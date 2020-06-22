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Новости Репрессии в Беларуси
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Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу

Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу

Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хартыя'97", об этом сообщает официальная страница политика в Twitter.

Также известно, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

О предъявлении уголовного обвинения против Виктора Бабарико рассказал "Радыё Свабода" адвокат политика Дмитрий Лаевский. Сегодня же стало известно и об обвинении против Эдуарда Бабарико.

Их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Статья или статьи, по которым были предъявлены обвинения, не разглашаются.

Также сообщается, что по всем интернет-опросам Виктор Бабарико набирает от 50 до 60% голосов. Рейтинг же Лукашенко колеблется на уровне 1-3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Беларуси: Конкурента Лукашенко Бабарико задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыск

Как пишет Telegram-канал "Баста", в городах Беларуси уже начали появятся надписи с требованием освободить Виктора Бабарико.

Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу 01
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу 02
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу 03
Фото: Баста/Telegram
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Топ комментарии
+20
Венедиктова працює і в Білорусі на пів ставки?
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22.06.2020 08:07
+20
это у тебя совковая тряпка . а Белорусский флаг выглядит так
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу - Цензор.НЕТ 2259
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22.06.2020 08:42
+15
Бабарико - это российский кандидат.
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22.06.2020 08:13
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Совсем не "типа как у нас".
Впрочем - я уже все разжевал и объяснил выше - должно дойти даже до не слишком сообразительных. Если ты так и не понял - сорян, я умываю руки.
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22.06.2020 10:59 Ответить
да да . и весь умойся
а официальный флаг по флаг по факту и есть совковая тряпка БССР . так что когда разжевывпаешь не забывай и сам глотать
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22.06.2020 11:12 Ответить
Пфф...ясно...до тебя так и не дошло.
Всего вам хорошего, к счастью, работа с имбецилами - не мой профиль.
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22.06.2020 11:46 Ответить
работать с имбицилами не ваш профиль а выбирать имбицила президентом так это прям по вашему профилю ?
и вам не хворать . удачи . еще пересечемся на Цензоре
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22.06.2020 14:24 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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22.06.2020 08:52 Ответить
?
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22.06.2020 08:56 Ответить
А. Полтава стал так говорить, когда кацапы начинают свои мантры, и выключать их...
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22.06.2020 08:57 Ответить
а почему Полтава ? я полтавчанин . мне абыдно
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22.06.2020 08:59 Ответить
А.Полтава - это инернет-дурачек, который уже лет 15 нелепо пытается ловить хайп на чем угодно - этот "беларус" большой его поклонник.
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22.06.2020 09:02 Ответить
Фанат Арестовича, до сексуального возбуждения, когда ты ответишь на вопрос - Что имел ввиду Арестович, когда сказал, что паРаша более европейская страна, чем Украина и вообще - европейская?
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22.06.2020 09:04 Ответить
Фу-фу-фу.
Ты на меня свои сексуальные возбуждения не транслируй.

А что кто имел ввиду - спрашивай у того, кто имел это ввиду, если он вообще имел это ввиду когда-либо. Ибо судя по твоим повторениям - ты прям текст из методички переписываешь.
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22.06.2020 09:08 Ответить
Никакая не методичка, я открыл учебник по психиатрии на примерах шизофренического бреда и там первым примером было то, что я чей-то большой поклонник, а вторым примером, что у тебя от сексуального возбуждения возникает бред.

Я тебе задал вопрос, когда ты назвал Арестовича среди списка авторитетов для тебя. Если ты не слышал от него этого, то ты обыкновенное брехло, которое кидается словами.
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22.06.2020 11:08 Ответить
"Если ты не слышал от него этого, то ты обыкновенное брехло, которое кидается словами."

Точно, если ты чего-то не слышал от кого-то, кого иногда слушаешь - ты однозначно брехло.
"Логика" имбецила 100 уровня.

