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взрыв (6503) Киев (24766) компенсации (476) Пантелеев Петр (73)

Киевские власти пока не готовы говорить о компенсации пострадавшим при взрыве на Позняках

Киевские власти пока не готовы говорить о компенсации пострадавшим при взрыве на Позняках

Вопрос о компенсациях будет решаться в индивидуальном порядке после того, как закончатся оперативные работы. У дома выставят охрану, чтобы не допустить мародерства.

Об этом журналистам на месте происшествия заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно компенсации мы сейчас не можем комментировать, поскольку сейчас основное внимание на оперативные работы. Конечно, в этом случае с каждой семьей будет индивидуально отработан (этот вопрос. - Ред.), и будет оказана соответствующая помощь", - сказал он.

Относительно сохранения имущества жителей разрушенных квартир Пантелеев подчеркнул, что ему ничего не грозит, так как дом охраняется работниками полиции.

"За это можно быть спокойным", - отметил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Погибла хозяйка квартиры, в которой взорвался газ. Соседа ищут под завалами, - жительница дома на Позняках. ВИДЕО

Пантелеев напомнил, что во дворе разрушенного дома расположен штаб, где работают, в том числе и представители районной администрации и представители полиции, общаются с пострадавшими жителями и предоставляют им всю необходимую информацию.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Также на Цензор.НЕТ: Поврежденный взрывом дом на Позняках может рухнуть, жителей отселят (обновлено)

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района.

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Топ комментарии
+6
Прочитав про охрану полицией, хочется сказать:
- пропал дом(с)
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21.06.2020 15:46
+4
Да понятно.. Это итог работы зе-власти: вирус не отступает, экономика не работает, денег нет и не будет, дальше каждый за себя или все вместе сносим этих пейсатых ликвидаторов Украины.. (с)
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21.06.2020 15:43
+3
+1. Беркутня щас так отмародёрит что простому народу и не снилось.
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21.06.2020 15:59
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О какой компенсации речь? Квартиры застрахованы? Тогда да, понятно. А ежели нет, то о какой компенсации за счёт города разговор? Следствие установит виноватого, вот он и должен ВСЁ компенсировать. Ежели это ПАТ "Киевгаз" то спрос с него, ежели жилец, то с него.
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21.06.2020 15:36 Ответить
_Да, с жильца ты получишь стоимость 80-160 (сколько в доме подъездов?) квартир с имуществом. Держи карман шире, гений... Даже если бы жилец выжил.
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21.06.2020 15:46 Ответить
Там куча квартир в хлам, типа 1 виноватый компенсирует всё?? Ты вообще в адеквате??Дом явно не элитный, обычная многоэтажка со среднестатистическими нищебродами. КТо там что компенсирует..
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21.06.2020 15:57 Ответить
А почему Я должен из своего кармана компенсировать тем, кто не застрахован или за тех, кто это сотворил? Вы у нас добрый самаритянин? За МОЙ счёт?
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21.06.2020 21:32 Ответить
Даже если застрахованы - тоже не все так просто. Если это чье-то головотяпство (а на это похоже), то не факт, что от такого страхуют. А впрочем - я не специалист страхового дела, пусть меня эксперты поправят.
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21.06.2020 16:04 Ответить
Да понятно.. Это итог работы зе-власти: вирус не отступает, экономика не работает, денег нет и не будет, дальше каждый за себя или все вместе сносим этих пейсатых ликвидаторов Украины.. (с)
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21.06.2020 15:43 Ответить
в голодомор не вышло , сейчас нашли удобный момент продолжить..
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21.06.2020 15:58 Ответить
Прочитав про охрану полицией, хочется сказать:
- пропал дом(с)
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21.06.2020 15:46 Ответить
+1. Беркутня щас так отмародёрит что простому народу и не снилось.
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21.06.2020 15:59 Ответить
Город должен помочь погорельцам однозначно.
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21.06.2020 16:18 Ответить
а разве не нужно всех жильцов переселить , а дом починить....опасно наверное в таком доме жить
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21.06.2020 16:27 Ответить
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe

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До речі, зелений ондон прибув на місце вибуху, хто знає?
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21.06.2020 16:31 Ответить
он на карантине, ленка сепарша болеет
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21.06.2020 16:35 Ответить
ПОПРОСИТЕ У ВОВКИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КОРОНОВИРУСНЫЕ , правда он на дороги хочет обицянки выполнять... Не обещал же в пандемию медиков защищать и жильцам домов разрушенных помогать
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21.06.2020 16:52 Ответить
готовы только пилить миллиарды воровать а ты дохни в панельном доме у которых уже срок експлуатации вышел...
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21.06.2020 19:20 Ответить
Ну, этому дому лет 25. может немного больше. так, что со сроком эксплуатации там всё нормально.
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21.06.2020 21:34 Ответить
ну 25 лет для таких домов не срок эксплуатации ..Не знаю какой у них срок эксплуатации ну точно не 25 лет
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21.06.2020 22:22 Ответить
квартиры в собственности ? значит проблемы владельцев, ну могут на взорвавшего в суд подать, а так, страховать надо
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21.06.2020 21:16 Ответить
Долой газ в быту.
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21.06.2020 23:38 Ответить
 
 