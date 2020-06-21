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"Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - Путин

Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил о расхождении взглядов "с теми, кто сегодня находится у власти" в Украине.

Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - сказал Путин.

При этом президент РФ не уточнил, кого он имеет в виду под "теми, кто сегодня находится у власти". И не обратил внимание на то, что со времени начала российской агрессии в Украине уже сменился президент, правительство и состав парламента.

Также на Цензор.НЕТ: Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны, Варшава говорит об искажении истории

Путин также повторил ряд старых тезисов российской пропаганды. Так, он заявил, что Крым, захваченный Россией в 1783 году, "всегда был нашим". Псевдореферендум 2014 года Путин назвал "высшей степенью проявления демократии".

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Топ комментарии
+111
,братскее не бывает"Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - Путин - Цензор.НЕТ 3349
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21.06.2020 14:55
+91
Дружить с русскими намного опаснее, чем воевать с ними.
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21.06.2020 14:55
+79
Шакал о братстве поет песни....удивительный МУДАК...ты еще грузинам чеченам сирийцам ливийцам спой....баран неотесаный...
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21.06.2020 14:53
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Байстрюк не понял, что на мать городов русских, руку поднял...
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21.06.2020 21:24 Ответить
я краще здохну, ніж визнаю мацкаля хоча б просто нормальною людиною!
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21.06.2020 21:26 Ответить
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 2523
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21.06.2020 21:30 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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21.06.2020 21:30 Ответить
Даже если и братский. Родственников не выбирают к сожалению. Они становятся таковыми по рождению. Кстати, самые кровавые бойни и бывают между кровными родственниками. Обычно, как раз, по Крымскому квартирному вопросу.
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21.06.2020 21:42 Ответить
Ну, турботи рускіх можна зрозуміти. Міф про слов'янську суть і корені Росії, за відсутності в його змісті України і підтримки його вірогідності її демографічним ресурсом, втрачає свою пропагандистську спроможність. Росія, вже в близькій перспективі, перестане бути і псевдослов'янською, і псевдохристиянською країною. І причини цього всім відомі. Росія є мультинаціональною колоніальною імперією геоцентричного типу і зміна її цивілізаційного іміджу і характеру неминуча. Україна могла б уповільнити цей процес, але не зупинити. При цьому, українці зазнають такої ж метаморфози, як і всі решта півтори сотні етносів, що присутні в Росії. Можливо, що ця нова нація не буде, як планували вожді пролетаріату, називатися сов'єтскім народом, але, що це не будуть ні православні, ні рускіє, ні українці, це поза всяким сумнівом.
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21.06.2020 21:46 Ответить
падаль козломордая
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21.06.2020 21:52 Ответить
Авель и Каин ,тоже были братьями.
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21.06.2020 21:57 Ответить
На майбутнє українці всі пишемо в коментах під п'здьожом пуцькіна ПНХ.І все.
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21.06.2020 22:01 Ответить
Скотина!
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21.06.2020 22:08 Ответить
Каїн і Авель.
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21.06.2020 22:13 Ответить
Беда в не в *****, а в том, больных имперцев на россии 84%.
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21.06.2020 22:16 Ответить
Вот именно ! И беда в том , что люди не знают историю и надеются , что когда здохнет пуйло , там что-то поменяется . Тоже самое там было всегда : при большевиках , "батюшкахцарях"-немцах и т.д... .
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22.06.2020 11:58 Ответить
всех лицемеров и лжецов участь в озере, горящем огнем и серою
Откр.21:8
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21.06.2020 22:40 Ответить
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою

