В ВСУ за сутки подтверждены 8 новых случаев коронавируса, всего болеют 137 человек, - командование Медсил

Среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00 21 июня острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 140 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сказано в сообщении.

Из них 4 военнослужащих находятся на лечении в Ривненском военном госпитале. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 4 человека: 3 – во Львовской области, один в Ривненской. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 14 человек. Всего за время пандемии выздоровели 263 человека, летальных случаев - 5.

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