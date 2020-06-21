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Спасатели обнаружили еще одно тело на месте взрыва в доме в Киеве

Спасатели обнаружили еще одно тело на месте взрыва в доме в Киеве

По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации на улице Соломии Крушельницкой в Киеве найдены тела трех погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bb.html «Слуга народа» Коля Оболонский пытался раздавать лимоны на месте взрыва в Киеве. Видео и фото Июнь 21, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bb.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bb.html Спасатели обнаружили еще одно тело на месте взрыва в доме в Киеве - Цензор.НЕТ 4090 Жители разрушенных домов подарки от урода из президентской фракции не оценили…https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bb.html#more-106476 Читать далее
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21.06.2020 21:13 Ответить
что такое урод и как он должен выглядеть
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21.06.2020 21:14 Ответить
Коля Котлета Тищенко решил,что у пострадавших от взрыва не очень печальный вид,и пытался раздать им лимоны
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21.06.2020 21:27 Ответить
первые минуты...из нутри...
http://www.facebook.com/100008034871438/videos/2791353994475736/ www.facebook.com/100008034871438/videos/2791353994475736/
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21.06.2020 21:22 Ответить
уе*ан
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21.06.2020 21:55 Ответить
розкрадуть
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21.06.2020 22:06 Ответить
 
 