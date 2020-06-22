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оружие (10031) США (24862) Javelin (166)

США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin. ФОТО

Военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи, среди которого — ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Транспортного командования США.

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - сказано в сообщении.

Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон остается "приверженным суверенитету и територіальный целостности Украины".

США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin 01
Фото: Транспортное командование США/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, 17 июня 2020 г. Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.
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Топ комментарии
+38
Американцы нам ракеты, а ЗЕлёная плесень ВСУ на 40% сокращает. От такой вот посадобль, малята.
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22.06.2020 07:44
+32
В трудную минуту Америка оказалась нам братом, помогает всем, чем только возможно. Спасибо Америка за братскую помощь! Спасибо, что Украина идет правильным демократическим курсом, курсом свободы.
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22.06.2020 08:01
+28
Радейки, БП и ПТРК ракеты - это есть гуд.
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22.06.2020 07:54
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Американцы нам ракеты, а ЗЕлёная плесень ВСУ на 40% сокращает. От такой вот посадобль, малята.
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22.06.2020 07:44 Ответить
Мусоров сокращает, поцгвардию?
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22.06.2020 08:02 Ответить
цих тра' більше - он гАнтоська Хєраська їсти просять: в полюції нема кому робити - жалованіє малєнькоє. Ну да, у міністрів вже по сто тищ, а у сєржанта тіко пітнацять
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22.06.2020 08:10 Ответить
Нет, ВСУ сокращают.
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22.06.2020 10:16 Ответить
А то что в ВСУ желающих в окопах сидеть сократилось на 50% вас не смущает?Сокращаю и притом сильно,но сокращают штабы и других аватаров шаровиков,пенсионеров с обслуги и др. военных тунеядцев с орденами до пупа на шару куплеными
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22.06.2020 08:15 Ответить
найдьот

любой порохобот
говна кусок
для бочкі мьода..

он вспомніт ЗЕ
Пи..дец и Зраду
везде
(і в теме о погоде)...
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22.06.2020 10:15 Ответить
Вас ни кто не искал. Вы сами тут всплыли.
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22.06.2020 10:18 Ответить
Радейки, БП и ПТРК ракеты - это есть гуд.
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22.06.2020 07:54 Ответить
Соковита Вподобайка!
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22.06.2020 07:56 Ответить
Хорошая новость.
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22.06.2020 07:56 Ответить
О шахтьоробурятам вже хрестики поставили на форумі.... символічно
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22.06.2020 07:58 Ответить
В трудную минуту Америка оказалась нам братом, помогает всем, чем только возможно. Спасибо Америка за братскую помощь! Спасибо, что Украина идет правильным демократическим курсом, курсом свободы.
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22.06.2020 08:01 Ответить
Асашаї ніколи не допомагають за просто так. Ще повірити, що допомога безкорислива, можеа, згадуючи поміч Канади, де є величезна українсьа діаспора, в т. ч. серед високопосадовців, які можуть приймати важливі рішення.
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22.06.2020 08:08 Ответить
да уж лучше с ними потерять чем с вонючим шайтанатом найти
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22.06.2020 08:25 Ответить
Ви праві. Нехай вже допомога з підтекстом та з душком геополітики, аніж чергова кассабська "знижка на газ" в обмін на втрату незалежності
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22.06.2020 08:29 Ответить
ага, курс норд-ост - пряміком в логово сувєнірной "дімакратії" і православной "свабоди"
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22.06.2020 08:05 Ответить
помогает нам снимать Шокиных))) и контрбатареи перепрошивает, что б до Раши не доставали)
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22.06.2020 08:58 Ответить
от нашо воно тепер, коли вся власть в Україні схвачена кремльом? Будемо по НАТОвським танкам стриляти?
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22.06.2020 08:01 Ответить
Ты соевый предлагаешь разоружаться?!
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22.06.2020 08:33 Ответить
Коли людина не баче очевидні факти? Поф..г на всі прямі закупівлі у раші. Пооф..г. На те що коломойша і мертвечук компаньони(мають спільний бізнес) по бізнесу. Поф...г що мертвечук кум *****. І говне яка різниця що зе шавка коломойши.
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22.06.2020 09:01 Ответить
це Зє!плєснєвєлі разоружаюцца та іщут міра в глазах ***** і чєрєпной коропкє пріЗє!дєнта
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22.06.2020 09:09 Ответить
ЗЕбанутый, это твой бубочка стоит перед Куйлом на коленях и чмокает, смотря, как он и просил, Куйлу в глаза.
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22.06.2020 10:04 Ответить
Привіт лаптям від Америки.
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22.06.2020 08:02 Ответить
👍🇺🇦
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22.06.2020 08:02 Ответить
Сподіваємося, це не версії ракет з обмеженим функціоналом, як це було з контрбатарейними радарами. У котрих програмно був обмежений радіус дії. Типу асашаї Україні допомагають, але й щоб рашка претензій не мала.
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22.06.2020 08:04 Ответить
по уруским танкам ці джавеліни не стриляют
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22.06.2020 08:07 Ответить
А Раша предварительно и предусмотрительно подготовила бурятов.
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22.06.2020 08:10 Ответить
США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin - Цензор.НЕТ 675
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22.06.2020 08:12 Ответить
Пора вже ці ракети використовувати як відповідь на провокації в зоні розмежування.
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22.06.2020 08:21 Ответить
Якщо їх досі не використали за час каденції войовничого (в передвиборчих обіцянках) соєвого гівно-командуючого, то годі сподіватись на їх бойове застосування за мролюбного зєбаната-малороса.
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22.06.2020 08:26 Ответить
Його останні заяви про підтримку Канади і недопустимість повернення Росії в G-7 породжують надію що скоро росіяни охрестять його бандерівцем і тоді ми побачим злого клоуна всім нутром полюбившим Україну.
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22.06.2020 08:30 Ответить
США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin - Цензор.НЕТ 6617
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22.06.2020 08:21 Ответить
"США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin." - зачем в Украину? Пусть везут сразу в Польшу, к предыдущим Javelin. - https://vesti.ua/politika/344610-dzhaveliny-vyvozjat-v-polshu

