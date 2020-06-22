На Ривненщине за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, всего - 2959, из них 57 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 21 июня, подтвердили 88 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 21 июня на Ривненщине зафиксирован 31 новый случай заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 21 июня на Ривненщине зафиксированы 57 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 15 до 77 лет.

Всего в области зарегистрированы 2959 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 57 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1514 человек.

В работе лабораторий области остаются 168 образцов.







