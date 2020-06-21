Порошенко призвал подписать петицию за украинские субтитры на платформах Netflix и Amazon

Лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Петр Порошенко в соцсетях призвал пользователей подписать петицию об украинских субтитрах на популярных мировых платформах. Он также подсказал, что именно украинцы должны выбирать в настройках соцсетей, браузеров и платформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Друзья, в сети сейчас набирает обороты петиция по внедрению украинского дубляжа и субтитров на популярных платформах для просмотра фильмов и сериалов: Netflix и Amazon Prime Video. Это очень правильная и нужная инициатива! И чтобы это стало возможным, мы сами должны четко продемонстрировать: украинцы читают, смотрят, и слушают на украинском", - отмечает Порошенко.

"Это должен почувствовать Facebook, Apple и YouTube, это должен увидеть Netflix и Amazon. Увеличение количества украиноязычных пользователей является весомым аргументом для бизнес-ориентированных компаний", - убежден политик.

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"Если мы хотим, чтобы мир говорил с нами на украинском, стоит начать с простых шагов:

⁃ выбрать украинский основным языком в браузере и в соцсетях Facebook и Youtube;

⁃ слушать на украинском в Apple Music и просматривать украиноязычный контент на YouTube;

⁃ выбирать украинский дубляж и субтитры, смотреть, слушать, читать украинской везде, где уже сейчас есть такая возможность;

⁃ подписать петицию к Netflix и Amazon", - призвал Порошенко.