Ситуацию со взрывом в киевской многоэтажке рассмотрит Госкомиссия ТЭБ и ЧС, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций срочно рассмотреть ситуацию со взрывом в жилом многоэтажном доме в Киеве.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Держу ситуацию на личном контроле. Поручил, чтобы этот вопрос рассмотрела комиссия ТЭБ и ЧС", - заявил Шмыгаль.
Он также выразил соболезнования семьям погибших и надежду, что жертв не станет больше.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Пожалуйста, подождите...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не написали скільки пройшло часу після встановлення заглушок, бо "нещодавно" це може бути кілько годин чи цілий день... був, або не було контролю витоку газу?
Нельзя ли выпускать счетчики на фланцевом соединении, оно более стойкое к износу ?
нельзя ли выпускать такие счетчики, чтоб для проверки не надо было демонтажа, чтоб только сам счетный механизм извлекался и все ?
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО"ВИБУХ НА ПОЗНЯКАХ. ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЖОДНОГО СЛОВА", - ПОЛІТОЛОГ ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦЬ
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Український політолог Тарас Березовець прокоментував відсутність реакції на сьогоднішню трагедію в столичному житловому масиві Позняки з боку президента Володимира Зеленського
Про це близько 22:00 він написав у себе в Telegram, передає Еспресо.TV.
"Вибух на Позняках. Загинули люди. Від Зеленського жодного слова. Не кажучи про те, що він зобов'язаний був бути там з ранку. Зате він встигає подавати до суду на всіх, хто його ображає. Як я писав днями, президента в країні немає. Є примхливий підліток з купою комплексів", - зазначив Березовець.
вибух на Позняках вас не «ображає», тому ви і не висловили людям жодного співчуття
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/589064185346623?__cft__[0]=AZXBKwfTrlI1-b_1BZf0lqQOHlPVtltxjqtd94pX17tpVJ80mks7KTfYXqJvosInj9UA09tFw1dKDEQqx7GOL3psjugKokLt7KJZbhtqVaZZyK4Hvd_KOoHEwq2DUnfv6QM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
НАЧАЛИСЬ скандалы... Народ не хочет ехать в общаги. Хотят домой. Там пожитки и ценности. Пока не пускают в оба парадных (одно уцелело).
Судя по объявлениям из мегафона предлагают поехать в общагу поселиться и вернуться обратно.
В той квартире, двушке, что взорвалась, жила весьма интеллигентная бабушка лет 80ти. Дети за границей. Квартира ухоженная и очень нормальная. Бабулька тоже.
Пошесть со счетчиками по всей Украине. Все мы в опасности. Горгазы заключают левые договора с левыми конторами на субподряд. Если что - ответственности нет. А субподрядчики скорее всего липовые фирмы с зицпредседателем.
Берут счетчики на поверку... ставят перемычки и все тяп ляп. По всей стране такая пошесть...
В газ видимо не добавляли в нужной пропорции одорант. Запах чувствовали, но те, кто меняли счетчики сказали, что будет пахнуть газом - это мол нормально... Не звоните в службу.
В службу звонили, но записей об этом... нет.
АМИНЬ.