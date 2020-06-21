Спасатели обнаружили еще одно тело на месте взрыва в доме в Киеве
По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации на улице Соломии Крушельницкой в Киеве найдены тела трех погибших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
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