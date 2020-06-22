Трамп на встрече со сторонниками раскритиковал "Северный поток-2": "Мы должны защитить Германию от России"

Президент США Дональд Трамп на первой предвыборной встрече со времени введения карантина раскритиковал газопровод "Северный поток - 2", из-за которого Берлин, по его словам, платит Москве "миллиарды долларов".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома на предвыборной встрече с его сторонниками в городе Талса в штате Оклахома в субботу, 20 июня.

Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Любмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.

В июне 2020 года группа сенаторов демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона представили в Сенате США двухпартийный законопроект о расширении санкций против строительства трубопровода "Северный поток-2".

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