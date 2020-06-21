Пострадавших при взрыве в киевской высотке железнодорожников с семьями разместят в гостиницах "Укрзализныци", - Криклий
Среди пострадавших от взрыва в столичной многоэтажке есть железнодорожники. Их разместят в гостиницах "Укрзализныци".
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадавшими в результате чудовищного взрыва в Киеве стали также работники "Укрзализныци". Я уже поручил, чтобы пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци", - написал он.
Криклий также напомнил, что подразделения ГСЧС продолжают работать на месте трагедии.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
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Загиблий - чоловік. Його дані уточнюються, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
допомога держави має бути вагомішою ніж допомога по галузевому принципу, або по національному...ці меншини мають заздрити українцям
(якщо, звичайно, смердючих бомжів пустять до суду).
Держава вам нічого не винна.