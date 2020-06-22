Канал кума Путина Медведчука ко Дню памяти жертв войны покажет концерт, прошедший в Кремле 9 мая

Канал "112 Украина" ко Дню памяти жертв войны 22 июня покажет концерт народной артистки Грузии и России Тамары Гвердцители в Кремле. В нем приняли участие артисты, внесенные в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Как отметили на канале, в концерте "Накануне победной весны", кроме Гвердцители, приняли участие "другие звезды эстрады, представляющие, в частности, Грузию и Беларусь".

В YouTube Тамары Гвердцители есть видеозапись этого концерта, который состоялся в российском Кремле ко Дню Победы 9 мая 2020 года, а также список участников. Абсолютное большинство из них - россияне, в частности те, которые в Украине внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности: Лев Лещенко, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.

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В рамках телемарафона 22 июня "112 Украина" также покажет художественный фильм "Отец солдата" грузинского режиссера Резо Чхеидзе и 4-серийный фильм "Ангелы войны" производства Film.ua.