Больше всего меня умиляет, когда чувак, цитирующий дурачка Полтаву, пытается крошить булку на Арестовича - где Полтава и где Арестович - это как блаженного с философом сравнивать.
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22.06.2020 11:50 Ответить
Зеб, с каких это пор у тебя проукраинские блогеры - дурачки?
Зеб, с каких это пор необходимо отвечать тем, кто повторяет мантры, по-другому, не не как А.Полтава предложил?
Зеб, я у тебя спросил о высказывании Арестовича и его не я один слышал и твой великодуховный и сракальный ответ - не ответ для нормальных людей, а ответ, в стиле - отбрил, только для фанатов 95 квартала.
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22.06.2020 12:11 Ответить
Деб, ты, как типичный брехливый тролль-манипулятор используешь типичный прием тролля - называется "от частного - к общему". Я нигде не писал, что "проукраинские блоггеры - дурачки", я писал, что конкретно А. Полтава - дурачек, пытающийся раскрутиться на любом хайпе. Я знаком с его "творчеством" еще 10-летней давности, когда он пытался поймать хайп на других темах и тогда же понял, что он - дурачек.

"я у тебя спросил о высказывании Арестовича"
Деб, я не слышал ВСЕХ высказываниях Арестовича и потому не могу комментировать то, чего я не слышал, как до тебя, дурачка, это не может дойти?
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22.06.2020 12:30 Ответить
Зеб, ты советуешь не слушать А.Полтаву?
Зеб, ты как кацап увиливаешь от ответа, а сказал Арестович в ролике, где говорил про Третий Рим и как паРашу им Европа назначила...
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22.06.2020 12:36 Ответить
Деб, я считаю смешным пиарить этого дурачка. Есть умные патриотичные украинские блоггеры, Полтава к ним не относится. Но кого тебе слушать - дело твое.

"ты как кацап увиливаешь от ответа"
Деб, я тебе уже ответил раз 5 на твой тупой вопрос - ответил так, что вменяемому человеку должно было быть понятно, что
а) я не слышал подобных высказываний от Арестовича и потому вообще не могу это комментировать. Искать же специально ради тебя - слишком много чести для дерьмового тролля.
б) задавать вопросы одному человеку "что имел ввиду" второй человек - глупо в принципе - ибо я не могу знать, что имел ввиду другой человек.
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22.06.2020 15:32 Ответить
Судячи з останніх виборів в Україні наша країна недалеко відстрибнула від недоімперії, я не погоджуюсь з Арестовичем в аспекті хто ближче до Європи, бо що в Наросії, що в Україні майже однакова кількість совкодрочерів і їх відприсків (нове покоління, яке не бачило совок, але мріє про ковбасу по 2,20). Але в багатьох випадках Арестович тверезо оцінює навколишній світ, тому відкидати його повністю не треба, особливо у його аналізі військово-політичної ситуації.
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22.06.2020 09:14 Ответить
Я думаю, что Арестович имел виду, что у паРаши есть одна идея на все века, которой они придерживаются, и не имеет значения какая она, главное - она есть, в отличие от Украины...
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22.06.2020 11:09 Ответить
Про парашу Арестович говорил, что у них есть очень неприятное свойство - они могут веками долбить в одну точку и никакие неудачи их не могут заставить отказаться долбить в эту точку.
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22.06.2020 15:33 Ответить
Зеб, не изображай целочку, а прочитай свой ответ мне выше.

https://censor.net/comments/locate/3203410/019214df-f20b-72a2-9753-134cac5aa0c1
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22.06.2020 15:42 Ответить
Деб, не смешивай разные видосы в один.
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22.06.2020 16:03 Ответить
За что, за то, что он посылает кацапов, чтобы не тратить время на их мантры?
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22.06.2020 09:02 Ответить
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу - Цензор.НЕТ 9947
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22.06.2020 09:08 Ответить
1-3% это какой-то странный рейтинг даже для усатого, центр разумкова залогинся
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22.06.2020 08:45 Ответить
Это не рейтинг, а результат интернет-опроса.
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22.06.2020 08:57 Ответить
Сябрам краще вже Лука, ніж Бабарико з-під *****.

