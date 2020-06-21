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Путин о возможном визите руководства Украины в Москву: Конечно, это произойдет, вопрос - когда, но мы подождем

Путин о возможном визите руководства Украины в Москву: Конечно, это произойдет, вопрос - когда, но мы подождем

Президент РФ Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, заявил он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины, кто бы ни возглавлял это государство

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - Путин

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Топ комментарии
+50
Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо - Цензор.НЕТ 7045
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21.06.2020 20:34
+38
Ставлю, что не приедет. Во всяком случае не сейчас и не в качестве легитимного президента
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21.06.2020 19:50
+36
Путин о возможном визите руководства Украины в Москву: Конечно, это произойдет, вопрос - когда, но мы подождем - Цензор.НЕТ 8245
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21.06.2020 19:49
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КОГДА ***** СДОХНЕТ, тогда и ПРИЕДЕТ.
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21.06.2020 23:48 Ответить
Якщо на танку??? - Тоді згода...
Але звісно не бубочка...
Бубочка, гадаю, що й зараз вже їхати готовий тіки сситься...
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22.06.2020 00:12 Ответить
Конєчно ето проізойдьот...
Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо - Цензор.НЕТ 6372
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22.06.2020 00:27 Ответить
А самому слабо ? Ссыкун....
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22.06.2020 00:57 Ответить
У Украины Россия забрала 15% территории а дип отношения существуют. Это нонсенс и маразм.
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22.06.2020 01:21 Ответить
Пыль ху*ло зае*ется глотать в сырую погоду со своим "ожиданием".
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22.06.2020 01:51 Ответить
Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо - Цензор.НЕТ 589
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22.06.2020 04:57 Ответить
Т.е. ***** уверено, что ЗЕ рано или поздно к нему приползет.
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22.06.2020 03:03 Ответить
-
Можливо але тільки після зміни влади кремлівських фашистів окупантів в паРаші і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованих російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам -личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіян фашисти -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них. Страшна важка біль нанесена російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
..
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22.06.2020 04:43 Ответить
***** сдохнет - это произойдет неизбежно. Мы подождем.
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22.06.2020 06:26 Ответить
Одного "легитимного" мало?
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22.06.2020 06:41 Ответить
Скоро будть втікати до Ростова, а потім на Москву, все як завжди у колаборантів , воду в Крим, електрику в ДиРу не стірляти по їх бойовим артпозиціям , там же дєті...
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22.06.2020 09:27 Ответить
кровавый пастор на танке капитуляцию принять)))Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо - Цензор.НЕТ 6025
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22.06.2020 13:12 Ответить
как рак на горе свиснет так сразу
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22.06.2020 13:51 Ответить
Не дождешься сморчок недоношенный.
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22.06.2020 19:26 Ответить
Найстрашніший сон Путіна - це, коли б Україна перейшла на українську мову з російської. А поки цього нема, зберігаються передумови до об'єднання. А всі ці бризкання слиною у його бік, обзивання, насміхання - це просто гавкання собак, які не можуть вкусити. Потрібно зробити реальний розрив зв'язків з Росією.
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22.06.2020 20:31 Ответить
Путін про можливий візит керівництва України в Москву: Звичайно, це відбудеться, питання - коли, але ми почекаємо - Цензор.НЕТ 2161
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22.06.2020 20:50 Ответить
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