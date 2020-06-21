РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11564 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 771 2
карантин (16728) Киев (24766) Кличко (4455) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Коронавирус за сутки обнаружили у 73 киевлян, 1 житель столицы умер, - Кличко. КАРТА

Коронавирус за сутки обнаружили у 73 киевлян, 1 житель столицы умер, - Кличко. КАРТА

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, увеличилось на 73 человека – это на 3 случая меньше, чем за предыдущие сутки. Один больной умер.

Об этом мэр Киева Владимир Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 73 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 98 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

За минувшие сутки заболели: 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, три девочки, которым 1, 4 и 11 лет; 28 мужчин от 22 до 83 лет и 9-летний мальчик.

"Заболели в том числе и трое медиков", - подчеркнул Кличко.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине 735 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 8 человек, всего зафиксировано 36 560 случаев

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15. В Святошинском и Днепровском - по 12. И в Печерском - 10 случаев. Будьте осторожны! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Коронавирус за сутки обнаружили у 73 киевлян, 1 житель столицы умер, - Кличко 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь умер это она. С фамилией на букву З.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:07 Ответить
Для того, чтобы "она" умер, для начала ей нужно было заболеть. А так это был всего лишь очередной высер от Мендель.
показать весь комментарий
21.06.2020 14:20 Ответить
 
 