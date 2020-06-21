Коронавирус за сутки обнаружили у 73 киевлян, 1 житель столицы умер, - Кличко. КАРТА

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, увеличилось на 73 человека – это на 3 случая меньше, чем за предыдущие сутки. Один больной умер.

Об этом мэр Киева Владимир Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 73 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 98 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

За минувшие сутки заболели: 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, три девочки, которым 1, 4 и 11 лет; 28 мужчин от 22 до 83 лет и 9-летний мальчик.

"Заболели в том числе и трое медиков", - подчеркнул Кличко.

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В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15. В Святошинском и Днепровском - по 12. И в Печерском - 10 случаев. Будьте осторожны! Берегите себя!", - отметил Кличко.