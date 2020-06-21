Взрыв дома в Киеве: 2 погибших, деблокированы 3 человека, 21 - эвакуирован. ФОТО (обновлено)
В результате взрыва многоэтажного дома в Киеве погибли люди.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11:00 спасатели обнаружили одного погибшего в результате взрыва многоэтажного дома в Киеве. На данный момент эвакуирован 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции", - отметили в пресс-службе.
По последней информации от главы Нацполиции Игоря Клименко, обнародованной в полдень, найдены тела уже двух погибших.
"В настоящее время, к сожалению, два человека погибло", - сказал Клименко журналистам.
Также он сообщил, что взрыв вероятно случился на 6 этаже.
Всего к последствиям разрушения привлечены 410 чел. л/с и 60 ед. техники.
От ГСЧС привлечены 130 чел. л/с и 24 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет.
Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.
Пожалуйста, подождите...
Только в утиль
Когда последний раз был на Позняках ? Никогда ? Найди мне там дом 1970 года постройки!
А зі сторони виглядає страшнувато. Теж бачив, к так міняли.
Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"
Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.
My name на РосБалте - Кот Бегемот.