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Трамп на встрече со сторонниками раскритиковал "Северный поток-2": "Мы должны защитить Германию от России"

Трамп на встрече со сторонниками раскритиковал

Президент США Дональд Трамп на первой предвыборной встрече со времени введения карантина раскритиковал газопровод "Северный поток - 2", из-за которого Берлин, по его словам, платит Москве "миллиарды долларов".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома на предвыборной встрече с его сторонниками в городе Талса в штате Оклахома в субботу, 20 июня.

Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Любмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.

В июне 2020 года группа сенаторов демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона представили в Сенате США двухпартийный законопроект о расширении санкций против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Также читайте: ФРГ может принять новые санкции в отношении России в связи с убийством Хангошвили в Берлине, - Меркель

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Топ комментарии
+9
Трамп дав Україні зброю. Це не гра.
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22.06.2020 00:57
+8
Тоамп молодец, наконец то хоть один лидер в мире который противостоит Левацким глобалистам что в США, что в Китае, что на Кассапии, что в Европе. США и Британия сейчас как кость в горле! Они одни против глобального проекта социал- популизма во всем мире.
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22.06.2020 01:50
+7
Может сланец и сраный, но газпромовская вонь уже весь Мир достала.
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22.06.2020 01:25
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Ану, що зараз лахта -2, тут запоєть.
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22.06.2020 00:27 Ответить
Як ти її захистиш коли Ірманія продалась кацам?
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22.06.2020 00:28 Ответить
агент кремля трамп защищает продавшуюся кацам германию путем запрета кацовского СП-2, а че, логично
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22.06.2020 00:32 Ответить
а куда ему деватся от американского конгреса и американского народа "любящих" рашистов и его хитров,,баных европейских нащадков Гитлера .которые совместными усилиями замутили кровавую мировую бойню прославлению которой в куеве кум рашиста "квартальную движуху" собирается прокручивать?
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22.06.2020 09:13 Ответить
ничего не понял, перефразируй
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22.06.2020 22:04 Ответить
А мені думається, це частина великоі гри...
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22.06.2020 00:45 Ответить
Трамп дав Україні зброю. Це не гра.
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22.06.2020 00:57 Ответить
Я имею в виду игру глобальную... Дал ружбайки, не дал ружбайки: Ражман в этой игре - валенок, потому, при всей своей недалекости, будет идти тем путем, который ему давно определен... И это явно не путь лобызания с рашкой - чересчур многое поставлено на карту...
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22.06.2020 01:41 Ответить
Трамп с ****** играет в доброго и злого полицейского - тут оТрамп заявляет, что американская армия больше не будет защищать демократию по всему свету - ***** жадно потирает руки, и тут Трамп заявляет, что мы должны защитить Германию от ***** - и ***** в бункере поник.
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22.06.2020 00:28 Ответить
Удар в спину. Племянница #Трампа Мэри Лии Трамп готовит к выпуску книгу, в которой наносит по репутации дяди нокаутирующий удар, перетряхивая "грязное белье" семьи и раскрывая тайны мошеннических схем Трампа. Она обвиняет его в ответственности за смерть своего отца Фреда Трампа
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22.06.2020 00:34 Ответить
Скільки, цікаво, сорос їй шекелів заплатив?
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22.06.2020 10:00 Ответить
«политиканы, уступающие русским во имя мира, обязательно кончат тем, что станут их рабами, - не смогут выйти из привычной колеи.»
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22.06.2020 00:41 Ответить
ты шооооо????? правда? похоже, что у рыжего клоуна роисся и ху*йло - явления разного порядка, и никак не пересекаются. роисся для него - империя зла, а ху*йло ему лично симпатичен и идейно близок
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22.06.2020 00:50 Ответить
Я доволен американским президентом. И надеюсь что Трампа выберут на второй срок.
