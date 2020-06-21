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шахтеры (655) Разумков Дмитрий (1520)

Оккупированный Донбасс просит Верховную Раду Украины спасти горняков закрывающихся в "ЛНР" шахт

Оккупированный Донбасс просит Верховную Раду Украины спасти горняков закрывающихся в

Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ".

"Комитет" называет себя оппозиционной силой, однако оккупированную часть области однозначно называет "Луганской народной республикой".

В обращении к Ю.Разумкову и Л.Денисовой содержится просьба "вмешаться в ситуацию, сложившуюся в "Луганской народной республике" (в оригинале без кавычек. – "ОстроВ") в связи с игнорированием и нарушением прав трудящихся шахт "Никонор-Новая", "Комсомольская", "Партизанская", "Молодогвардейская".

Оккупированный Донбасс просит Верховную Раду Украины спасти горняков закрывающихся в ЛНР шахт 01

Эти шахты, часто являющиеся градообразующими предприятиями, закрываются как не рентабельные, а горняки увольняются. Здесь существует так же многомесячная задержка в выплате заработной платы. Шахтеры с целью получить вернуть им заработанные деньги прибегают к забастовкам. Карательные оккупационные органы, в свою очередь, арестовывает активистов.

С оккупированной территории жалуются, что "руководство "ЛНР" остается пассивным в сложившейся ситуации и не принимает мер к решению проблемы. Шахтеры и их семьи продолжают оставаться без средств к существованию, более того, репрессии и террор против несогласных только усиливается".

"В ряде городов отсутствует мобильная связь, блокируются социальные сети. "МГБ ДНР" продолжает задерживать шахтеров шахты "Комсомольская" для допросов (там состоялась крайняя забастовка. – "ОстроВ"), о судьбе пятерых из них пока ничего не известно.

В этой ситуации, говорится в обращении "Комитета", "у шахтеров остается надежда только на давление со стороны международного сообщества на власти "ЛНР" (никем в мире не признанные. – "ОстроВ").

"Просим Вас поднять вопрос по осуждению действий властей "ЛНР" на уровне международных организаций с целью прекращения репрессий и актов запугивания горняков и членов их семей, ставших стандартной практикой для правоохранительных органов", - взывает к украинской власти "оппозиционная сила".