Все 37 установок и 210 ракет к ним будут вывезены на хранение на американские склады в Польше

Знаменитая фотография Порошенко с ПТРК "Джавелин", сильно напоминающая "Ленин и бревно", может оказаться обычным пиар-ходом Петра Алексеевича. Ведь заранее было оговорено, что эти противотанковые комплексы не появятся в зоне АТО (ООС).
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22.06.2020 08:28 Ответить
Посилання на ватний ресурс "Вєсті ЮЕй" - не дуже достовірне джерело інфи. Проте диму без без вогню не буває. Досі не було жлдних повідомлень про успішне застосування омериганської вундервафлі на Сході України проти кассабського танка
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22.06.2020 08:32 Ответить
да уж охерительно достоверный источник информации.кацапская помойка с постоянными фейками. ты нулевый еще рус весну тут вывали.
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22.06.2020 08:34 Ответить
США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin - Цензор.НЕТ 2516
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22.06.2020 09:28 Ответить
порохофейки(за неофіційною інформацією(від Павла Нусса))
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22.06.2020 10:17 Ответить
VodKi HeT, цап
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22.06.2020 08:44 Ответить
Старожил форуму Khmelnitsky дочекався часів, коли одноденки-нульвки його кацапом обзивають. Хлопчику, ти тут вперше? То не розкидайся такими словами по відношенню тих, кого не знаєш
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22.06.2020 08:56 Ответить
Хм, я вроде тоже не новичок, и память вроде бы ок, но сдается мне, что старожил форуму Khmelnitsky дочекався часів, чтоб начать сегодня что-то писать, а до того просто тут старожилил молча.
Без обид, как, собственно, и вы
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22.06.2020 09:14 Ответить
а ти ще шо за опудало, давай туди ж за своїм старожилом срані фейки висмоктувать
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22.06.2020 12:37 Ответить
Ага, дежавю. Это как во Вьетнаме Союз воевал с США, боролись за сферы влияния, мерились писюнами, а веьетнамцев отутюжили по самое не балуйся. Так и у нас, т.к. что рашкостану, что пиндосии украинцы глубоко до **пы.
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22.06.2020 08:47 Ответить
Пиндосы пасорили два нарота, да ватан?
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22.06.2020 08:55 Ответить
Та понятно что до жо....ы. Нам они тоже как бы до жо..ы. Но оружие есть оружие... Дареному коню...
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22.06.2020 08:57 Ответить
Ге бзди кафорой, не туши солнце!" Если что , гореть ваши танки будут как бенгальские огни в новогоднюю ночь!
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22.06.2020 09:05 Ответить
Вальок, чьи, ваши? Ты там это, не отвлекайся, все черно***ым ноги перецеловал в Гарлеме?
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22.06.2020 10:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g8OG5L5dDxI (ссылка )
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22.06.2020 08:48 Ответить
Зря США это делает. Очень скоро Галабародька с шоблой сдаст Давелины московитам, как и всю Украину.
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22.06.2020 08:53 Ответить
успеют к параду ватанов нам подвезти стрелялки ?
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22.06.2020 08:55 Ответить
