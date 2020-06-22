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больница (1409) покушение (1006) Донбасс (26950) Бучок (6)

Подорвавшуюся на растяжке экс-пленницу террористов ОРДО Бучок могут выписать из больницы, возвращаться домой ей опасно, - глава ВЦОИ Щербаченко

Подорвавшуюся на растяжке экс-пленницу террористов ОРДО Бучок могут выписать из больницы, возвращаться домой ей опасно, - глава ВЦОИ Щербаченко

Бывшая пленница террористов ОРДЛО Валентина Бучок, которая подорвалась на растяжке у себя дома в Донецкой области, чувствует себя не очень хорошо, однако уже в ближайшее время ее могут выписать из больницы.

Об этом Громадському радіо рассказал руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Валентина не очень хорошо себя чувствует, пока не может ходить, требует лечения. Говорит, такое ощущение, что по ней проехал асфальтовый каток. Хорошо, что у нее не повреждены кости - прежде всего у Валентины осколочные ранения и повреждения мягких тканей. Находится она в больнице Константиновки. Тамошние врачи планируют в ближайшие дни ее выписать, но мне это пока сложно представить, учитывая ее состояние", - говорит он.

И добавляет, что возвращаться домой женщине опасно, ведь это был уже не первое нападение.

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"Одна из самых больших проблем - куда ее возвращать. Однозначно, что в село Иванополье, где она взорвалась, возвращать ее нельзя. Государство должно позаботиться о ее безопасности. Возможно, стоило бы ее перевести в какой-то госпиталь, в Феофанию, чтобы сначала она могла улучшить свое здоровье. А потом - подумать о жилье для женщины. Ей якобы должны предоставить охрану - однако это пока неподтвержденная информация", - отмечает руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив.

По словам Щербаченко, Бучок угрожали.

"Угрозы ей поступали еще там - ее предупреждали, что от нее ожидают молчание, однако Валентина не такой человек - она говорит о том, что с ней происходило. <...> Ей давно поступали эти знаки, пытались запугивать - котов их травили, дом поджигали, даже нашли гранату во дворе. Однако правоохранители на это не реагировали", - говорит глава ВЦОИ.

Это не первое нападение на женщину, ранее ей во двор дома неизвестные бросали гранату. Тогда боеприпас нашел ее муж. В 2017 году боевики обвинили Валентину Бучок в шпионаже Бывшая пленница боевиков провела в тюрьме так называемой "МГБ ДНР" около года. Сейчас она свидетельствует о преступлениях так называемой "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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Напомним, покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе Иванополье Константиновского района Донецкой области.

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Топ комментарии
+15
А она украинка ? Тогда ее некому защищать . Если бы была еврейка , то сразу бы украинское государство бы защитило . Помните , как в Ивано-Франковске начальник полиции написал письмо главному еврею ? И никто не угрожал . Так сразу даже Аваков кукарекал, а тут женщине угрожают и Авакова и не слышно . Почему ? Украинка !
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22.06.2020 01:34
+12
НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА!

Подорвавшуюся на растяжке экс-пленницу террористов ОРДО Бучок могут выписать из больницы, возвращаться домой ей опасно, - глава ВЦОИ Щербаченко - Цензор.НЕТ 3612
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22.06.2020 01:48
+8
Так охрану ей хоть выделят или как со Стерненком дадут шанс убийцам еще несколько покушений сделать?
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22.06.2020 02:01
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В Канаде бы защитили, в Украине - некому.
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22.06.2020 01:16 Ответить
А она украинка ? Тогда ее некому защищать . Если бы была еврейка , то сразу бы украинское государство бы защитило . Помните , как в Ивано-Франковске начальник полиции написал письмо главному еврею ? И никто не угрожал . Так сразу даже Аваков кукарекал, а тут женщине угрожают и Авакова и не слышно . Почему ? Украинка !
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22.06.2020 01:34 Ответить
Я подібне вже писав - так блокували зразу і в ютубі , і навіть , на цензорі . Значить , правда .
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22.06.2020 06:46 Ответить
Украина - страна для украинофобов.
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22.06.2020 09:10 Ответить
Потому что украинцев в Украине обрекли на ликвидацию как в 1918-1933. Зеленый Палач Украины выполняет свою задачу, да так что украинцы думают что он дурачок, так уже думали 100 лет назад...
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22.06.2020 01:45 Ответить
НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА!

