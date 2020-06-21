С начала суток в зоне ООС 8 обстрелов, ранен 1 военнослужащий, - штаб ООС

Вооруженные формирования РФ 8 раз нарушали режим прекращения огня. Защитников Украины они обстреливали из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, БМП-1, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Железное, Шумы и Крымское противник применил минометы 120-го и 82-го калибра. Также захватчики использовали против наших воинов станковые противотанковые гранатометы.

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После обеда агрессор активизировался и неподалеку от Новотошковского, применив при этом 82-мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Авдеевки из минометов 120-го калибра, потратив 11 боеприпасов, 10 раз выстрелил из вооружения БМП, три раза - из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Против защитников Старогнатовки захватчик сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", — сообщили в штабе.





