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взрыв (6503) Киев (24773) Шмыгаль Денис (2596)

Ситуацию со взрывом в киевской многоэтажке рассмотрит Госкомиссия ТЭБ и ЧС, - Шмыгаль

Ситуацию со взрывом в киевской многоэтажке рассмотрит Госкомиссия ТЭБ и ЧС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций срочно рассмотреть ситуацию со взрывом в жилом многоэтажном доме в Киеве.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Держу ситуацию на личном контроле. Поручил, чтобы этот вопрос рассмотрела комиссия ТЭБ и ЧС", - заявил Шмыгаль.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и надежду, что жертв не станет больше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибла хозяйка квартиры, в которой взорвался газ. Соседа ищут под завалами, - жительница дома на Позняках. ВИДЕО

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьба трех человек из разрушенного взрывом дома на Позняках остается неизвестной, - Кличко

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Топ комментарии
+4
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО"ВИБУХ НА ПОЗНЯКАХ. ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЖОДНОГО СЛОВА", - ПОЛІТОЛОГ ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦЬ
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Український політолог Тарас Березовець прокоментував відсутність реакції на сьогоднішню трагедію в столичному житловому масиві Позняки з боку президента Володимира Зеленського
Про це близько 22:00 він написав у себе в Telegram, передає Еспресо.TV.

"Вибух на Позняках. Загинули люди. Від Зеленського жодного слова. Не кажучи про те, що він зобов'язаний був бути там з ранку. Зате він встигає подавати до суду на всіх, хто його ображає. Як я писав днями, президента в країні немає. Є примхливий підліток з купою комплексів", - зазначив Березовець.
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22.06.2020 06:02
+3
Снятие-установка, снятие-установка как бы не способствует надежному и герметичному соединению, оно способствует только износу резьбы. Ответственные резьбовые детали ,в любой области техники, после демонтажа "любят" чтоб им геометрию восстановили путем прогона метчиком и проходом плашечкой. Для сборки надо бы иметь динамометрический ключ. Обычно же слесарь крутит и затягивает так, как ему Бог на душу положит, может пережать, может недожать. Наблюдал ситуации, слесарь закрутил трубу , проверил на утечки пенной, все нормально, и он ушел. Люди после слесаря поставили шкафчик на место, шкафчик уперся в трубу, труба на резьбовом разьеме тут же начала пропускать.
Нельзя ли выпускать счетчики на фланцевом соединении, оно более стойкое к износу ?
нельзя ли выпускать такие счетчики, чтоб для проверки не надо было демонтажа, чтоб только сам счетный механизм извлекался и все ?

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22.06.2020 04:37
+2
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек. Источник: https://censor.net.ua/n3203405
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Не написали скільки пройшло часу після встановлення заглушок, бо "нещодавно" це може бути кілько годин чи цілий день... був, або не було контролю витоку газу?
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22.06.2020 03:40
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Правила форума Совет форумчан
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек. Источник: https://censor.net.ua/n3203405
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не написали скільки пройшло часу після встановлення заглушок, бо "нещодавно" це може бути кілько годин чи цілий день... був, або не було контролю витоку газу?
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22.06.2020 03:40 Ответить
Снятие-установка, снятие-установка как бы не способствует надежному и герметичному соединению, оно способствует только износу резьбы. Ответственные резьбовые детали ,в любой области техники, после демонтажа "любят" чтоб им геометрию восстановили путем прогона метчиком и проходом плашечкой. Для сборки надо бы иметь динамометрический ключ. Обычно же слесарь крутит и затягивает так, как ему Бог на душу положит, может пережать, может недожать. Наблюдал ситуации, слесарь закрутил трубу , проверил на утечки пенной, все нормально, и он ушел. Люди после слесаря поставили шкафчик на место, шкафчик уперся в трубу, труба на резьбовом разьеме тут же начала пропускать.
Нельзя ли выпускать счетчики на фланцевом соединении, оно более стойкое к износу ?
нельзя ли выпускать такие счетчики, чтоб для проверки не надо было демонтажа, чтоб только сам счетный механизм извлекался и все ?

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22.06.2020 04:37 Ответить
Тобто потрібна експертиза робіт газорозподільної компанії щодо лічильників газу, але після вибуху це важко зробити😲
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22.06.2020 04:41 Ответить
Та випадок резонансний, думаю розберуться детально, що там трапилось
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22.06.2020 05:42 Ответить
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Espreso
LIVE
ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО"ВИБУХ НА ПОЗНЯКАХ. ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ЖОДНОГО СЛОВА", - ПОЛІТОЛОГ ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦЬ
"Вибух на Позняках. Від Зеленського жодного слова", - політолог Тарас Березовець.
Український політолог Тарас Березовець прокоментував відсутність реакції на сьогоднішню трагедію в столичному житловому масиві Позняки з боку президента Володимира Зеленського
Про це близько 22:00 він написав у себе в Telegram, передає Еспресо.TV.

