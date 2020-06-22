США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin. ФОТО

Военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи, среди которого — ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Транспортного командования США.

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - сказано в сообщении.

Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон остается "приверженным суверенитету и територіальный целостности Украины".



Фото: Транспортное командование США/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передают Украине оборудование более чем на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin, - посольство. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, 17 июня 2020 г. Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.