Путин о возможном визите руководства Украины в Москву: Конечно, это произойдет, вопрос - когда, но мы подождем

Президент РФ Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, заявил он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины, кто бы ни возглавлял это государство

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - сказал Путин.

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