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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны (9042) обстрел (25782) ранение (3359) операция Объединенных сил (6766)

В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 6 обстрелов, - Минобороны

В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 6 обстрелов, - Минобороны

Российские оккупанты с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец ​​получил ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

"В результате вражеского огня получил ранения один украинский защитник. Его оперативно эвакуировали с боевой позиции и оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего сейчас удовлетворительное", - сказано в сообщении.

С 04.30 до 05.40 противник обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил сразу у населенных пунктов Шумы, Железное и Крымское. Там российско-оккупационные войска применили минометы 120-го и 82-го калибров и станковые противотанковые гранатометы.

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С 08.10 до 09.00 российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции у Авдеевки и Старогнатовки.

По данным Минобороны, общий расход вражеских боеприпасов с начала текущих суток составил около 60 мин. Применение противником ствольной артиллерии по состоянию на 12.00 не зафиксировано.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали четко и слаженно, отвечая противнику огнем из пехотных средств.

Потери противника уточняются.

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Чому мовчить про це членограй?
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21.06.2020 14:17 Ответить
Одужання нашому воїну. Бережи вас Господь, рідненькі
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21.06.2020 15:43 Ответить
з Днем Тата тебе, тато...
У зоні ООС поранено захисника України, від початку доби - 6 обстрілів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1519

...
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21.06.2020 15:55 Ответить
 
 