Летние дожди не решат проблему нехватки воды в оккупированном Крыму, - российский синоптик

После затяжной засухи, начавшейся осенью 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.

Такое мнение выразил ведущий специалист российского Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Пока Крым идет по климатическому графику. На настоящий момент в Симферополе выпало порядка 42% от месячной нормы. Но с учетом сложной гидрологической обстановки хотелось бы побольше дождей. Они будут, но их будет недостаточно. Со второй половины следующей недели ожидается дефицит осадков, поэтому ситуация на грани", – отметил синоптик.

На днях оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены в среднем на 30%. Этих запасов, по его словам, хватит городу на три месяца. До этого он отмечал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

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Председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.