Причиной утечки топлива из танкера "Делфи" может быть установка воздушных баллонов на судне, - пресс-секретарь ОГА Соколов

С затонувшего у Одессы танкера "Делфи" 21 июня вылилось топливо. Объем горючего, попавшего в акваторию, пока не определен, как и ​​точная причина утечки.

Об этом Громадському радіо сообщил представитель Одесской областной государственной администрации Денис Соколов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это пятно - это остатки топлива, которое осталось в танкере с момента, как он сел на мель у пляжа. Сейчас сотрудники Госэкоинспекции подсчитывают убытки от утечки. Экологи сразу выехали на место и засыпали пятно сорбентом, который впитал все токсичные вещества. В то же время работники муниципальной стражи объясняли отдыхающим, что купаться на этом пляже нельзя из-за, в частности, угрозы токсического отравления", - сказал он.

По словам Соколова, на других пляжах купаться можно - утечка была локальной. Планируется, что причину утечки установит Госэкоинспекция уже 22 июня.

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"Вообще-то последующие 4 дня судовладелец должен забрать танкер с пляжа. Он планирует наполнить изнутри воздушными баллонами, придаст плавучести судну, после чего танкер отбуксируют. Возможно, утечка топлива связана с этими работами - баллоны устанавливают изнутри, и возможно, они, выталкивая воду, выталкивают топливо. Сейчас мы ждем результаты обследования от экологов и комментарий от судовладельца", - отметил спикер.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.