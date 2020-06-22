Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, с полуночи уже 7, - штаб ОС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, ою этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 21 июня противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта в Донецкой области.

"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего враг прекратил свою активность", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенными пунктами Крымское, Зализне и Шумы агрессор применил минометы 120- и 82-мм калибра. Кроме этого, противник использовал против украинских воинов станковые противотанковые гранатометы.

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Активизировался враг и неподалеку от Новотошковского, применив при этом 82-мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Авдеевки из минометов 120-мм калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против защитников Старогнатовки противник сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, российские оккупанты применив противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в населенном пункте Бердянское.

Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку от местной амбулатории: "К счастью, никто из местных жителей не пострадал".

"Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На все обстрелы украинские воины дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - сообщили в штабе.

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Также сообщается, что с начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня.

Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Хутора Вильный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-мм калибра противник применил возле Новотошковского, Орехово и Голубовского. Кроме того, оборонительные укрепления украинских военнослужащих неподалеку от Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.

"За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - ообщили в пресс-центре ОС.



