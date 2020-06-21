"Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - Путин
Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил о расхождении взглядов "с теми, кто сегодня находится у власти" в Украине.
Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - сказал Путин.
При этом президент РФ не уточнил, кого он имеет в виду под "теми, кто сегодня находится у власти". И не обратил внимание на то, что со времени начала российской агрессии в Украине уже сменился президент, правительство и состав парламента.
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Путин также повторил ряд старых тезисов российской пропаганды. Так, он заявил, что Крым, захваченный Россией в 1783 году, "всегда был нашим". Псевдореферендум 2014 года Путин назвал "высшей степенью проявления демократии".
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я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Крымскомуквартирному вопросу.
Откр.21:8
Откр.21:8
Убить десятки тысяч украинцев, ограбить 2 территории... И нести "братский" бред! Фу противно.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Щоб і надалі красти нашу історію? Примазався нащадок орди до нашої Русі.
А от його керівники - навряд чи!
Шо, как всегда?
Що тут сказати, окрім ПТН ПНХ!, навіть не знаю...