Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района
Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали 10-этажный жилой дом по ул. Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье утром произошел взрыв.
Об этом сообщает сайт МВД Украины со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает Цензор.НЕТ.
"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи", - сказал глава МВД.
По его словам, продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.
Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
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можно не спешить аж до лунного затмения...лето, ночи теплые
Это бубочка взрывы делает
«Относительно версии о взрыве газа в Григоренко.
Могут ли жители соседних домов проверить - есть характерный запах газа в их плитах ?!
Одна из возможных версий такого мощного взрыва утром - неосуществление надлежащей одоризации газа оператором ГТС.
Надо немедленно проверить и заактировать вместе с представителями Киевгоргаза».
Еще многие новостройки в Киеве когда-то обьезжал - везде только электричество, никакого газа.
Вобщем если есть трубы, это еще не значит что есть газ внутри дома. Надо конкретно у жильцов дома спрашивать. И в жк Акварели 2 я вижу есть и 10 этажные дома, там вполне может быть газ и в доме.
На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.
На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.