Гей, зебіли, може ви замість бубочки нам ще мертвечука нагаласуєте?
А це - одне і те ж...
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22.06.2020 08:46 Ответить
Даремно ви глузуєта - саме так і буде. Зеленський для того і обраний, щоб наступним президентом був прокацапський на 1000% президент.
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22.06.2020 09:21 Ответить
Разные страны бывают.
Беларусь - арестовывают на-за-что.
Украина - есть за что посадить в тюрьму, а им отдали власть.
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22.06.2020 08:47 Ответить
Не все так лінійно для сприйняття в Білорусі. З моєї точки зору, Лукашенко - білоруський диктатор, який хоч і весь час загравав з Кремлем, але врешті-решт не здав Білорусь.
Він раніше винищив опозицію, і от на виборах там вилазять невідомо звідки такі собі "зеленські". От і банкір, який керував рос. банком в Білорусі 20 років. З однієї сторони банкір без партії це краще ніж паяц, але 20 років у Газпромі саме по собі свідчить за себе. Упевнений, що і політологи у нього російські. І, якщо ми це сприймаємо гостро, то в Білорусі цього люди поки не відчувають. Не відчувають, бо їх Росія іще не вбивала. Не відчувають тому що знаходяться в рос. інформаційному просторі.
І тому якщо уже обирати з двох зол, то я би обрав білоруського диктатора, замість випестуваного Росією кандидата, бо то шлях до аншлюсу. Бо після білоруського диктора Білорусь залишиться, а після російського намісника - зникне.
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22.06.2020 08:54 Ответить
Он не сдал, да. Не сдал, точнее, не продал, пока не видит для себя выгодной цены. Он разрушил все основы народности и государственности. Каленым железом выжег язык и культуру. Задавил и выхолостил науку. Разрушил систему образования. Превратил все крупное производство в дотационное, не позволив при этом вырасти ничему самодостаточному конкурентоспособному. Вытеснил из страны сотни тысяч способных и деятельных людей, даже не помышляющих о том, чтобы вернуться в концлагерь. Потерпел полное фиаско на международной арене, о которого не спасло ни "миротворчество" ни организация сомнительных спортивных игрищ. Наводнил структуры власти малограмотными и некомпетентными, зато послушными исполнителями, от слов и поступков которых даже их восточные "братья"-коллеги лишь пренебрежительно хихикают, а западные, северные, южные, да со всего мира, впадают в ступор. И в первую очередь, уничтожал, уничтожает и намерен уничтожать любые ростки гражданского общества. Когда всякое чувство общности, всякое побуждение к взаимопомощи, всякое чувство сострадания к ближнему, к земляку, к согражданину в нашей стране должно восприниматься и начинает восприниматься как виновное, противоправное, наказуемое деяние. Цель, осознанная или неосознанная и почти достигнутая, - превратить людей в стадо овец, пугливо бегущее в ту сторону, куда погонят пинками. И если мы пока еще сопротивляемся, это не навечно. Не станет нас, таких какие мы есть, - не будет никакой Беларуси, будет бесхозная территория заселенная бесхозными рабами, выморочное имущество, если понимаете, о чем я.
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22.06.2020 10:03 Ответить
Розумію, усе розумію ... але ж можливо перетерпіти, ніж попасти у федеральний округ.
Да, і не очікуєте Ви кров при зміні влади? Справа не в Лукашенко, а в тій каральній машині, яку він створив. Якщо він піде, "машина" залишиться без керма ... І куди поведуть генерали, що позакінчували академії в РФ. Ім губити є що.
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22.06.2020 10:35 Ответить
Обвинение предъявлено,но никто не знает какое.Говорят секрет.
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22.06.2020 08:57 Ответить
Сюрприз)
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22.06.2020 09:00 Ответить
Гибридная война на фоне выборов .
https://www.youtube.com/watch?v=xQhjx_QpZzI война РБ и РФ
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22.06.2020 08:58 Ответить
В колхозе Беларусь,колхозники боятся гнева Председателя колхоза,одним словом крепостные крестьяне, а Лукашенко чтобы не развалился колхоз следит за его состоянием и потом отчитывается в московский Центр, в Украине колхоз только начинают возрождать уже и переходного Председателя нашли ,только ничего не получается ,бывшие крепостные оказывают сопротивление,московский Центр уже начал земли у бывшего колхоза возвращать в кооператив "Озеро" но украинцы оказывают сильное сопротивление. ну где то так выходит
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22.06.2020 09:01 Ответить
