Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу

Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хартыя'97", об этом сообщает официальная страница политика в Twitter.

Также известно, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

О предъявлении уголовного обвинения против Виктора Бабарико рассказал "Радыё Свабода" адвокат политика Дмитрий Лаевский. Сегодня же стало известно и об обвинении против Эдуарда Бабарико.

Их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Статья или статьи, по которым были предъявлены обвинения, не разглашаются.

Также сообщается, что по всем интернет-опросам Виктор Бабарико набирает от 50 до 60% голосов. Рейтинг же Лукашенко колеблется на уровне 1-3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Беларуси: Конкурента Лукашенко Бабарико задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыск

Как пишет Telegram-канал "Баста", в городах Беларуси уже начали появятся надписи с требованием освободить Виктора Бабарико.







Фото: Баста/Telegram