Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу
Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Хартыя'97", об этом сообщает официальная страница политика в Twitter.
Также известно, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.
О предъявлении уголовного обвинения против Виктора Бабарико рассказал "Радыё Свабода" адвокат политика Дмитрий Лаевский. Сегодня же стало известно и об обвинении против Эдуарда Бабарико.
Их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Статья или статьи, по которым были предъявлены обвинения, не разглашаются.
Также сообщается, что по всем интернет-опросам Виктор Бабарико набирает от 50 до 60% голосов. Рейтинг же Лукашенко колеблется на уровне 1-3%.
Как пишет Telegram-канал "Баста", в городах Беларуси уже начали появятся надписи с требованием освободить Виктора Бабарико.
Пожалуйста, подождите...
Впрочем - я уже все разжевал и объяснил выше - должно дойти даже до не слишком сообразительных. Если ты так и не понял - сорян, я умываю руки.
а официальный флаг по флаг по факту и есть совковая тряпка БССР . так что когда разжевывпаешь не забывай и сам глотать
Всего вам хорошего, к счастью, работа с имбецилами - не мой профиль.
и вам не хворать . удачи . еще пересечемся на Цензоре
Ты на меня свои сексуальные возбуждения не транслируй.
А что кто имел ввиду - спрашивай у того, кто имел это ввиду, если он вообще имел это ввиду когда-либо. Ибо судя по твоим повторениям - ты прям текст из методички переписываешь.
Я тебе задал вопрос, когда ты назвал Арестовича среди списка авторитетов для тебя. Если ты не слышал от него этого, то ты обыкновенное брехло, которое кидается словами.
Точно, если ты чего-то не слышал от кого-то, кого иногда слушаешь - ты однозначно брехло.
"Логика" имбецила 100 уровня.
Больше всего меня умиляет, когда чувак, цитирующий дурачка Полтаву, пытается крошить булку на Арестовича - где Полтава и где Арестович - это как блаженного с философом сравнивать.
Зеб, с каких это пор необходимо отвечать тем, кто повторяет мантры, по-другому, не не как А.Полтава предложил?
Зеб, я у тебя спросил о высказывании Арестовича и его не я один слышал и твой великодуховный и сракальный ответ - не ответ для нормальных людей, а ответ, в стиле - отбрил, только для фанатов 95 квартала.
"я у тебя спросил о высказывании Арестовича"
Деб, я не слышал ВСЕХ высказываниях Арестовича и потому не могу комментировать то, чего я не слышал, как до тебя, дурачка, это не может дойти?
Зеб, ты как кацап увиливаешь от ответа, а сказал Арестович в ролике, где говорил про Третий Рим и как паРашу им Европа назначила...
"ты как кацап увиливаешь от ответа"
Деб, я тебе уже ответил раз 5 на твой тупой вопрос - ответил так, что вменяемому человеку должно было быть понятно, что
а) я не слышал подобных высказываний от Арестовича и потому вообще не могу это комментировать. Искать же специально ради тебя - слишком много чести для дерьмового тролля.
б) задавать вопросы одному человеку "что имел ввиду" второй человек - глупо в принципе - ибо я не могу знать, что имел ввиду другой человек.
https://censor.net/comments/locate/3203410/019214df-f20b-72a2-9753-134cac5aa0c1
Гей, зебіли, може ви замість бубочки нам ще мертвечука нагаласуєте?
А це - одне і те ж...
Беларусь - арестовывают на-за-что.
Украина - есть за что посадить в тюрьму, а им отдали власть.
Він раніше винищив опозицію, і от на виборах там вилазять невідомо звідки такі собі "зеленські". От і банкір, який керував рос. банком в Білорусі 20 років. З однієї сторони банкір без партії це краще ніж паяц, але 20 років у Газпромі саме по собі свідчить за себе. Упевнений, що і політологи у нього російські. І, якщо ми це сприймаємо гостро, то в Білорусі цього люди поки не відчувають. Не відчувають, бо їх Росія іще не вбивала. Не відчувають тому що знаходяться в рос. інформаційному просторі.
І тому якщо уже обирати з двох зол, то я би обрав білоруського диктатора, замість випестуваного Росією кандидата, бо то шлях до аншлюсу. Бо після білоруського диктора Білорусь залишиться, а після російського намісника - зникне.
Да, і не очікуєте Ви кров при зміні влади? Справа не в Лукашенко, а в тій каральній машині, яку він створив. Якщо він піде, "машина" залишиться без керма ... І куди поведуть генерали, що позакінчували академії в РФ. Ім губити є що.
https://www.youtube.com/watch?v=xQhjx_QpZzI война РБ и РФ
Від того результат вибору українців не змінеться.
І в подальшому - також.
Но они тебя снова огорчат.
лукаш правильно сделал что засадил руцкаю свинью и его выродка. совсем "попутали" руцкие свиньи.
Политика - дело тонкое: если у тебя нет мощи победить врага, то надо уметь вести дипломатию, а не орать на всех углах, что мы погибнем все до одного, но не сдадимся.
А этот новый белорусский кандидат - российский выкормыш.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.