"Вибух на Позняках. Загинули люди. Від Зеленського жодного слова. Не кажучи про те, що він зобов'язаний був бути там з ранку. Зате він встигає подавати до суду на всіх, хто його ображає. Як я писав днями, президента в країні немає. Є примхливий підліток з купою комплексів", - зазначив Березовець.
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22.06.2020 06:02 Ответить
"ВЫБУХ" в некоторых головах, какая бы не была новость или трагедия не которые пытаются до ЭТОГО привязать Зеленского.
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22.06.2020 09:12 Ответить
А что там рассматривать? Это не газ и не взрывное устройство....
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22.06.2020 06:04 Ответить
У нас, коли влітку 14-го 10-ти етажний під'їзд зложився, усім мешканцям дали компенсації грошові на підтримку, розселили по готелям, а потім вселили в новобудові квартири.
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22.06.2020 06:22 Ответить
а ситуапцию с уеленаправленным уничтожением эеономикм украины кто рассмотрити?сраиль, или ахмет?
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22.06.2020 07:11 Ответить
А Зеленский уже выступил с заявлением « Нужно просто перестать пользоваться газом» ? Или они еще спят?
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22.06.2020 08:17 Ответить
Это все из-за поверки счётчиков.Дебилизм алчников в квадрате.Газ вообще должен быть только в индивидуальной застройке!Харьковские застройщики давно отказались проводить в свои курятники газ.От греха подальше.Я вообще вынес газовый котёл и счётчик в пристройку к дому в полкирпича и утеплил базальтовыми плитами.При взрыве газа из-за отказа газовой автоматики разлетится пристройка ,но дом не загорится и даже не пострадает.Газовая плита в доме-с газ -контролем.Газ-контроль часто спасал от затухания при выкипании.Семья с детьми должна иметь печки только с газ-контролем.Мои внуки -малолетки первым долгом пытаются крутить краны газовой печки.
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22.06.2020 08:31 Ответить
наскільки розумію, пане зесрань,
вибух на Позняках вас не «ображає», тому ви і не висловили людям жодного співчуття
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22.06.2020 08:52 Ответить
У нас на протяжении многих лет горгазы, облэнерго, горводоканалы - продолжают "пить" кровь С жителей Украины, ВСЕ указанные структуры могут бес всяких НА то законных причин отключить любого их потребителя, даже через суды люди не могут добиться справедливости, выдумывают все возможные долги, ТВОРЯТ всё, что им вздумается - И ЗА ЭТО НЕ НЕСУТ НЕ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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22.06.2020 09:17 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXBKwfTrlI1-b_1BZf0lqQOHlPVtltxjqtd94pX17tpVJ80mks7KTfYXqJvosInj9UA09tFw1dKDEQqx7GOL3psjugKokLt7KJZbhtqVaZZyK4Hvd_KOoHEwq2DUnfv6QM&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/589064185346623?__cft__[0]=AZXBKwfTrlI1-b_1BZf0lqQOHlPVtltxjqtd94pX17tpVJ80mks7KTfYXqJvosInj9UA09tFw1dKDEQqx7GOL3psjugKokLt7KJZbhtqVaZZyK4Hvd_KOoHEwq2DUnfv6QM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

НАЧАЛИСЬ скандалы... Народ не хочет ехать в общаги. Хотят домой. Там пожитки и ценности. Пока не пускают в оба парадных (одно уцелело).

Судя по объявлениям из мегафона предлагают поехать в общагу поселиться и вернуться обратно.

В той квартире, двушке, что взорвалась, жила весьма интеллигентная бабушка лет 80ти. Дети за границей. Квартира ухоженная и очень нормальная. Бабулька тоже.

Пошесть со счетчиками по всей Украине. Все мы в опасности. Горгазы заключают левые договора с левыми конторами на субподряд. Если что - ответственности нет. А субподрядчики скорее всего липовые фирмы с зицпредседателем.

Берут счетчики на поверку... ставят перемычки и все тяп ляп. По всей стране такая пошесть...

В газ видимо не добавляли в нужной пропорции одорант. Запах чувствовали, но те, кто меняли счетчики сказали, что будет пахнуть газом - это мол нормально... Не звоните в службу.

В службу звонили, но записей об этом... нет.

АМИНЬ.
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22.06.2020 10:17 Ответить
 
 