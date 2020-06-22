Болтон намерен поддержать кандидатуру Байдена на президентских выборах в США: "Я беспокоюсь за страну"

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщал в интервью The Telegraph.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп. - Ред.) не представляет республиканское дело, которое я хочу поддержать", - сказал Болтон.

По словам бывшего советника президента, Трамп не видит разницы между своими собственными интересами и интересами страны.

"Он не знает разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникает путаница между национальными интересами и его личными интересами, что очень опасно для страны", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Cуд США отказался запретить выход книги Болтона, в Белом доме рассчитывают помещать бывшему советнику Трампа получить прибыль

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

Экс-советник президента дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня.

Напомним, 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона. 11 ноября стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

В январе 2020 года администрация президента США выступила против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.

В июне Белый дом обратился с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США.