РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9781 посетитель онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
2 518 29
Зеленский (19064) Иран (1736)

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит обещания по сбитому самолету МАУ, - Зеленский

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит обещания по сбитому самолету МАУ, - Зеленский

Нет ясности не только в вопросе возвращения бортовых самописцев сбитого в январе самолета Международных авиалиний Украины, но и по другим обещаниям Ирана.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации... Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды", - заявил Зеленский.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: Иран направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета, – Трюдо

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

Позже стало известно, что власти Ирана обязаны до завершения сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 26 июня или передать на расшифровку черные ящики сбитого самолета МАУ, или объяснить, почему до сих пор это не сделано.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Ослина пожалуйся своему шефу в Кремле, может он тебя успокоит как тогда ка корпоративах.
показать весь комментарий
22.06.2020 01:39
+10
так он до последнего говорил шо то не Иран
показать весь комментарий
22.06.2020 01:44
+7
для звернення в міжнародні суди потрібно мати аргументи. Але не ті, якими на роялі грають. А, хоча би схожі на ті, якими команда (чи адвокати...) Коболєва+Вітренка оперували в Стокгольмському арбітражі.
показать весь комментарий
22.06.2020 01:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ослина пожалуйся своему шефу в Кремле, может он тебя успокоит как тогда ка корпоративах.
показать весь комментарий
22.06.2020 01:39 Ответить
Иран ложил на международные суды...
показать весь комментарий
22.06.2020 01:43 Ответить
так он до последнего говорил шо то не Иран
показать весь комментарий
22.06.2020 01:44 Ответить
Обратится. Возможно. Когда-нибудь.
показать весь комментарий
22.06.2020 01:48 Ответить
для звернення в міжнародні суди потрібно мати аргументи. Але не ті, якими на роялі грають. А, хоча би схожі на ті, якими команда (чи адвокати...) Коболєва+Вітренка оперували в Стокгольмському арбітражі.
показать весь комментарий
22.06.2020 01:53 Ответить
А не ЗЕ говорил, что не все так однозначно, когда США и Канада в один голос говорили, что Иран сбил самолет преднамеренно?
показать весь комментарий
22.06.2020 02:42 Ответить
Оно как бьі и не мешало обратится в судьі ,вьіполнит Иран сваи абисцяния, то иск можно отозвать, а все то смотрится так , что Иран тянет время ,зачем то
показать весь комментарий
22.06.2020 02:44 Ответить
Путлер сбил в 2014 году три Боинга в марте,июле и декабре..Зеля посмотри в глаза МУДАКУ..увидишь мир...
показать весь комментарий
22.06.2020 03:27 Ответить
Якби Іран хотів, то вже давно передав би чорні скриньки. Йде постійне затягування та маніпуляції з цими скриньками. Справа в тому, що більшість пасажирів були іранцями та опонентами іранському режиму. Тому влада Ірану могла віддати наказ для знищення цих людей.
показать весь комментарий
22.06.2020 03:55 Ответить
Обещания? Какой уровень у чела, сказавшему Зе это слово или это его уровневая импровизация? Какой суд может привлечь за обещания? Что в голове у этой власти? Не понимают, что языком ляпают.

Или все же обязательства в соответствии с международным авиационным законодательством? Эй, квартал, так за что Иран привлекать будете За обещания или все же за обязательства?
показать весь комментарий
22.06.2020 04:15 Ответить
В спорт лото🤫 Зеленский я тебе подскажу ,с такими странами ,как Иран все решает реальная сила ,точечные удары и т.п., и т.д.🙂 И не благодарите ,обращайтесь😎
показать весь комментарий
22.06.2020 06:52 Ответить
Та не поспішайте ви так! Дайте їм час нормально приховати докази!
показать весь комментарий
22.06.2020 06:55 Ответить
Доброго ранку , Україно , без порошенки і януковича !
показать весь комментарий
22.06.2020 06:59 Ответить
тебя, зесрань ,с утра кидает что Украина таки с Порошенко)
показать весь комментарий
22.06.2020 08:48 Ответить
когда зелень открывает рот, смеется мир в полном смычле слова
показать весь комментарий
22.06.2020 07:13 Ответить
Зеля ты еще заплачь .
показать весь комментарий
22.06.2020 07:31 Ответить
Так в суды надо подавать на следующий день после отказа Ирана на передачу владельцу имущества! Кто владелец? Украинская компания. Подавать, а не шантажировать!
показать весь комментарий
22.06.2020 07:39 Ответить
Иранцы оказались таким же врунами как евреи. Еврейская верхушка украинцев обманывает. А персы обманывают всех гяуров.
показать весь комментарий
22.06.2020 08:09 Ответить
дай те Ирану еще сто дней!какой же кретин этот зесрань...
показать весь комментарий
22.06.2020 08:46 Ответить
Говорила, балакала, - сіла і заплакала.
показать весь комментарий
22.06.2020 09:11 Ответить
Зе-срань,віслюк,ти ж персів спочатку захищав та вигороджував?

От жеж Оманська плять...всім дає, нікому не відмовляє, дає в любій позі та в любій кількості...
показать весь комментарий
22.06.2020 09:36 Ответить
Вот лошара! Неправильная прстановка вопроса!Не должни то что обещали, а должни то что ми требуем!
показать весь комментарий
22.06.2020 09:47 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1274597907627417600 23 ч

19.06.2020 г. Зеленский своим Указом №240/2020 создал делегацию для переговоров с Ираном по поводу катастрофы рейса PS752. Анекдотизм ситуации состоит в том, что иранская сторона понятия не имеет, что она будет вести какие то переговоры с какой то делегацией от Украины...

https://twitter.com/tZEinform/status/1274798244711870465 10 ч

Иран разозлил Вову. Вова рассмешил Иран. "Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами" Вовочка а ты туда пошли свою комиссию, которую ты создал
показать весь комментарий
22.06.2020 09:49 Ответить
Один суд по сбитому имеем. Даже не смешно,а противно.
показать весь комментарий
22.06.2020 12:12 Ответить
Перевожу - Ку-ка-ре-ку....но поздновато как то.
показать весь комментарий
22.06.2020 12:36 Ответить
Решение правильное, но! ..,невыполнимое.Иран вне законов ...
показать весь комментарий
22.06.2020 13:31 Ответить
Неужели не ясно, что поезд ушёл? Персы отпетляли от трамповских люлей, а козлом выбрали Украину. Нужно было сразу подключать в помощь американцев, тогда бы какой-нибудь взыск получили.
А сейчас уже поздно нюни распускать, только позоритесь.
показать весь комментарий
22.06.2020 19:17 Ответить
..а може- ше трохи поплачем и папросим.. може и навколишки.. перед ванючими персами.= та може хвате нас тут за никого тримать...!!!!!???= ГА...
показать весь комментарий
22.06.2020 23:48 Ответить
 
 