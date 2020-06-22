Ситуацию со взрывом в киевской многоэтажке рассмотрит Госкомиссия ТЭБ и ЧС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций срочно рассмотреть ситуацию со взрывом в жилом многоэтажном доме в Киеве.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Держу ситуацию на личном контроле. Поручил, чтобы этот вопрос рассмотрела комиссия ТЭБ и ЧС", - заявил Шмыгаль.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и надежду, что жертв не станет больше.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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