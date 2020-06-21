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Одесса (7740) танкер (134)

Причиной утечки топлива из танкера "Делфи" может быть установка воздушных баллонов на судне, - пресс-секретарь ОГА Соколов

Причиной утечки топлива из танкера

С затонувшего у Одессы танкера "Делфи" 21 июня вылилось топливо. Объем горючего, попавшего в акваторию, пока не определен, как и ​​точная причина утечки.

Об этом Громадському радіо сообщил представитель Одесской областной государственной администрации Денис Соколов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это пятно - это остатки топлива, которое осталось в танкере с момента, как он сел на мель у пляжа. Сейчас сотрудники Госэкоинспекции подсчитывают убытки от утечки. Экологи сразу выехали на место и засыпали пятно сорбентом, который впитал все токсичные вещества. В то же время работники муниципальной стражи объясняли отдыхающим, что купаться на этом пляже нельзя из-за, в частности, угрозы токсического отравления", - сказал он.

По словам Соколова, на других пляжах купаться можно - утечка была локальной. Планируется, что причину утечки установит Госэкоинспекция уже 22 июня.

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"Вообще-то последующие 4 дня судовладелец должен забрать танкер с пляжа. Он планирует наполнить изнутри воздушными баллонами, придаст плавучести судну, после чего танкер отбуксируют. Возможно, утечка топлива связана с этими работами - баллоны устанавливают изнутри, и возможно, они, выталкивая воду, выталкивают топливо. Сейчас мы ждем результаты обследования от экологов и комментарий от судовладельца", - отметил спикер.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

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Гадают может не может - капитана и собственника под арест и на суд, бо когда-то уже ж надо начинать наказывать за уничтожение природы Украины.
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21.06.2020 22:03 Ответить
А почему насосами нельзя было откачать топливо?

Прекрасные немецкие насосы качали бетон для тоннеля под Ла Маншем , стоя на материке
В чем проблема с откачкой топлива ? АВАКОВ ПРОСТО ДИЛЕТАНТ В ЖТИХ ВОПРОСАХ И ПОРА ЕГО В ОТСТАВКУ
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21.06.2020 22:09 Ответить
Вот не самолёт ЗЕ теперь в красных труселях купаться в Одессе 😀😀😀
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21.06.2020 22:11 Ответить
А вообще море в Одессе очень грязное . Была летом в Афинах - чистое и прозрачное , хотя тоже международный порт .
Сколько ещё должности будут по партийным квотам раздавать ?
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21.06.2020 22:13 Ответить
Мозги у тебя грязные а не море. Чем мутнее море от планктона и минеральной взвеси, тем оно полезнее для детского организма.
Азов кстати, ещё "грязнее", а кристально чистая вода бесполезна и не несёт никаких оздоравливающих функций.
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22.06.2020 05:25 Ответить
Сорри - ВОТ НЕ СМОЖЕТ ЗЕ
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21.06.2020 22:22 Ответить
может пора уже с кого то спросить по взрослому?
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21.06.2020 22:16 Ответить
взрослых не избрали
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21.06.2020 22:35 Ответить
 
 