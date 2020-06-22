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Болтон намерен поддержать кандидатуру Байдена на президентских выборах в США: "Я беспокоюсь за страну"

Болтон намерен поддержать кандидатуру Байдена на президентских выборах в США:

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщал в интервью The Telegraph.

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп. - Ред.) не представляет республиканское дело, которое я хочу поддержать", - сказал Болтон.

По словам бывшего советника президента, Трамп не видит разницы между своими собственными интересами и интересами страны.

"Он не знает разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникает путаница между национальными интересами и его личными интересами, что очень опасно для страны", - заявил он.

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"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

Экс-советник президента дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. 

Напомним, 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона. 11 ноября стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.

В январе 2020 года администрация президента США выступила против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.

В июне Белый дом обратился с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США.
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Топ комментарии
+11
И к кремлевской КГБ-шной мафии вместе с ее агентами на западе. Байден кажется понимает реальный масштаб опасности, которую она представляет для цивилизации.
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22.06.2020 07:56
+10
С высокой степенью вероятности можно предположить, что в случае прихода Байдена в Белый Дом, к бене с его шапито белый пушистый зверек придет очень быстро.
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22.06.2020 07:43
+10
Показувати мультяшні ракєти-так дійсно дешеві понти.
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22.06.2020 07:43
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Показувати мультяшні ракєти-так дійсно дешеві понти.
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22.06.2020 07:43 Ответить
С высокой степенью вероятности можно предположить, что в случае прихода Байдена в Белый Дом, к бене с его шапито белый пушистый зверек придет очень быстро.
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22.06.2020 07:43 Ответить
И к кремлевской КГБ-шной мафии вместе с ее агентами на западе. Байден кажется понимает реальный масштаб опасности, которую она представляет для цивилизации.
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22.06.2020 07:56 Ответить
не знаю.К мыслям Байдена доступа не имею. В нашем случае это будет банальная ответка.
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22.06.2020 08:29 Ответить
Байден свои мысли особо не скрывает, он их вполне однозначно озвучивает. И в отношении кремлевской мафии и в отношении Украины.
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22.06.2020 08:48 Ответить
Байден понімаєт?! Байден уже нічєго нє понімаєт. У нього реально прогресуюча стареча деменція. Вивчіть англійську і перегляньте його інвєртю одно-двомісячної давнини (зараз інвєртю йдуть винятково у запису). Цей нещасний вже навіть не може закінчити розпочате речення. Його оточення вже заздалегідь намагається під приводом короножоповірусу скасувати дебати. А болтОн завжди був глобалістом і неоконом, з тих, що розв'язали війну в Іраці і підштовхували обаменка й трампа "вдарити" по Ірану. Не розумію, чому Трамп взяв його до себе. Мабуть зятьок кушнір насовітував, кажуть, що саме він зараз умовляє Трампа прогнутися під чорних і латиносів.
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22.06.2020 09:59 Ответить
як же здорово шо мудра бубочка відкрила на того Байдена кримінальну справу)
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/27/7241868/ ДБР відкрило справу на Байдена
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22.06.2020 07:47 Ответить
Іксперди кажуть що списувати трампнаша поки рано
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22.06.2020 07:50 Ответить
Хто б не переміг, бубочкину "допомогу" демпартія не забуде. А штати не совєцький бантустан де все вирішує цар)
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22.06.2020 07:55 Ответить
Когда Болтон начинал работать в команде Рейгана над вопросами нацбезопасности США , Донни Трамп бьіл на седьмом небе от счастья за дежурное фото с Рейганом. Успехи командьі Рейгана никто под сомнение не ставит , но Болтон для Трампа "не авторитет"?
Пора менять хозяина Овального кабинета , имхо
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22.06.2020 08:15 Ответить
Трамп -самовлюблённый нарцисс.Да не обидятся на меня американцы.Помощь Украине обеспечена республиканским окружением Трампа,а не им самим.Меркель его окружение правильно наклоняет..
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22.06.2020 08:19 Ответить
У Вавия Сцыкливого есть время до выборов президента США, и еще чуть-чуть
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22.06.2020 08:25 Ответить
я вспоминаю, как Болтон стоял на Крещатике рядом с Порохом на параде 24 августа
тогда я гордился своей страной, но затем 75% из числа голосовавших показали себя сборищем ублюдков
одно радует - их не более 20% от всего населения
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22.06.2020 08:28 Ответить
Теперь точно хана Трампу. Будет рашке трам-пам-па.
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22.06.2020 08:39 Ответить
Ще один ображений. Те що зараз відбувається в Штатах та по всій Західній Європі, це - результат роботи демократів/ліваків. І буде гірше.
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22.06.2020 08:51 Ответить
стосовно закиду на ліваків (навіть: анархістів, штибу наших нацсук, сволоти, парасюків, тощо) - з цим погоджуюсь. Навіть більше того: скажу, що і праві консерватори доклались (ну як можна було Brexit зробити?).

Але стосовно закиду, наприклад, на Байдена - це явний перебор. Байден - якраз з нормальних.
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22.06.2020 09:04 Ответить
Про Зеленського теж так казали. Всі п*дараси - один він д'Артаньян. Якщо Ви думаєте, що sleepy Joe - нормальний, то Ви глибоко, м'яко кажучі, неправі.
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22.06.2020 09:08 Ответить
І не один такий Болтон серед республіканців
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22.06.2020 08:56 Ответить
"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.

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это поведение барыги (бизнессмена)
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22.06.2020 08:57 Ответить
Чем ближе выборы тем больше республиканцев переходят в лагерь демократов и тем скорее примут пакет санкций DASKA (из ада), которые путинофил трамп по непонятной причине заблокировал и спас своего кремлевского подельничка.
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22.06.2020 09:11 Ответить
 
 