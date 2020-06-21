Судьба трех человек из разрушенного взрывом дома на Позняках остается неизвестной, - Кличко

Город оказывает помощь всем пострадавшим в результате взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Уже переселили 45 жителей.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко вечером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Киева.

По его словам, для людей, чей дом пострадал от взрыва, развернули полевой палаточный городок. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и питание.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - сказал Виталий Кличко.

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Он сообщил, что неизвестной остается судьба еще трех человек.

"Спасатели будут работать круглосуточно и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва", - отметил мэр столицы.

Кличко также пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв. И заверил их, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также Виталий Кличко призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших., позже - еще одного Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.