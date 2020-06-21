Киевские власти пока не готовы говорить о компенсации пострадавшим при взрыве на Позняках

Вопрос о компенсациях будет решаться в индивидуальном порядке после того, как закончатся оперативные работы. У дома выставят охрану, чтобы не допустить мародерства.

Об этом журналистам на месте происшествия заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно компенсации мы сейчас не можем комментировать, поскольку сейчас основное внимание на оперативные работы. Конечно, в этом случае с каждой семьей будет индивидуально отработан (этот вопрос. - Ред.), и будет оказана соответствующая помощь", - сказал он.

Относительно сохранения имущества жителей разрушенных квартир Пантелеев подчеркнул, что ему ничего не грозит, так как дом охраняется работниками полиции.

"За это можно быть спокойным", - отметил он.

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Пантелеев напомнил, что во дворе разрушенного дома расположен штаб, где работают, в том числе и представители районной администрации и представители полиции, общаются с пострадавшими жителями и предоставляют им всю необходимую информацию.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

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Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района.