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Канал кума Путина Медведчука ко Дню памяти жертв войны покажет концерт, прошедший в Кремле 9 мая

Канал кума Путина Медведчука ко Дню памяти жертв войны покажет концерт, прошедший в Кремле 9 мая

Канал "112 Украина" ко Дню памяти жертв войны 22 июня покажет концерт народной артистки Грузии и России Тамары Гвердцители в Кремле. В нем приняли участие артисты, внесенные в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Как отметили на канале, в концерте "Накануне победной весны", кроме Гвердцители, приняли участие "другие звезды эстрады, представляющие, в частности, Грузию и Беларусь".

В YouTube Тамары Гвердцители есть видеозапись этого концерта, который состоялся в российском Кремле ко Дню Победы 9 мая 2020 года, а также список участников. Абсолютное большинство из них - россияне, в частности те, которые в Украине внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности: Лев Лещенко, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером

В рамках телемарафона 22 июня "112 Украина" также покажет художественный фильм "Отец солдата" грузинского режиссера Резо Чхеидзе и 4-серийный фильм "Ангелы войны" производства Film.ua.

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Топ комментарии
+31
Медведчук - это работодатель Зеленского на пару с Коломойским
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22.06.2020 00:57
+27
именно при твое выборе - за зелоха - каналы мертведчука показывают то, за что ты голосовало год назад. так что - ЖРИ-ТЕ двома руками, ведь вислюк послал вас накуй уже на сл.утро после выборов, сказав что вы лохи, и вам он ничего не обещал))
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22.06.2020 01:09
+26
_В Израиле его давно ликвидировали, если бы он на врагов Израиля работал. У Украины напрочь отсутствует защитная имунная система.
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22.06.2020 01:05
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Патриеты-борцуны уже стикаются к каналу Интер...
Насиння Семенченко уже готовится ставить редут...
Тячивские партизаны объявили всеобщую мобилизацию...
Мер Конотопа начал второй поход на Киев...

Но это все в том случае, конечно, если им скинуться по сотке на карту...
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22.06.2020 08:53 Ответить
згинь нечисть
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22.06.2020 09:05 Ответить
А то шо?)
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22.06.2020 09:13 Ответить
"зе" слугам в Украине, рашистский хазяин , ужо киданул ,кому на офшор,кому на пивасик кому на "боярышню", а кому и на колеса сценарий утвержден...
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22.06.2020 09:07 Ответить
Рыгообразные пиарщики сдурели и потеряли в своём победобесии всю свою совесть.
В день нападения Гитлера на СССР показывать праздничный концерт по зомбиящику могут только фашисты, провокаторы или полностью выжившие из ума дебилы.
А в трауре помянуть светлую память миллионов погибих сограждан минутой молчания, свечкой в церкви или на экране ящика, или просто рюмкой на столе слабО или путинопоклонная религия не позволяет???
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22.06.2020 08:53 Ответить
САТАНІСТИ В ДІЇ ,ВИЩАТИМУТЬ НА СЦЕНІ НА ФОНІ ВБИВСТВ РОСІЯНАМИ НАШИХ ВОЇНІВ НА ДОНБАСІ ,,
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22.06.2020 11:47 Ответить
Це відбілювання окупантів і провакація проти України.
Для чого СБУ, рада національної безпеки?
Бездіяльність правоохоронців теж має ознаки злочину.
Ганьба
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22.06.2020 09:03 Ответить
не смешите.
Везде сидят люди расставленные Зеленским: от СБУ до Нацрады по ТВ/

А что кто то думал, что после избрания Зеленского, все закончится лишь "Сватами" ?

Думаю, что с избранием нового министра культуры (еще одного совка из обоймы 1+1), все только начинается... к сожалению
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22.06.2020 09:32 Ответить
згоден
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22.06.2020 09:36 Ответить
Ну дык закончится лишь "Сватами". А Сваты - подмосковье. В общем, покуда Киев не станет подмосковьем Зеля не успокоится.
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22.06.2020 10:14 Ответить
Для чого СБУ? Рифмастера з іншими патріотами до СІЗО відправляти.
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22.06.2020 11:41 Ответить
Украина - страна для украинофобов.
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22.06.2020 09:04 Ответить
а шо поделаешь, если 73% земассы определили кремлевский вектор для страны ?
Скоро вам не только концерты из Кремля покажут, но и все остальное....

Останется только отменить безвиз (спровоцировать ЕС на отмену- тут уж Кремль с Банковой справятся одной левой) -- и новый СССР почти готов.
73% совков это "сделали вместе"
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22.06.2020 09:05 Ответить
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html Медведчук - найцінніший агент Кремля в Україні - одногрупник Путіна з інституту КДБ

..Канал кума Путіна Медведчука до Дня пам'яті жертв війни покаже концерт, який відбувся у Кремлі 9 травня - Цензор.НЕТ 3945
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22.06.2020 09:11 Ответить
И как такая страна может победить врага.. Трудно представить трансляцию фашистских рупоров во времена второй мировой войны на США, Великобритания , я молчу уж об СССР ( там за наличие радиоприемника моли шлепнуть.) Но у нас вот так.. Поэтому ну какая блин победа, когда мы саморазрушаемся изнутри. А Пу как тот паук сидит и ждет когда жертва окончательно запутается в паутине и превратится в трупик. ( и все это вина не только нынешней команды без идейных Зелюков, предыдущая власть "типа патриотов" ПэПо, не сказать что проморгала все это, нет она помогла всему этому статься фактом...
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22.06.2020 10:47 Ответить
Важко уявити щоб 73% англійців підтримали під час війни не свою королеву а її профашистського дядька лише через те що він піструном на піаніно лабати вміє.
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22.06.2020 11:42 Ответить
Оно так.. Но для этого нужно иметь как минимум.. английскую королеву и Черчилля , а вот с этим у нас не то что плохо, а совсем " голяк", ну полный "0", ну и близко " не стояло". Тому маемо що маемо !!!. ( и как видно по "элите" , это ж нужно было так испоганить слово украинской реальностью, это безпросветный крест Украины.
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22.06.2020 12:58 Ответить
Не беспросветный ))) Просто впереди еще много работы )))
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22.06.2020 14:07 Ответить
Кацапа за стіл а воно "священу купу" в тарілку навалить.
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22.06.2020 14:23 Ответить
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