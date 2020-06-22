Подорвавшуюся на растяжке экс-пленницу террористов ОРДО Бучок могут выписать из больницы, возвращаться домой ей опасно, - глава ВЦОИ Щербаченко

Бывшая пленница террористов ОРДЛО Валентина Бучок, которая подорвалась на растяжке у себя дома в Донецкой области, чувствует себя не очень хорошо, однако уже в ближайшее время ее могут выписать из больницы.

Об этом Громадському радіо рассказал руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Валентина не очень хорошо себя чувствует, пока не может ходить, требует лечения. Говорит, такое ощущение, что по ней проехал асфальтовый каток. Хорошо, что у нее не повреждены кости - прежде всего у Валентины осколочные ранения и повреждения мягких тканей. Находится она в больнице Константиновки. Тамошние врачи планируют в ближайшие дни ее выписать, но мне это пока сложно представить, учитывая ее состояние", - говорит он.

И добавляет, что возвращаться домой женщине опасно, ведь это был уже не первое нападение.

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"Одна из самых больших проблем - куда ее возвращать. Однозначно, что в село Иванополье, где она взорвалась, возвращать ее нельзя. Государство должно позаботиться о ее безопасности. Возможно, стоило бы ее перевести в какой-то госпиталь, в Феофанию, чтобы сначала она могла улучшить свое здоровье. А потом - подумать о жилье для женщины. Ей якобы должны предоставить охрану - однако это пока неподтвержденная информация", - отмечает руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив.

По словам Щербаченко, Бучок угрожали.

"Угрозы ей поступали еще там - ее предупреждали, что от нее ожидают молчание, однако Валентина не такой человек - она говорит о том, что с ней происходило. <...> Ей давно поступали эти знаки, пытались запугивать - котов их травили, дом поджигали, даже нашли гранату во дворе. Однако правоохранители на это не реагировали", - говорит глава ВЦОИ.

Это не первое нападение на женщину, ранее ей во двор дома неизвестные бросали гранату. Тогда боеприпас нашел ее муж. В 2017 году боевики обвинили Валентину Бучок в шпионаже Бывшая пленница боевиков провела в тюрьме так называемой "МГБ ДНР" около года. Сейчас она свидетельствует о преступлениях так называемой "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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Напомним, покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области.