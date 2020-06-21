"Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - Путин

Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил о расхождении взглядов "с теми, кто сегодня находится у власти" в Украине.

Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - сказал Путин.

При этом президент РФ не уточнил, кого он имеет в виду под "теми, кто сегодня находится у власти". И не обратил внимание на то, что со времени начала российской агрессии в Украине уже сменился президент, правительство и состав парламента.

Также на Цензор.НЕТ: Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны, Варшава говорит об искажении истории

Путин также повторил ряд старых тезисов российской пропаганды. Так, он заявил, что Крым, захваченный Россией в 1783 году, "всегда был нашим". Псевдореферендум 2014 года Путин назвал "высшей степенью проявления демократии".