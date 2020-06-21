В зоне ООС ранен защитник Украины, с начала суток - 6 обстрелов, - Минобороны
Российские оккупанты с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец получил ранения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.
"В результате вражеского огня получил ранения один украинский защитник. Его оперативно эвакуировали с боевой позиции и оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего сейчас удовлетворительное", - сказано в сообщении.
С 04.30 до 05.40 противник обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил сразу у населенных пунктов Шумы, Железное и Крымское. Там российско-оккупационные войска применили минометы 120-го и 82-го калибров и станковые противотанковые гранатометы.
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С 08.10 до 09.00 российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции у Авдеевки и Старогнатовки.
По данным Минобороны, общий расход вражеских боеприпасов с начала текущих суток составил около 60 мин. Применение противником ствольной артиллерии по состоянию на 12.00 не зафиксировано.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали четко и слаженно, отвечая противнику огнем из пехотных средств.
Потери противника уточняются.
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