Росія веде ворожу пропаганду проти американців,причому брехливу. "Наші" медветчукі і шарії це проводять і в Україні. Але чомусь вже забули скільки США допомогли нам в Другій світовій війні . Тисячі самолетів, артилерії,***********, бронеавтомобілей, харчів. Що ж ви сукі такі такі робите. В колгоспах ще до шісдесятих років були американські студобекери.А так названий " братній" народ--тільки знищував українців на протязі столліть. І знищував не тільки фізично.а і морально.
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22.06.2020 09:25 Ответить
Спасибо США! Мокшанская помойка лапотников очень боится американского оружия.... Кремлёвское чмурло путен прекрасно знает, что ПаРаша и он подают ещё признаки жизни только потому. что Америка им позволяет ещё пожить на этом свете... Но, это недолго будет продолжаться.... Скоро будем делить парашиские территории, недра. стабфонды....
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22.06.2020 09:55 Ответить
Джавелины за 30 лет никто никогда не видел в реальном бою. Боюсь что с украинскими будет так же. Это просто бизнес.
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22.06.2020 10:20 Ответить
Да мордва, так ***** твоё говорит, только почему-то сунуться боитесь
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22.06.2020 10:29 Ответить
https://censor.net/user/470692

Уверен. специально для тебя скрепный ресурс о первом боевом применении джавелинов, дабы потом не было криков "выфсеврёте" https://warhead.su/2018/04/10/kto-kogo-amerikanskie-dzhaveliny-protiv-voysk-saddama
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22.06.2020 11:36 Ответить
Я не против баек. Они всегда очень занимательны. Но хотелось бы хоть одного документального подтверждения. Хотя бы какой-нибудь захудалый видос.
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22.06.2020 11:41 Ответить
Есть итоговый видос - как дедушка Саддам в петле ногами дрыгает. Он наглядно подтверждает чьи байки оказались всего лишь байками, а чьи - суровой реальностью.
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22.06.2020 11:49 Ответить
истинно скрепный коммент - типа, какие ваши доказательства? .
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22.06.2020 12:15 Ответить
та такому ватному эксклюзиву даже если видос показать, то высрет из своей ротощели шо в голивуде снято
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22.06.2020 12:49 Ответить
Вот на мокшанским танках и испытаем . 200-м будешь кацапед ряженый?
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04.07.2020 18:14 Ответить
Если это так, то "вэри гуд", недавно больше 120 шт поставили нам. Хутин не будет успевать клепать танки.
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22.06.2020 11:11 Ответить
Танков то у них хватает, наклепал совок их в свое время предостаточно. А вот танковых экипажей, готовых оказаться в зоне действия "джавелинов" совсем мало. Рашка - не Япония, там камикадзе в товарных количествах не водятся.
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22.06.2020 11:44 Ответить
"Нужным быть кому-то, в трудную минуту, вот что значит настоящий, верный друг." из пестни "друг в беде не бросит"
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22.06.2020 11:30 Ответить
Боже - храни Америку!
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22.06.2020 12:54 Ответить
когда кол-во Джавелинов сравняется с количеством бурятских танков,а Нептунов-с количеством парашкинских судов на Черном и Азовских морях,тогда можно многое сделать-и в политическом,и в военном полях.
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22.06.2020 13:20 Ответить
 
 