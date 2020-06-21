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взрыв (6503) Киев (24766) ГСЧС (4850)

Взрыв дома в Киеве: 2 погибших, деблокированы 3 человека, 21 - эвакуирован. ФОТО (обновлено)

В результате взрыва многоэтажного дома в Киеве погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:00 спасатели обнаружили одного погибшего в результате взрыва многоэтажного дома в Киеве. На данный момент эвакуирован 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции", - отметили в пресс-службе.

Читайте также: На верхних этажах взорвавшегося на Позняках дома заблокированы люди, - СМИ

По последней информации от главы Нацполиции Игоря Клименко, обнародованной в полдень, найдены тела уже двух погибших.

"В настоящее время, к сожалению, два человека погибло", - сказал Клименко журналистам.

Также он сообщил, что взрыв вероятно случился на 6 этаже.

Взрыв дома в Киеве: 2 погибших, деблокированы 3 человека, 21 - эвакуирован 01
Взрыв дома в Киеве: 2 погибших, деблокированы 3 человека, 21 - эвакуирован 02
Взрыв дома в Киеве: 2 погибших, деблокированы 3 человека, 21 - эвакуирован 03

Всего к последствиям разрушения привлечены 410 чел. л/с и 60 ед. техники.

От ГСЧС привлечены 130 чел. л/с и 24 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет.

Читайте также: Причиной взрыва в киевской многоэтажке предварительно является газ: разрушено 4 этажа, - ГСЧС

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.
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Топ комментарии
+13
беда..
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21.06.2020 11:41
+13
І в цей же самий час космічні кораблі бороздять простори всесвіту, а 6 енергоблоків- міліонників Енергоатому зупинені, бо немає куди дівати електроенергію по 57коп. за кВт*год...
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21.06.2020 12:13
+8
Какие 50 лет отстояла?! Этому дому максимум 25 лет. Этот район начали строить в конце 90-х.
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21.06.2020 12:16
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Лишь бы не терракт. Хай буде быт.газ
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21.06.2020 11:41 Ответить
Терракт "Киевгаза". Так устроит?
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21.06.2020 13:58 Ответить
беда..
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21.06.2020 11:41 Ответить
З іншої сторони будинку також кілька вікон вилетіло і плити вигнуло. Капут будинку.
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21.06.2020 11:42 Ответить
Этот панельный ГРОБ уже не залатать...
Только в утиль
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21.06.2020 11:45 Ответить
панелька. свої 50 років вистояла, під знос піде. Ось таким макаром звільнилась площа під забудову
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21.06.2020 11:46 Ответить
Вполне реальная версия. Таких домов в Киеве тысячи. Для олигархов типа Коломойского - это клондайк.
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21.06.2020 11:54 Ответить
Ну це так і буде Викупляють кватриру, газ, вибух, знос і нове будівництво
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21.06.2020 11:57 Ответить
Жидомассони виновати?
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21.06.2020 14:00 Ответить
нє, само бабахнуло
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21.06.2020 14:30 Ответить
Какие 50 лет отстояла?! Этому дому максимум 25 лет. Этот район начали строить в конце 90-х.
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21.06.2020 12:16 Ответить
Не мешай дятлам искать всемирний заговор и кидать говно на вентилятор
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21.06.2020 14:01 Ответить
Не думаю, забудовний бізнес просів дуже сильно. І так гуляє багато недобудов.
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21.06.2020 12:21 Ответить
http://promap.ua/13181.--41 23
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21.06.2020 13:11 Ответить
А тебе радость дурачок ?
Когда последний раз был на Позняках ? Никогда ? Найди мне там дом 1970 года постройки!
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21.06.2020 18:21 Ответить
І в цей же самий час космічні кораблі бороздять простори всесвіту, а 6 енергоблоків- міліонників Енергоатому зупинені, бо немає куди дівати електроенергію по 57коп. за кВт*год...
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21.06.2020 12:13 Ответить
ханыга или бабушка прямые виновные...Не услышать меркаптан это нереально...это не тот случай когда (возможно диверсия) газ подали из труб высокого давления в жилой дом...
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21.06.2020 12:28 Ответить
Як в будинок подати хоча б середній тиск? До будинку стоїть ГРП, яке знижує тиск 0.3МПа до 0.05МПа.
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21.06.2020 13:06 Ответить
Ну так такие были вывды комиссии...типа прорвало мембрану и высококое давление было подано в бытовую магистраль.. если не ошибаюсь в Днепре..много людей тогда погибло...
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21.06.2020 13:41 Ответить
Мне газовщик менял плиту и старый кран заодно. Я офигел, когда он, ничего не отключая на магистрали, просто выкрытил кран и закрутил новый - под напором газа!
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21.06.2020 12:55 Ответить
Відкрив форточку, якщо все підготовлено до заміни і під рукою, то за ті 10 секунд багато газу не витече, там же тиск низький.
А зі сторони виглядає страшнувато. Теж бачив, к так міняли.
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21.06.2020 13:03 Ответить
О, именно та и у меня происходило. Смотреть на это не смог.
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21.06.2020 13:32 Ответить
Там давления практически нет. Совсем не обязательно перекрывать стояк, чтобы поменять вентиль. Главное ,чтобы никто спичками не подсвечивал.
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21.06.2020 14:02 Ответить
там давление 0,06 атм и то не всегда...они и вваривают трубы под давлением...горит, а сварщик варит...так безопаснее
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21.06.2020 14:48 Ответить
И что? Открытый огонь был? Ты сейчас о выборах думай!
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21.06.2020 20:03 Ответить
Вообще этот газ надо запретить для бытового использования. Сколько горя он приносит. Это все равно что готовить еду на тротиле.
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21.06.2020 14:13 Ответить
Дом до окончания спасательных работ и следствия не упадёт,но восстановлению не подлежит.Людям нужно купить в новострое с о сделанным ремонтом по адекватной цене..Помню в 2007 под Новый год 25 декабря взорвался от газа 5этажный дом на 60 кв в Евпатории ,а 28 декабря ЮВТ всем жильцам пострадавшего дома вручила ключи от новостроя.Барыги даже цены не успели поднять.Не то что Янукович в Днепре.
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21.06.2020 14:55 Ответить
путин виноват
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21.06.2020 16:23 Ответить
Народ, киевляне ! Я прошу вычислить продажную суку из Киева, которая радуется этому взрыву, судя по всему, и она сама заяляет, что она из Киева. Вот один из ее постов :

Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"

Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.

My name на РосБалте - Кот Бегемот.
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21.06.2020 17:01 Ответить
помоему сам ты продажная **** а человек прав скорее всего этот дом негазифицирован
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21.06.2020 17:24 Ответить
Дрыщ свиннорылый, причем тут газофицирован или нет? Эта **** льет дерьмо на мою Родину. Хотя с тобой, ЗЕбил обосранный общаться - только время терять. почитай уу постты, репоед обосранный, потом и кукарекай.
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21.06.2020 17:46 Ответить
дайте угадаю путин виноват
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21.06.2020 17:21 Ответить
Щось трохи неясно. Неділя, вихідний, десята ранку, час сніданку, чотири поверхи зруйновані, і двоє загиблих...
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21.06.2020 22:26 Ответить
 
 