Дипломаты проверяют информацию о гибели украинца в ДТП в Эстонии, - представитель МИД Погорельцев

Посольство Украины в Эстонии проверяет гражданство 43-летнего мужчины, погибшего в ДТП под Таллином.

Об этом Суспільному сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ. По данным местных СМИ, погиб гражданин Украины.

"21 июня около 4:00 утра на автотрассе Таллинн-Саку-Лаагри автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с опорой моста. Водитель автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм. Посольство в Эстонии проверяет возможную принадлежность погибшего к гражданству Украины и поддерживает контакт с местной полицией. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Эстонии", - сообщил Погорельцев.

Напомним, 43-летний гражданин Украины около 4 часов утра 21 июня выехал на встречную полосу неподалеку от Таллинна и врезался сначала в дорожное ограждение, а потом в опору моста. Мужчина скончался от полученных повреждений на месте происшествия.