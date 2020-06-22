Болтон намерен поддержать кандидатуру Байдена на президентских выборах в США: "Я беспокоюсь за страну"
Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщал в интервью The Telegraph.
"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп. - Ред.) не представляет республиканское дело, которое я хочу поддержать", - сказал Болтон.
По словам бывшего советника президента, Трамп не видит разницы между своими собственными интересами и интересами страны.
"Он не знает разницы между национальными интересами США и интересами Дональда Трампа. Возникает путаница между национальными интересами и его личными интересами, что очень опасно для страны", - заявил он.
"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - отметил Болтон.
Экс-советник президента дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня.
Напомним, 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона. 11 ноября стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.
В январе 2020 года администрация президента США выступила против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.
В июне Белый дом обратился с иском в суд, чтобы не допустить публикации мемуаров Джона Болтона о 17 месяцах его работы на посту советника по вопросам национальной безопасности президента США.
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https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/27/7241868/ ДБР відкрило справу на Байдена
Пора менять хозяина Овального кабинета , имхо
тогда я гордился своей страной, но затем 75% из числа голосовавших показали себя сборищем ублюдков
одно радует - их не более 20% от всего населения
Але стосовно закиду, наприклад, на Байдена - це явний перебор. Байден - якраз з нормальних.
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это поведение барыги (бизнессмена)