О "Комитете освобождения Донбасса" ничего достоверно не известно. Однако "МГБ ЛНР" признало существование ряда "оппозиционных" структур, поддерживающих шахтерские забастовки. Оккупанты назвали их экстремистскими и связанными с "иностранными спецслужбами".
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Топ комментарии
+110
а шо такое, почему не путен памаги!.
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21.06.2020 16:00
+102
Чуваки, вы ж не в ту сторону жалуетесь. И касками, касками стучите.
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21.06.2020 16:02
+95
Очень просто - пусть выйдут на улицы и начнут кричать ,,Ху.ло иди нах с Донбасса,, !!! И когда он уйдёт, то шахты заработают на полную !
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21.06.2020 16:13
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Страница 4 из 4
Просят помощи? Та нет проблем,пусть шахтёры начинают резать кацапов,там и помощь подоспеет.
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21.06.2020 18:48 Ответить
Нехай спочатку допоможуть ЗСУ.
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21.06.2020 18:54 Ответить
Нехай як в 14 р. захоплюють адміністративні будівлі, роззброюють апалчєнцев, кидаються під раша танки, підпалюють склади, казарми, трансформаторні станціїї, розкручуюють рейки на залізниці і мостах, вночі ріжуть і вішають пяних іхтамнєтов з ополчєнцами, їдуть в масквабад до ***** с чєлобітной. Піднімайтесь з колін, ви ж гейропу кармілі, майте шахтарську гідність і честь !
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21.06.2020 18:55 Ответить
А де там шахтарі в забої--вони вже всі давно стали танкістами і артилеристами. Така ж там пропаганда. За свої дії потрібно нести відповідальність.
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21.06.2020 18:56 Ответить
Пусть сбрасывают власть и присоединяются к нам. Иначе пусть сосут лапу.
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21.06.2020 18:57 Ответить
Не для того вас, быдло, Ахметов кацапам сдал, чтобы шахты восстанавливать. Вы своей тупостью сделали то, что Тетчер в свое время с трудом удалось в Англии сделать.
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21.06.2020 18:59 Ответить
Так шо, Лугандонам отравляющих газов нада прислать, чтоб дебилов потравили?
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21.06.2020 19:08 Ответить
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7079
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21.06.2020 19:14 Ответить
"освобождения" от кого? Не они ли ложились под украинские танки в 20914 году и просили: путен, приди, памаги, введи вайска. Пришел, помог, ввел, все как они просили. Ну, а шахты, кому они нужны, с их допотопным оборудованием и технологиями.
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21.06.2020 19:10 Ответить
Вспоминаю 2014 год, когда эти мрази радовались приходу "руського мира" и хаяли Украину. Теперь настала другая ситуация, которая заставляет тупое быдло понимать к чему это все привело. Выход из этой ситуации для них есть, Освобождать с оружием в руках свои дома, предприятия и т.д., тем самым доказать, что поняли свою ошибку и исправили ее, а не стучать касками или х..., писать всякие писульки от этого лучше не станет.
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21.06.2020 19:15 Ответить
Только в 1931-1933 гг., после завершения массового грабежа украинцев, названного ордынскими утырками коллективизацией, любимый вурдалак скрепоносцев Сралин умертвил Голодомором в Украине от 6 до 9 миллионов украинцев, считать нужно и тех, кого не родили беременные матери.
И только за 6 месяцев второй половины 1933 года, Джугашвили (кумир Куйла, который сейчас правит остатками сралинской недоимперии) завез на Донбасс из Кремляндии полмиллиона своей московитской породы, так любящей рабство и порабощение других народов, отдав им землю и дома умерших наших людей.
Этнические перемещения ордынцы осуществляли постоянно, пока кремлевские гауляйтеры контролировали территорию Украины - украинцев на стройки века в Сибирь или на целину в Казахстан, чтобы из них вылепить таких же умственных дегенератов-империалистов, как и вся их орда, по своему уму и подобию, а сами ордынцы в то же время сюда перлись, в Украину.
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21.06.2020 19:17 Ответить
И хоть Куйлу сейчас не хватает ****** и отморозков, которые наплодили бы ему новые легионы ордынцев, способные кромсать земли соседних народов, обратно он их не зовет, внедренные и натурализованные оккупанты ему здесь нужнее.

