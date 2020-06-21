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Аваков (3444) взрыв (6503) Киев (24766) обыск (1882)

Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района

Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района

Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали 10-этажный жилой дом по ул. Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где в воскресенье утром произошел взрыв.

Об этом сообщает сайт МВД Украины со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает Цензор.НЕТ.

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи", - сказал глава МВД.

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По его словам, продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

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Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
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Топ комментарии
+5
Их через крышу можно эвакуировать в соседние подъезды.Дом не завалится,но восстановлению не подлежит.Неразбериха чувствуется, судя по действиям Авакова.Улита.
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21.06.2020 15:19
+3
в 12 писали о заблокированных жильцах на верхних этажах...и в 15 все еще - "их БУДУТ эвакуировать спасатели"
можно не спешить аж до лунного затмения...лето, ночи теплые
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21.06.2020 15:14
+3
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Во взорвавшемся доме в Киеве накануне устанавливали газовые счетчики. Видео и фото Июнь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района - Цензор.НЕТ 6592 В жилом доме в Киеве на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#more-106439 Читать далее
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21.06.2020 15:19
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Правила форума Совет форумчан
А что ищут? Пустую тару или расписку о признании разгильдяйства?
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21.06.2020 15:09 Ответить
Они бракованные заглушки поставили похоже. Так что может быть и тюрьма.
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21.06.2020 15:14 Ответить
Спасибо, а то уже думал, что не встречу здесь адекватный коммент...
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21.06.2020 16:40 Ответить
в 12 писали о заблокированных жильцах на верхних этажах...и в 15 все еще - "их БУДУТ эвакуировать спасатели"
можно не спешить аж до лунного затмения...лето, ночи теплые
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21.06.2020 15:14 Ответить
На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.
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21.06.2020 15:18 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Во взорвавшемся доме в Киеве накануне устанавливали газовые счетчики. Видео и фото Июнь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района - Цензор.НЕТ 6592 В жилом доме в Киеве на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где сегодня утром произошел взрыв, накануне меняли газовые счетчики.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b5%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd%d0%b5.html#more-106439 Читать далее
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21.06.2020 15:19 Ответить
Вранье!
Это бубочка взрывы делает
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21.06.2020 16:42 Ответить
Их через крышу можно эвакуировать в соседние подъезды.Дом не завалится,но восстановлению не подлежит.Неразбериха чувствуется, судя по действиям Авакова.Улита.
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21.06.2020 15:19 Ответить
Соседних подъездов нет! Это разные дома по сторонам.
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21.06.2020 18:20 Ответить
Гоша глядя на твой флажок то на твоем месте я бы скромно промолчал а не выдавал бы здесь нравоучительные перлы уж кому кому но не россии нас учить эксплуатации газовых систем
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21.06.2020 15:28 Ответить
он спооен, у них валежник...
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21.06.2020 15:30 Ответить
Нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко выдвинул свою версию взрыва:
«Относительно версии о взрыве газа в Григоренко.
Могут ли жители соседних домов проверить - есть характерный запах газа в их плитах ?!
Одна из возможных версий такого мощного взрыва утром - неосуществление надлежащей одоризации газа оператором ГТС.
Надо немедленно проверить и заактировать вместе с представителями Киевгоргаза».
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21.06.2020 15:30 Ответить
Не знаю як тепер, але при СССР з деякого часу діяла заборона на природний газ для будинків більше 2-х чи то 4-х поверхів... Теорія вірогідності... І люди в багатоповерхових вуликах більш байдужі до сусідів - індекс байдужості "какоє мнє дело" закритичний. І ще СССР проекти не відповідали стандартам вентиляції і стійкості до вибухової хвилі... Вибухова хвиля дає такі руйнівні пошкодження при маленьких вікнах...
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21.06.2020 15:33 Ответить
начебто ...вище 9 поврхів, 10 і далі - тільки електрика
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21.06.2020 16:01 Ответить
все 10 этажные в наших новостройках аж бегом на газу, более того рядом 17 этажные дома - там тоже вижу желтые газовые трубы, возможно там не до самых верних этажей - но факт и там тоже газ
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21.06.2020 16:11 Ответить
На сколько я помню, в 10 и выше этажах не должно быть газа для жильцов, но там может быть газовый котел на крыше, это разрешено, так как при взрыве угроза для дома и людей минимальна.

Еще многие новостройки в Киеве когда-то обьезжал - везде только электричество, никакого газа.
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21.06.2020 17:13 Ответить
тоже знаю что выше 10 этажей газа быть не должно, но верю своим глазам , например новые 17-этажные дома жк Акварели2 под Киевом - желтые газовые трубы идут по фасаду дома аккурат на крышу. Видимо если очень хочется то в нашей стране можно
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21.06.2020 20:20 Ответить
так я же и пишу, что на крышу можно и часто заводят газовые трубы для котельной, которая обогревает дом. Но не для использования на кухне. Котельная на крыше имеет минимальные риски взрыва, а если даже как то получится взорваться, то дом и жильцы не должны пострадать. Их можно встретить нередко на многоэтажках выше 10 этажей.

Вобщем если есть трубы, это еще не значит что есть газ внутри дома. Надо конкретно у жильцов дома спрашивать. И в жк Акварели 2 я вижу есть и 10 этажные дома, там вполне может быть газ и в доме.
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22.06.2020 02:57 Ответить
спасибо за инфу, там, где 17 этажей возможно так и есть с котельной
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22.06.2020 11:47 Ответить
https://scontent.fiev19-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/99424231_709952596425152_3000960921787957248_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=urbvbHt3VIEAX_eAIhb&_nc_ht=scontent.fiev19-1.fna&_nc_tp=6&oh=fb89fd0288d460f71e2dcc430eea9fab&oe=5F133D79 Герої жнив... https://censor.net/user/442761

На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.
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21.06.2020 15:36 Ответить
У Порошенка ищите !
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21.06.2020 15:37 Ответить
https://scontent.fiev19-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/99424231_709952596425152_3000960921787957248_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=825194&_nc_ohc=urbvbHt3VIEAX_eAIhb&_nc_ht=scontent.fiev19-1.fna&_nc_tp=6&oh=fb89fd0288d460f71e2dcc430eea9fab&oe=5F133D79 Герої жнив... https://censor.net/user/442761

На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, не поленитесь выложите фото 500 человек и 50 единиц техники во время работы на разборе завалов.
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21.06.2020 15:38 Ответить
тебя что заклинило ?
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21.06.2020 15:39 Ответить
У нас регулярно проверяют только вводы в дом , а в доме взяли расписку что владелец отвечает
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21.06.2020 15:40 Ответить
Жудко...
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21.06.2020 15:41 Ответить
это что за слово такое вообще? может жидко?
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21.06.2020 16:09 Ответить
Это фамилия чья-то? Про что сказать то хотели?
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21.06.2020 18:37 Ответить
Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.
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21.06.2020 15:43 Ответить
Вот с таких взрывов начиналась вторая Чеченская война. Враг не дремлет в кремле.
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21.06.2020 16:14 Ответить
А санитары уснули...?
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21.06.2020 16:57 Ответить
Ахметовская диверсия, не иначе
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21.06.2020 18:17 Ответить
какой то чухан с плитой без газконтроля не уследил за кастрюлей с водой, а трясут тех, с кого поиметь можно
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21.06.2020 21:18 Ответить
чтобы не произошло, делай обыск. печально что вся служба дознания вылилась в зебилизм...
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21.06.2020 23:37 Ответить
небось ищут записку, я - недокрутил вентиль с газом. ну не зебилизм же?
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21.06.2020 23:38 Ответить
 
 