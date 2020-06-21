Зеленский: Нельзя допустить возвращение РФ в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины

Международное сообщество должно препятствовать возвращению России в G7.

В интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он выступил против идеи вновь принять Россию в G7, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет оказывать давление на Россию в этом вопросе", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Украине в поиске мира с Россией, что является "самой сложной и запутанной" задачей, нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе этих переговоров.

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Напомним, президент США Дональд Трамп 30 мая заявил, что как президент председательствующей в G7 страны намерен провести саммит лидеров "Группы семи" в сентябре и пригласить на него Россию. Канада, Великобритания, Германия и ЕС высказались против такой инициативы, однако Трамп не отказался от идеи.