Вот и получилось, что на оккупированной Куйлом нашей украинской земле оккупанты и дебилизированные ими "почти русские" получают от Украины пенсии и пособия, а Куйло требует от Квартальщика признать оккупированные территории неоккупированными, оккупантов и их пособников признать "нашими людьми". т. е. украинцами, а не "ихними людьми", и взять всю свору на содержание Украины (без украинского контроля, признать зону оккупации "особыми районами Украины".
И судя по заявлениям Сивохи и Ермака (доверенных лицах Зеленского), о "наших людях", похоже в администрации Зеленского ломают голову над тем, как выполнить хотелки Путлера, и одновременно закошмарить украинское общество так, чтобы никто не устроил по этому поводу протестов.
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21.06.2020 19:17 Ответить
Таки да, а я думал, что только я так думаю.
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21.06.2020 19:28 Ответить
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2785
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21.06.2020 19:23 Ответить
Черговий хід Пуйла, надавити на жалость, номер не пройде, Шахтери дондараса їдьте в Мацкву 24 червня і стучіте каскамі на краснай площади возле мандзелея с трупом гнилого сіфілітіка! Будєт очень скрепно и патриотічно!.
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21.06.2020 19:23 Ответить
Смешно.
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21.06.2020 19:27 Ответить
ржи, лошадь, если тебе смешно.
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21.06.2020 20:37 Ответить
" ЛНР" и "ДНР" не существует, это типа "Протекторат Богемии и Моравии" ( на месте Чехии) или Генерал губернаторство ( на месте Польши) у фашистской Германии.. Так что изначально Украину ловят на понт признания. Нет уж. Как "шахтеры и комбайнеры" откопав вооружений больше чем у ФРГ и Польши вместе взятых в забоях, пусть тем же макаром перебьют оккупантов и их пособников, сдадут все оружие и боеприпасы, и предстанут перед судом Украины и ее народа. А тогда посмотрим. А сейчас что в ОРДЛО , что в Крыму - пусть хоть камни с неба, пусть хоть безводная пустыня Нимиб, хоть Калыма с Магаданом. Предатели и изменники получают то что и должны. при чем это пока еще только начало.
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21.06.2020 19:32 Ответить
чего?
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21.06.2020 19:35 Ответить
Абсолютно солидарен с мнениями, что не туда шахтёры ОРДЛО обращаются. А надо обращаться к своему российскому *****. И стучать надо касками по громче, и в основном по своей тупой башке и на красной площади, во время парада победы *****!! На хрен вы нам предатели Украины нужны!. Езжайте в свой российский ростов или кемерово!! Там угля там до хрена и паспорта российские у вас у всех имеются!! Может и вам крошки перепадут!!
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21.06.2020 19:37 Ответить
Та понятно , Ермак с Сивохо новую схему замутили .Вопрос только в том : сколько лямов гривен помощи на этом распилят ?
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21.06.2020 19:37 Ответить
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 818
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21.06.2020 19:39 Ответить
Вот что я вам скажу: уж если Расии таки удастся впихнуть ОРДЛО обратно в Украину, так хоть пускай перед этим позакрывают нахрен все убыточные шахты!
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21.06.2020 19:50 Ответить
Цікаво, що я теж про це подумав - хай зроблять те, що колись Маргарет Тетчер зробила в Британнії, але претензії будуть не до України.
І - до речі - шахтарі, що залишаться без роботи, можут тепер отримати роспаспорти, і спкійно собі жити без Бандер після переїзду на Кузбас.
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21.06.2020 20:00 Ответить
Так их кормить все-равно придется, бывших наших кормильцев. Так хоть уголь был.
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21.06.2020 20:03 Ответить