Откр.21:8
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21.06.2020 22:42 Ответить
Пуйло -- звихнуте психічно хворе створіння, яке переросло в маніяка. Без роду і племені, вуличний бандюк.
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21.06.2020 23:20 Ответить
ГОВНЮК , ШАКАЛ ТЕБЕ БРАТ
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22.06.2020 03:32 Ответить
ХутінПуй - ти як був .******. так і залишися для українців .******.!
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21.06.2020 23:32 Ответить
А шо? Правду сказав. Достатньо лише подивитись скільки в чаті маскваротих, які не можуть з себе вичавити той рускій мір, вже 6 років пройшло і х%й вони на все поклали. Продовжують і далі жити в окупантомовному середовищі і дітей своїх так само виховують. Нє шоб раз і назавжди розірвати зв'язок з мородором і відмовитись від всього російського. Так вони будуть і далі його підтримувати та споживати в Україні. А шоб не почувати себе паскудою будуть писати російською у чатіку Путин ***** і банити усіх хто їм дорікає. Гидота.
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21.06.2020 23:33 Ответить
Пыня опять кокса насосался?..
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22.06.2020 00:09 Ответить
Да да.... Причём библейские братья.... Каин и Авель например.
Убить десятки тысяч украинцев, ограбить 2 территории... И нести "братский" бред! Фу противно.
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22.06.2020 00:09 Ответить
***** знает, что нет ничего более угрожающего и раздражающего украинца, чем это его циничное высказывание о братском народе, которое он упорством толдычит все время . Поэтому украинские президенты должны всегда говорить,что вонючая кацапня нам не братский народ, и никогда им не был.
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22.06.2020 00:23 Ответить
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 4474
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22.06.2020 01:13 Ответить
Резиновый ху....й тебе побратим.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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22.06.2020 01:25 Ответить
Москалів на ножі !
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22.06.2020 08:53 Ответить
окурок пыня обкурился таежного зелья... какой мне народ расеи братский... падлы они вонючие и воры... сдохли бы поскорее...
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22.06.2020 01:38 Ответить
В переводе с путлерского блеяния на понятный: "Мы как не считали украинцев за людей, а Украину за страну, так и не считаем."
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22.06.2020 01:59 Ответить
Ссут они и сосут. Їм до України повзти і кашляти. Сволота...
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22.06.2020 07:06 Ответить
СВОЛОЧЬ!!
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22.06.2020 07:27 Ответить
Не розумію, чого воно в брати набивається...
Щоб і надалі красти нашу історію? Примазався нащадок орди до нашої Русі.
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22.06.2020 08:52 Ответить
Браты сожгли родную хату.... Цих братів, як в холодному яру отамани виховували комісарів, треба гнати геть з України: вогнем, багнетом і прикладом.
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22.06.2020 08:57 Ответить
Надо. Только наши *********** упорно не видят причин отменять безвиз и хотя бы визы ввести. Хотя какие визы - граница должна быть наглухо перекрыта уже седьмой год как...
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22.06.2020 09:03 Ответить
До чего же лживая, лицемерная, вероломная, подлая мразь. Одним словом - *****.
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 7482
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22.06.2020 09:01 Ответить
Смерть рашистськім окупантам!
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22.06.2020 09:27 Ответить
Народ - так....
А от його керівники - навряд чи!
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22.06.2020 11:00 Ответить
Вот же мокшанский валенок...И здесь умудрился наврать с три короба.
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22.06.2020 12:00 Ответить
А что на это ответил наш Президент?
Шо, как всегда?
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22.06.2020 12:03 Ответить
Акакаяразніца?
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22.06.2020 21:39 Ответить
Я не у власти , я - народ Украины и не дай Бог мне таких братьев , как россияне . Хватит !!!
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22.06.2020 13:19 Ответить
а не пошел бы педофил пыня вместе со своими кацапами на йух... безвозвратно...
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22.06.2020 13:21 Ответить
ворог готується до нападу і обов'язково нападе... цей ворог для України - це ворог назавжди...треба вкладати великі кошти у військову науку, створювати ******* високоточну- потужну зброю і високомобільне військо...
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22.06.2020 13:43 Ответить
Твои браты в Зимбабве человечиной лакомятся
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22.06.2020 15:19 Ответить
"Український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - Путін - Цензор.НЕТ 9485
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22.06.2020 20:51 Ответить
А, прєдводітєль мишебратьєв озвався.
Що тут сказати, окрім ПТН ПНХ!, навіть не знаю...
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22.06.2020 21:38 Ответить
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