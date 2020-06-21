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взрыв (6503) Киев (24773) Укрзализныця (2688) Криклий (323)

Пострадавших при взрыве в киевской высотке железнодорожников с семьями разместят в гостиницах "Укрзализныци", - Криклий

Пострадавших при взрыве в киевской высотке железнодорожников с семьями разместят в гостиницах

Среди пострадавших от взрыва в столичной многоэтажке есть железнодорожники. Их разместят в гостиницах "Укрзализныци".

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавшими в результате чудовищного взрыва в Киеве стали также работники "Укрзализныци". Я уже поручил, чтобы пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци", - написал он.

Криклий также напомнил, что подразделения ГСЧС продолжают работать на месте трагедии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС подтвердила, что при взрыве дома на Позняках погибли 2 человека. ВИДЕО

Пострадавших при взрыве в киевской высотке железнодорожников с семьями разместят в гостиницах Укрзализныци, - Криклий 01

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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Там им и век доживать.
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21.06.2020 20:45 Ответить
Ага, зараз. Трохи потримають - і оревуар. "Йди вимагай житло від загиблого сусіда, який ото підірвав газ. Або від кого хочеш. Що? Нема де жити? Нас це не обходить. Підвалів та колекторів мало, чи що? Не ти перший бімж, не ти останній. Давай-давай звідси"
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21.06.2020 21:10 Ответить
Станом на 20:00 з-під завалів 10-поверхівки у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві дістали ще одне ( третє) тіло.
Загиблий - чоловік. Його дані уточнюються, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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21.06.2020 20:45 Ответить
от вже й поділили українців(((...куди хоч дівайся цьому маленькому українцю...
допомога держави має бути вагомішою ніж допомога по галузевому принципу, або по національному...ці меншини мають заздрити українцям
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21.06.2020 20:47 Ответить
А потім - йдіть на всі чотири боки та через суд вимагайте від винуватців нове житло
(якщо, звичайно, смердючих бомжів пустять до суду).
Держава вам нічого не винна.
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21.06.2020 21:04 Ответить
А інші шо рилом не вийшли? криклій міністр тільки робітників Укрзалізниці?
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21.06.2020 21:10 Ответить
газ как порох. Надо электрику.
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21.06.2020 23:36 Ответить
Це конфісійна відмінність? підор-крклй?
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22.06.2020 10:40 Ответить
 
 