Нет уж!
Доктор сказал в морг - значит в морг!
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21.06.2020 20:05 Ответить
А зачем?
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21.06.2020 22:18 Ответить
ПУТЕН, ВВЕДИ!!!!
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21.06.2020 19:51 Ответить
😀😀😀
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21.06.2020 19:53 Ответить
та, походу, молят: "путен, выведи!" бо, ... до гланд ввел
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21.06.2020 20:37 Ответить
В общем то, они должны создать подполье, поднять восстание, и просить Украину военной помощи.
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21.06.2020 20:05 Ответить
После 2-й бутылки водки восстать крикнуть "введии!!!!" и снова на 4 лапы
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21.06.2020 20:08 Ответить
Коли в 2014 році на поверхні йшла війна і гинули сотні людей, кроти щодня повзли під землю рубати угальок ринату, Фімі та іншій швалі. Казали - їх війна не стосується, їм сім"ї годувати треба... Тепер хай жруть, аби не обляпались!
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21.06.2020 20:09 Ответить
А шо камни с неба не по зубам!
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21.06.2020 20:10 Ответить
Комитет освобождения?
Замечательно!
Освободите себя от русских оккупантов, поднимите флаги Украины - и Украина обязательно поможет вам!
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21.06.2020 20:12 Ответить
Вам ордынским прихвостням только камни с неба.Забыли уже как волали - ***** введи войска.Быстрей бы вы повыздыхали и наша армия зайдет на украинские земли.
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21.06.2020 20:25 Ответить
а шо такое, суки, вам же Украина говном намазана крысы млять даунецкие? а что ж ***** уже не в состоянии помочь, вы ж мрази просили ***** ввести войска, пожили в свое удовольствие в сРюцькАм мире?!
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21.06.2020 20:31 Ответить
мне интересно, под какой дурью надо быть что бы такую бредятину накропать?))))
маразм крепчает с каждым днем в лугандонии ))))
ну не возможно такое высрать при здравом уме и крепкой памяти))))
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21.06.2020 20:33 Ответить
То примитивная кремлевская провокация, чем тупее тем легче проканает.
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21.06.2020 20:41 Ответить
походу, они поняли кто кого кормил. млять, организовывайте шахтерские отряды, равно как и митинги с плакатами и кричалками типа: "ЗЕ, введи войска" . можете еще инициативно замутить референдум, по отмене предыдущего референдума.
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21.06.2020 20:34 Ответить
Так, для начала перевести эти стенания на государственный язык Украины, чтобы наглость обращения не так резала глаза. Потом уточнить название организации "комитет освобождения донбасса" - от кого конкретно? Таким образом, начало обращения должно звучать так: "Підпільна організація "Комітет звільнення Донбасу від російської окупації" звертається до Вас..."
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21.06.2020 20:40 Ответить
https://istrind.livejournal.com/360479.html Слёзы меня душат и я нимагу гаварить! )
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21.06.2020 20:41 Ответить
Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте!
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21.06.2020 21:17 Ответить
Втомилися кормити Європу?
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21.06.2020 21:23 Ответить
ну, нарешті... вдалося зайти до свого акаунту
звик вже просто продивлятися статті за два роки. але тут - не витерпів:
багато написали про дивний комітет та дивних шахтарів.
але:
1) як україна має тим шахтарям допомогти? як хочуть допомоги, то можуть спокійно кинути свою динириляньдію та їхати до україни. тут їм можна допомогти. але сидіти там та просити допомоги - це як?