Подорвавшуюся на растяжке экс-пленницу террористов ОРДО Бучок могут выписать из больницы, возвращаться домой ей опасно, - глава ВЦОИ Щербаченко - Цензор.НЕТ 3612
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22.06.2020 01:48 Ответить
О-го-го який свинарчук!
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22.06.2020 03:07 Ответить
Так охрану ей хоть выделят или как со Стерненком дадут шанс убийцам еще несколько покушений сделать?
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22.06.2020 02:01 Ответить
Первая версия, что это она сама поставила растяжку против своих врагов и подорвалась по неосторожности. Незаконное хранение и обращение с оружием, покушение на убийство, терроризм. Тут целый букет. Бедняге пригодится помощь адвокатов
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22.06.2020 03:17 Ответить
"Угрозы ей поступали еще там - ее предупреждали, что от нее ожидают молчание, однако Валентина не такой человек - она говорит о том, что с ней происходило. Источник: https://censor.net.ua/n3203403
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Валентина може щось цінне знати тільки у випадку праці на сепарів.
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22.06.2020 04:03 Ответить
Не верно. Свидетель нарушения прав человека окупантами.
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22.06.2020 07:16 Ответить
Мутна історія.
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22.06.2020 08:02 Ответить
Починаючи з квітня до самого 22 червня 1941 року СРСР та його найвище керівництво отримали десятки різноманітних повідомлень і розвідданих, що інформували про агресивні плани Третього Райху проти СРСР.
Уночі 22 червня 1941 року нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов прийняв німецького посла у Москві Фрідріха-Вернера фон Шуленбурґа. Під час зустрічі Шуленбурґ передав Молотову ноту про початок війни.
О 4 годині ранку того самого дня у німецькому МЗС міністр закордонних справ Райху Йоахім фон Ріббентроп повідомив радянського посла у Берліні Володимира Деканозова про початок війни та вручив письмовий меморандум, де було викладено претензії німецького уряду до СРСР та пояснення причин нападу.
І де-факто, і де-юре це було офіційним оголошенням війни Радянському Союзу.
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22.06.2020 04:13 Ответить
Неужели до сих пор нет оснований Авакова отдать под суд? Не обеспечить охрану Стерненко, Валентине Бучок и, думаю, еще многим другим. Валентина, продайте дом и бегите оттуда на запад Украины или зарубеж. Вы сумеете доказать, что для вас жить в Украине небезопасно, пока Закон о защите свидетелей не работает, или вообще не принят. А Авакова надо снять с должности и отдать под суд только за Стерненко, неговоря про других.
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22.06.2020 04:26 Ответить
Можливо в цьому будинку живуть її родичі, а також вартість землі з будинком в селі дуже низька і мабуть продати неможливо. Іноземних мов вона не знає, тому що вона буде робити в іншіх країнах? Авакова зараз не будуть судити не будуть, бо реально він має владу.
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22.06.2020 04:35 Ответить
Ali, вы правы, но эти животные ее убьют. Аваков охрану не предоставит. Надо продать за бесценок или бросать все и уезжать. С языком не проблема, если поселиться ближе к русско и украиноговорящим людям. Там и работу найти можно.
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22.06.2020 04:44 Ответить
Вона і так на нашій території. Їй краще взяти якусь хату в селі, бо кинутого житла в Україні багато. Там просто працювати на себе, розводити курей, свиней, корову...
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22.06.2020 04:53 Ответить
Я понимаю, что она на нашей территории. Скорее всего вы правы, ей и мужу так и надо поступить.
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22.06.2020 05:03 Ответить
Так ще й муж є? А що ж він, не патріот, бо його не били і не покушались? Не хочуть працювати, а гроші збирати.
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22.06.2020 08:33 Ответить
Дно. Теперь опасно в Украине любить свою же страну и быть патриотом не *********. И над комиками смеяться нельзя . Дожились.
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22.06.2020 06:00 Ответить
Выздоровление смелой патриотке ! Другой вопрос :это почему ей не безопасно возвращаться домой ,в село ? Та прогнать односельчан через детектор лжи , провести персональную "беседу " с каждым .И наконец просто дать денег за информацию .При малейшем подозрении на фильтрационный лагерь.Вот только , кто это будет делать ? Мусора ? Так у них у всех родственники в ОРДЛО , 100 % они причастны к организации нападения на Валентину Бучок.
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22.06.2020 06:57 Ответить
А что блазень сделает?
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22.06.2020 07:17 Ответить
В соответствии с Законом, должно быть заведено уголовное дело. Расследовано и наказан злоумышленник. Про уголовное дело ничего не написанно...
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22.06.2020 07:49 Ответить
Що героїчного вона зробила? Багато знала, то навіщо її обміняли? Хтось підтвердить, що вона патріотка? Може ту розтяжку їй патріоти підставили.
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22.06.2020 08:25 Ответить
В Україні (крім ОРДЛО) розтяжки ставлять тільки кремлівські свино-собаки та іх прислужники. Інші свино-собаки розповсюджують тут усіляку кремлівську гидоту на українських патріотів.
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22.06.2020 09:15 Ответить
Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто, находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф. Алексей Кусков, который также занимался этим, был освобожден по обмену в 2017-м. Он сейчас свободно живет в Киеве. И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку", - рассказал Асеев.
По его словам, во время последнего обмена, "как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе". "Только военные спасли его от самосуда", - сказал он.
я даже напишу кто это...не надо быть шерлоком...Уроды которые пытали людей в донецкой "изоляции" спокойно гуляют по Киеву обменяные соплёй.
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22.06.2020 08:57 Ответить
Я бы забрал её к себе домой, заодно ей была бы охрана от меня.
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22.06.2020 10:08 Ответить
 
 