прокацапский кандидат
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22.06.2020 09:04 Ответить
Лукашенко набрид бєларусам, тому там протестні настрої, а біда така ж як в Україні - на його місце претендує ще більше гівно.
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22.06.2020 09:06 Ответить
Порошенко надоел украинцам гораздо быстрее.
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22.06.2020 09:11 Ответить
Я б не порівнював Порошенка з Лукашенком, скоріше з Януковичем. Найбільша заслуга Порошенка - навіть не армія, віра чи мова і всякі там безвізи, а те що він не створив диктатури навіть під час війни, а дав можливість наріду обрати владу, на яку він заслуговує. Тепер відновилась справедливість - населення України одержало достойну собі владу. Дивлячись на Зеленського і його команду українці мають впізнавати себе.
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22.06.2020 09:19 Ответить
Не порівнюй.
Від того результат вибору українців не змінеться.
І в подальшому - також.
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22.06.2020 09:21 Ответить
Виборів більше не буде. Україна повертається в говень.
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22.06.2020 09:30 Ответить
Выборы будут.
Но они тебя снова огорчат.
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22.06.2020 09:32 Ответить
Это потому,что дебилы необучаемы. Увы
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22.06.2020 09:55 Ответить
В ЦВК працюєш і вирішив інсайдом поділитись?
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22.06.2020 10:02 Ответить
Чем лично тебе надоел Порошенко?
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22.06.2020 09:27 Ответить
Він не прикольний.
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22.06.2020 09:30 Ответить
лукашенко большую часть своей сознательной жизни провел на троне. наивно полагать, что он добровольно уйдет. корону у лукашенко можно вырвать только из мертвых лап, живым он ее не отдаст никогда.
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22.06.2020 09:13 Ответить
Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту - Цензор.НЕТ 2926
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22.06.2020 10:10 Ответить
отаке вчепилось за владу як вош до кожуха...
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22.06.2020 09:43 Ответить
даже не жаль бабарико. типичная руцкая свинья. типичный кремлевский ставленник.
лукаш правильно сделал что засадил руцкаю свинью и его выродка. совсем "попутали" руцкие свиньи.
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22.06.2020 09:49 Ответить
Бабочка собрался в единственную,загранпоезку,,,к председателю колхоза-опыт перенимать,по устранению конкурентов
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22.06.2020 09:53 Ответить
Не гони, помощников диктатору и пророссийским холуям ты тут не найдеш.
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22.06.2020 10:26 Ответить
Лукашенко все время маневрировал, чтобы и Беларусь оставалась не в составе россии, и чтоб при этом ***** не осерчало. Чтоб не пошло с войной, как на нашу страну.
Политика - дело тонкое: если у тебя нет мощи победить врага, то надо уметь вести дипломатию, а не орать на всех углах, что мы погибнем все до одного, но не сдадимся.

А этот новый белорусский кандидат - российский выкормыш.
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22.06.2020 13:05 Ответить
Кацапская марионетка должна сидеть в тюрьме
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22.06.2020 20:46 Ответить
Бабарико это аналог Медведчука
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23.06.2020 15:45 Ответить
Украина очень заинтересована, чтобы государственность Беларуси оставалась навсегда. Чтобы моСКОВИЯ к нам и из севера не заглядывала. Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Это уже проверно ха более 25 лет. Хотя возможно и поедет на парад в моСКОВИЮ. Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
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24.06.2020 10:39 Ответить
Лукашенко раньше темнил, чтобы не злить Хутина. Теперь он четко объявил, что 25 лет держал государственность Беларуси и никогда ее не сдаст. Поэтому Хутин понял, что на Лукашенко надежды нет и его надо менять. И продвигает Бабарико. Бабарико это беларусский Медведчук, а может еще и хуже. Подозреваю, что они с Хутиным о чем то договорились.
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24.06.2020 10:48 Ответить
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