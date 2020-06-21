Число болеющих COVID-19 за сутки уменьшилось только на Хмельнитчине, не изменилось в двух областях, в остальных - растет, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни превысило количество заболевших за минувшие сутки только в одной из 24 областей Украины – Хмельницкой, в Луганской и Херсонской оно не изменилось, тогда как в остальных областях и в Киеве возросло.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Ривненской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях (более 40 в каждом регионе), выздоровления - в Черновицкой области (29).

При этом в 15 из 24 областей за сутки не зарегистрированы новые случаи выздоровления от COVID-19, в 20 из 24 областей не зарегистрированы новые случаи смерти.

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В 15 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время; прежде такая ситуация была в 16 областях.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской и Черновицкой областях, 1 тысячу – также в Киевской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях, а ниже 20 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

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