Канал кума Путина Медведчука ко Дню памяти жертв войны покажет концерт, прошедший в Кремле 9 мая
Канал "112 Украина" ко Дню памяти жертв войны 22 июня покажет концерт народной артистки Грузии и России Тамары Гвердцители в Кремле. В нем приняли участие артисты, внесенные в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
Как отметили на канале, в концерте "Накануне победной весны", кроме Гвердцители, приняли участие "другие звезды эстрады, представляющие, в частности, Грузию и Беларусь".
В YouTube Тамары Гвердцители есть видеозапись этого концерта, который состоялся в российском Кремле ко Дню Победы 9 мая 2020 года, а также список участников. Абсолютное большинство из них - россияне, в частности те, которые в Украине внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности: Лев Лещенко, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.
В рамках телемарафона 22 июня "112 Украина" также покажет художественный фильм "Отец солдата" грузинского режиссера Резо Чхеидзе и 4-серийный фильм "Ангелы войны" производства Film.ua.
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Но это все в том случае, конечно, если им скинуться по сотке на карту...
В день нападения Гитлера на СССР показывать праздничный концерт по зомбиящику могут только фашисты, провокаторы или полностью выжившие из ума дебилы.
А в трауре помянуть светлую память миллионов погибих сограждан минутой молчания, свечкой в церкви или на экране ящика, или просто рюмкой на столе слабО или путинопоклонная религия не позволяет???
Для чого СБУ, рада національної безпеки?
Бездіяльність правоохоронців теж має ознаки злочину.
Ганьба
Везде сидят люди расставленные Зеленским: от СБУ до Нацрады по ТВ/
А что кто то думал, что после избрания Зеленского, все закончится лишь "Сватами" ?
Думаю, что с избранием нового министра культуры (еще одного совка из обоймы 1+1), все только начинается... к сожалению
Скоро вам не только концерты из Кремля покажут, но и все остальное....
Останется только отменить безвиз (спровоцировать ЕС на отмену- тут уж Кремль с Банковой справятся одной левой) -- и новый СССР почти готов.
73% совков это "сделали вместе"
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