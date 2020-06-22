США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin. ФОТО
Военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи, среди которого — ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Транспортного командования США.
"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - сказано в сообщении.
Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон остается "приверженным суверенитету и територіальный целостности Украины".
Фото: Транспортное командование США/Twitter
Как сообщалось ранее, 17 июня 2020 г. Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.
Пожалуйста, подождите...
любой порохобот
говна кусок
для бочкі мьода..
он вспомніт ЗЕ
Пи..дец и Зраду
везде
(і в теме о погоде)...
Все 37 установок и 210 ракет к ним будут вывезены на хранение на американские склады в Польше
Знаменитая фотография Порошенко с ПТРК "Джавелин", сильно напоминающая "Ленин и бревно", может оказаться обычным пиар-ходом Петра Алексеевича. Ведь заранее было оговорено, что эти противотанковые комплексы не появятся в зоне АТО (ООС).
Без обид, как, собственно, и вы
Уверен. специально для тебя скрепный ресурс о первом боевом применении джавелинов, дабы потом не было криков "выфсеврёте" https://warhead.su/2018/04/10/kto-kogo-amerikanskie-dzhaveliny-protiv-voysk-saddama