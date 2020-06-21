Пострадавших при взрыве в киевской высотке железнодорожников с семьями разместят в гостиницах "Укрзализныци", - Криклий

Среди пострадавших от взрыва в столичной многоэтажке есть железнодорожники. Их разместят в гостиницах "Укрзализныци".

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавшими в результате чудовищного взрыва в Киеве стали также работники "Укрзализныци". Я уже поручил, чтобы пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци", - написал он.

Криклий также напомнил, что подразделения ГСЧС продолжают работать на месте трагедии.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.