2) просити допомоги у розумкова? вдвічи цікавіше. що має зробити найвідоміший руськомірсько-бот при президенті україни? позвати путіна?
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21.06.2020 21:32 Ответить
Справа в тому, що вони там в знак протесту поспускалися у шахти, ак окупанти заборонили їм спускати туди харчі і відімкнули світло і ветиляцію, то ж ніяк вони тепер не те що в Україну виїхати, звідти піднятися не можуть. Але гадаю, що вони думають, що Розумков може отак взяти і сказати "https://www.youtube.com/watch?v=Ht-ND7GN-WM Дать людям всьо ".
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21.06.2020 23:55 Ответить
про позпускалися я бачив. казанський показував та не раз. але хоч вони свою владу і почали називати фашистською (вже якийсь прогрес), але їхати звідти не хочуть. чого чекають? зарплатні у луганських шахтах вже 8 місяців нема. отож мене і здивувало: чого вони звертаються до україни якщо бажають сидіти у своєму луганську та що їм може зробити розумков? краще було б звернутися до бойка - це він там усім заправляв.
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22.06.2020 10:37 Ответить
Спасем, но посмертно!
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21.06.2020 21:35 Ответить
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8027Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8103Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9493Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8427
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21.06.2020 21:52 Ответить
З А Л У П У ИМ ОТ КОНЯ.
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21.06.2020 21:59 Ответить
Дураки... Арканар полный...
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21.06.2020 22:02 Ответить
"Оккупированный Донбасс просит"
кто просит?
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21.06.2020 22:05 Ответить
Ойц, как так-то?
Может взять оружие - и разобраться самим. Вы ж сами блокировали украинскую армию - теперь расхлёбывайте...
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21.06.2020 22:10 Ответить
Це вони так хочуть легалізувати лнр.
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21.06.2020 22:13 Ответить
А шо такое? Уже наелись расейких пряников,и заскакали за печеньки госдепа?
Захотели опять кормить всю Украину и нахлебникрв из ЕС?
А хотятли Украина и ЕС есть то дерьмо которое вы производите?
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21.06.2020 22:15 Ответить
Нерентабельные шахты Украина датировала, что... Россия уже не кормит?
А чё так?
Идите на мацкву постучите касками)
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21.06.2020 22:21 Ответить
починають свою продажницьку пісню. як їм вірити ? cкільки горя від них людям . освободили вас сук такі самі від бандер - тепер жуйте падли путінську баланду
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21.06.2020 22:22 Ответить
Такое в тех краях можно писать только с одобрения товарища полковника, так как заберут безвозвратно...
Исходя из этого к этому вбросу и нужно относиться а не безтолку выливать злобу на тамошних обывателях. Их мнение уже дохрена лет ничего не значит. Возможность их к влиянию на ситуацию была просрана в 2014. И дело не в них. Думаю, что им не повезло...
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21.06.2020 22:28 Ответить
Срочно нужно выразить озабоченность)
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21.06.2020 22:51 Ответить
Що знов, нас ніхто нє слишит?
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21.06.2020 22:52 Ответить
Это разводняк. Колаборанты с подачи оккупантов и их агенты у нас пытаюся выставить дело так, чтобы Украина платила дань. Шахты закроют, а всю социалку положат на Украину. Тогда то они "включат" эти бандустаны в состав Украины и будут делегировать своих "представителей" в Киев. На самом деле, они звали ***** и ***** пришло. Все, кто кого звал, тот то и получил. Назад можно будет, но только через всенародное восстание, ибо все остальное - вранье и провокации.
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21.06.2020 22:58 Ответить
Це нагадує лист-скаргу на господарів, Ваньки Жукова, за адресою "На село дідусеві".
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21.06.2020 23:08 Ответить
Відповідь - смокчіть та гудіть
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21.06.2020 23:36 Ответить
Каски і на окупанта!В самих така сама ситуація:1)ДТЕК зупиняє роботу найбільшого вугледобувного підприємства країни.2)Шахтарям варто пікетувати маєтки Ахметова, а не урядовий квартал3)Уряд виділив з бюджету 163 млн грн для виплат зарплат шахтарям 4)Шахтарі припинили голодування у приміщенні ЛОДА.
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21.06.2020 23:40 Ответить
З жиру бісяться, бо вже 6 років не годують Захід...
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21.06.2020 23:45 Ответить
Бубочка! И вот чем тебе не повод ввести войска на помощь братским шахтёрам!
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22.06.2020 00:12 Ответить
Ты пойдешь???
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22.06.2020 09:44 Ответить
Конечно да!!!!
Это грех не помогать братьям!
Только чур я за рулем танка!!!
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22.06.2020 12:26 Ответить
Пусть вам снятся сны про человеческую жизнь, чтоб реальность казалась еще невыносимой, зверьё.
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22.06.2020 00:38 Ответить
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4511
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22.06.2020 01:07 Ответить
домбас независимы республик луганских сжалился и решил покормить нахлебников?
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22.06.2020 02:35 Ответить
хотели рузькэ мир?? Хлебайте и не подавитесь!!!!!
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22.06.2020 09:03 Ответить
Гавна им на палочке,выйдите на улицу и постучите касками
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22.06.2020 09:26 Ответить
Пусть обращаются к братской ДНР.
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22.06.2020 09:43 Ответить
А скільки ешелонів із ворожими солдатами ці "опозиціонери" пустили під укіс? А скільки вони щодня кацапів вбивають? Так ото ж... Не має нам чого туди втручатись. Допомагати слід тому, хто бореться із ворогом!
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22.06.2020 10:06 Ответить
Пуйло всему миру говорит, что шахтеры воюют против Украины! Это получается, что они уже не воюют, а просят денег? Не понятно же ничего
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22.06.2020 11:35 Ответить
Ну все, кормили всю страну и тут бац - приплыли...
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22.06.2020 11:57 Ответить
Это как? Украина, введи? Так Рашка ж уже ввела. У горняков жэпь не треснет если все одновременно введут?
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22.06.2020 14:24 Ответить
Ат хрен вам , с укропом, шахтёры С ОРДЛО!!!!
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22.06.2020 16:49 Ответить
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