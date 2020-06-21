Оккупированный Донбасс просит Верховную Раду Украины спасти горняков закрывающихся в "ЛНР" шахт
Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ".
"Комитет" называет себя оппозиционной силой, однако оккупированную часть области однозначно называет "Луганской народной республикой".
В обращении к Ю.Разумкову и Л.Денисовой содержится просьба "вмешаться в ситуацию, сложившуюся в "Луганской народной республике" (в оригинале без кавычек. – "ОстроВ") в связи с игнорированием и нарушением прав трудящихся шахт "Никонор-Новая", "Комсомольская", "Партизанская", "Молодогвардейская".
Эти шахты, часто являющиеся градообразующими предприятиями, закрываются как не рентабельные, а горняки увольняются. Здесь существует так же многомесячная задержка в выплате заработной платы. Шахтеры с целью получить вернуть им заработанные деньги прибегают к забастовкам. Карательные оккупационные органы, в свою очередь, арестовывает активистов.
С оккупированной территории жалуются, что "руководство "ЛНР" остается пассивным в сложившейся ситуации и не принимает мер к решению проблемы. Шахтеры и их семьи продолжают оставаться без средств к существованию, более того, репрессии и террор против несогласных только усиливается".
"В ряде городов отсутствует мобильная связь, блокируются социальные сети. "МГБ ДНР" продолжает задерживать шахтеров шахты "Комсомольская" для допросов (там состоялась крайняя забастовка. – "ОстроВ"), о судьбе пятерых из них пока ничего не известно.
В этой ситуации, говорится в обращении "Комитета", "у шахтеров остается надежда только на давление со стороны международного сообщества на власти "ЛНР" (никем в мире не признанные. – "ОстроВ").
"Просим Вас поднять вопрос по осуждению действий властей "ЛНР" на уровне международных организаций с целью прекращения репрессий и актов запугивания горняков и членов их семей, ставших стандартной практикой для правоохранительных органов", - взывает к украинской власти "оппозиционная сила".
О "Комитете освобождения Донбасса" ничего достоверно не известно. Однако "МГБ ЛНР" признало существование ряда "оппозиционных" структур, поддерживающих шахтерские забастовки. Оккупанты назвали их экстремистскими и связанными с "иностранными спецслужбами".
Пожалуйста, подождите...
И только за 6 месяцев второй половины 1933 года, Джугашвили (кумир Куйла, который сейчас правит остатками сралинской недоимперии) завез на Донбасс из Кремляндии полмиллиона своей московитской породы, так любящей рабство и порабощение других народов, отдав им землю и дома умерших наших людей.
Этнические перемещения ордынцы осуществляли постоянно, пока кремлевские гауляйтеры контролировали территорию Украины - украинцев на стройки века в Сибирь или на целину в Казахстан, чтобы из них вылепить таких же умственных дегенератов-империалистов, как и вся их орда, по своему уму и подобию, а сами ордынцы в то же время сюда перлись, в Украину.
Вот и получилось, что на оккупированной Куйлом нашей украинской земле оккупанты и дебилизированные ими "почти русские" получают от Украины пенсии и пособия, а Куйло требует от Квартальщика признать оккупированные территории неоккупированными, оккупантов и их пособников признать "нашими людьми". т. е. украинцами, а не "ихними людьми", и взять всю свору на содержание Украины (без украинского контроля, признать зону оккупации "особыми районами Украины".
И судя по заявлениям Сивохи и Ермака (доверенных лицах Зеленского), о "наших людях", похоже в администрации Зеленского ломают голову над тем, как выполнить хотелки Путлера, и одновременно закошмарить украинское общество так, чтобы никто не устроил по этому поводу протестов.
І - до речі - шахтарі, що залишаться без роботи, можут тепер отримати роспаспорти, і спкійно собі жити без Бандер після переїзду на Кузбас.
Доктор сказал в морг - значит в морг!
Замечательно!
Освободите себя от русских оккупантов, поднимите флаги Украины - и Украина обязательно поможет вам!
маразм крепчает с каждым днем в лугандонии ))))
ну не возможно такое высрать при здравом уме и крепкой памяти))))
звик вже просто продивлятися статті за два роки. але тут - не витерпів:
багато написали про дивний комітет та дивних шахтарів.
але:
1) як україна має тим шахтарям допомогти? як хочуть допомоги, то можуть спокійно кинути свою динириляньдію та їхати до україни. тут їм можна допомогти. але сидіти там та просити допомоги - це як?
2) просити допомоги у розумкова? вдвічи цікавіше. що має зробити найвідоміший руськомірсько-бот при президенті україни? позвати путіна?
кто просит?
Может взять оружие - и разобраться самим. Вы ж сами блокировали украинскую армию - теперь расхлёбывайте...
Захотели опять кормить всю Украину и нахлебникрв из ЕС?
А хотятли Украина и ЕС есть то дерьмо которое вы производите?
А чё так?
Идите на мацкву постучите касками)
Исходя из этого к этому вбросу и нужно относиться а не безтолку выливать злобу на тамошних обывателях. Их мнение уже дохрена лет ничего не значит. Возможность их к влиянию на ситуацию была просрана в 2014. И дело не в них. Думаю, что им не повезло...
Это грех не помогать братьям!
Только чур я за рулем танка!!!