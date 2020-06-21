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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) СНБО (4229) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Число болеющих COVID-19 за сутки уменьшилось только на Хмельнитчине, не изменилось в двух областях, в остальных - растет, - СНБО

Число болеющих COVID-19 за сутки уменьшилось только на Хмельнитчине, не изменилось в двух областях, в остальных - растет, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни превысило количество заболевших за минувшие сутки только в одной из 24 областей Украины – Хмельницкой, в Луганской и Херсонской оно не изменилось, тогда как в остальных областях и в Киеве возросло.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Ривненской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях (более 40 в каждом регионе), выздоровления - в Черновицкой области (29).

При этом в 15 из 24 областей за сутки не зарегистрированы новые случаи выздоровления от COVID-19, в 20 из 24 областей не зарегистрированы новые случаи смерти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин

В 15 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время; прежде такая ситуация была в 16 областях.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской и Черновицкой областях, 1 тысячу – также в Киевской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях, а ниже 20 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине 735 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 8 человек, всего зафиксировано 36 560 случаев

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Хмельниччина перехворіла ще восени.
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21.06.2020 12:50 Ответить
Влада нічого не обмежувала, ну хіба що продовжила на два тижні шкільні канікули. Олександр Лукашенко вперто твердив, що карантин знищить економіку, але не дасть країні будь-якої суттєвої користі. І тепер виходить, що білоруський лідер мав рацію.

У республіці спостерігається помітний спад кількості хворих Covid-19, що свідчить про те, що країна пройшла через пік захворюваності. Крім того, з Білорусії почалися польоти на популярні туристичні напрямки, включаючи Туреччину і навіть Албанію. А це значить, що уряди цих країн не бояться масового завезення Covid-19 туристами.

За минулу добу в Білорусії зафіксовано тільки 689 нових випадків коронавірусу - найнижчий показник з 22 квітня. З 55 369 хворих 31 273 вже одужали. Від вірусу (чи з вірусом. - НО) померло 318 осіб, і якщо погодитися, що хворих справді було трохи більше 55 тисяч, то летальність в Білорусії при Covid-19 склала близько 0,6%.

Отже, досвід країни показує, що пландемію можна здолати без всяких жорстких обмежень - повідомляє «Медикфорум».
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21.06.2020 13:22 Ответить
Сейчас много солнца, жарко, возможно это немного угнетает коронавирус, но как показывает украинская статистика, вирус не ослаб.
А верить статистике диктаторской Беларуси, это все равно, что верить лживой россии.
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21.06.2020 13:48 Ответить
Ніякої рації як завжди твій калхозенфюрер не мав, ми поховали там тещу і у курсі як там усе файно, там брешуть на кожному кроці, люди на брехню вже майже не звертають уваги, просто ховають своїх рідних у целофанових мішках...
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21.06.2020 13:57 Ответить
На улице так жарко, что никто тот карантин соблюдать уже не будет.
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21.06.2020 13:43 Ответить
 
 