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22.06.2020 00:59 Ответить
Не выберут.
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22.06.2020 01:23 Ответить
Так чего ты тогда под украинским прокси серешь, кацапский пригожинский "американец", а не под флагом США, тролль путиноидный
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22.06.2020 01:24 Ответить
Ротань, тебе кто разрешал с бутылки привставать кацап
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22.06.2020 07:19 Ответить
Меркеляка, шкотина! И прочие путлеровские курвы.
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22.06.2020 01:06 Ответить
Так в нас кажуть і не тільки в нас,що він агент кремля.
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22.06.2020 01:06 Ответить
Так ото ж - при страшном враге пуйла демократе Обамки СП-2 строился ударными темпами. А вот при кремлевском агенте Трампе почему-то застопорился из-за введенных им санкций! Мистика какая-то
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22.06.2020 08:52 Ответить
Русня нас хочет от Европы защитить, американцы - немцев от русни. Мнения защищаемых никто не спрашивает
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22.06.2020 01:09 Ответить
Может сланец и сраный, но газпромовская вонь уже весь Мир достала.
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22.06.2020 01:25 Ответить
Тоамп молодец, наконец то хоть один лидер в мире который противостоит Левацким глобалистам что в США, что в Китае, что на Кассапии, что в Европе. США и Британия сейчас как кость в горле! Они одни против глобального проекта социал- популизма во всем мире.
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22.06.2020 01:50 Ответить
Трамп-ар-ам-пам-пам.Все вірно-бє своїх,щоб чужі боялись,тобто агенти кремля,включаючи пупіна і шмеркель мають боятися агента кремля Трампа.
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22.06.2020 02:03 Ответить
який ідіот це перекладав??? я слухав промову. Трамп сказав зовсім не те. А саме - якого хера вони на мільярди доларів у Росії енергоресурси купляють, збагачують Росію а тоді ми їх від цієї Росії повинні захищати? Ось так , а не що ''ми повинні їх захистити''. Це дебільно переписувати переклади із лівих джерел. Амери тримають там 50 000 війська - проти Росії, а ці ґ***ни північний потік-2 і з путінської голки не злізуть. А купляйте в амерів газ, запроданці.
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22.06.2020 04:49 Ответить
ліпше було б якби ти затулив свою пельку - кацапорилий дебілоід
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22.06.2020 06:08 Ответить
Зачем думать за ФРГ?
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22.06.2020 05:07 Ответить
на перспективу.
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22.06.2020 06:39 Ответить
Надо глав-нефтяников и глав-газовщиков Германии, Шредера и Штайнмайера, спросить, а нужна ли им защита от РФ. А то, может, они считают, что "одиннароТ"?
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22.06.2020 05:40 Ответить
чет германию вовсю сопротивляется такой защите
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22.06.2020 06:19 Ответить
трамп хочет американский газ продавать
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22.06.2020 06:22 Ответить
В российский газ подмешано средство к которому привыкают
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22.06.2020 08:58 Ответить
Доня, дави ліваків!
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22.06.2020 06:51 Ответить
не надо туда авианосец а лучше два
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22.06.2020 06:55 Ответить
Кузя разгонит все американские авианосцы😂
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22.06.2020 07:21 Ответить
«перевод» не совсем корректен......Высказывание Трампа на счет «защиты Германии от рАссии» - был скорее всего УПРЕК=> не совсем точно, но «посыл» был таким: они в Германии платят миллиарды СП-2 рАссии, а мы должны их защищать? Извините, но как это должно выглядеть?......
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22.06.2020 07:57 Ответить
фраза "Мы должны защитить Германию от России" вырвана из контекста. на самом деле "Мы должны защищать Германию от России, но они платят России миллиарды долларов за совершенно новый трубопровод" (Северный Поток-2) . https://www.dw.com/en/trump-holds-tulsa-rally-amid-protests-coronavirus-concerns/a-53885629
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22.06.2020 08:40 Ответить
Ну так защищай, балабол. Один треп, а сам лег под *****.
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22.06.2020 09:20 Ответить
 
 