Спасатели обнаружили еще одно тело на месте взрыва в доме в Киеве

По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации на улице Соломии Крушельницкой в Киеве найдены тела трех погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.