітря в під'їздах і не будьте скнарою на ціну телефонного дзвінка в газову службу. Хтось з сусідів-пенсіонерів пожалів 1 гривю на дзвінок.
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21.06.2020 11:50 Ответить
зараз можна вже не дзвонити.
я якось хотів поскаржитись на стрибки напруги - так вони почали футболити мене від виробника до розподілювача і назад.
тут мабуть так само.
2 платіжки - це зло
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21.06.2020 21:36 Ответить
газ це не електрика в нас приїзджають
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21.06.2020 22:03 Ответить
Ну знову той Порошенко. Тепер газ відкрив
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21.06.2020 11:56 Ответить
Голландия и ее пожарники в прямом ефире показали что такое взрыв газа в доме. дом совершенно не разрушается.вылетают только окна....и ВСЕ...Видео есть в ютьюбе
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21.06.2020 11:59 Ответить
Путин ? Не ?
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21.06.2020 12:06 Ответить
Ага ...Волгодонск Буйнакс господин Гексоген а в Рязани обосрались...
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21.06.2020 12:12 Ответить
Это в нормальном доме и с нормальными людьми. А это дом построки позднего совка или раннего капитализма, серия АППС. И жильцы, небось, залили стяжечку сантиметров 10, утопив в неё тёплые полы. Так что там и так вся эта панельная конструкция на обоях держалась. А тут взрыв объемный...
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21.06.2020 13:57 Ответить
то металопластикові вікна часів незалежності міцніше радянських стін?
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21.06.2020 21:37 Ответить
Щось собі вигадали та питаєте? Я Вашого питання не зрозумів, бо в моєму пості нічого про металопластикові вікна не написано. Поясніть хід Ваших думок.
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22.06.2020 21:41 Ответить
ну при вибуху виносить в першу чергу вікна.
Раз винесло панелі то вікна вийшли міцнішими за стіни
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23.06.2020 21:09 Ответить
 
 