Путин о возможном визите руководства Украины в Москву: Конечно, это произойдет, вопрос - когда, но мы подождем
Президент РФ Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, заявил он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины, кто бы ни возглавлял это государство
"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - сказал Путин.
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Пожалуйста, подождите...
Але звісно не бубочка...
Бубочка, гадаю, що й зараз вже їхати готовий тіки сситься...
Можливо але тільки після зміни влади кремлівських фашистів окупантів в паРаші і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованих російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам -личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіян фашисти -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них. Страшна важка біль нанесена російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона вже залишиться на все життя.
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