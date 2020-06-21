Летние дожди не решат проблему нехватки воды в оккупированном Крыму, - российский синоптик
После затяжной засухи, начавшейся осенью 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.
Такое мнение выразил ведущий специалист российского Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Пока Крым идет по климатическому графику. На настоящий момент в Симферополе выпало порядка 42% от месячной нормы. Но с учетом сложной гидрологической обстановки хотелось бы побольше дождей. Они будут, но их будет недостаточно. Со второй половины следующей недели ожидается дефицит осадков, поэтому ситуация на грани", – отметил синоптик.
На днях оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены в среднем на 30%. Этих запасов, по его словам, хватит городу на три месяца. До этого он отмечал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
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Председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.
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бачили очі що купували - жріть, хоч повилазьте !!!
(українська народна мудрість)
человек второго сорта, абориген, которого кацапы или уничтожат или со временем таки выдавят, а мосты в Украину им сожжены «рейхферендумом» в 2014-м. Потому сасать у путинских эсэSSовцев , пиндеть и ненавидеть Украину ему уже надо
пуще прежнего…Лютая ненависть к Украине и хвальба раSSее - стали для него и всей его родни с 2014
года -лучшим способом защиты и выживания. Ведь он прекрасно понимает, что при деоккупации
путинские эсэсовцы сбегут на паРашу, и ему, нужно будет либо проситься с ними, на его условиях либо остаться и получить свой немалый срок за предательство и госизмену. тчк.
Правда, Ху*ло им не написало, что делать, если и в душе нет воды. Подсказываю- срать.
Отут позичте, там рясно вкропило
Потому они и не сильно стремятся вернуть воду (нет, для вида делают гневные заявления, но дальше не идут). Если бы был такой категорический дефицит - поставили бы опреснительную станцию, или пустили трубопровод.
Мост был нужен - его построили
А про воду - только говорят. Но пальцем о палец не ударяют.