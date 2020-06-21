Взрыв дома в Киеве: 2 погибших, деблокированы 3 человека, 21 - эвакуирован. ФОТО (обновлено)

В результате взрыва многоэтажного дома в Киеве погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:00 спасатели обнаружили одного погибшего в результате взрыва многоэтажного дома в Киеве. На данный момент эвакуирован 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции", - отметили в пресс-службе.

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По последней информации от главы Нацполиции Игоря Клименко, обнародованной в полдень, найдены тела уже двух погибших.

"В настоящее время, к сожалению, два человека погибло", - сказал Клименко журналистам.

Также он сообщил, что взрыв вероятно случился на 6 этаже.







Всего к последствиям разрушения привлечены 410 чел. л/с и 60 ед. техники.

От ГСЧС привлечены 130 чел. л/с и 24 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет.

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Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.