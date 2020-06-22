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COVID-19: за сутки в мире умерли более 3 тыс. человек. Общее число жертв достигло 470,7 тыс., инфицированных - 9 млн. ИНФОГРАФИКА

COVID-19: за сутки в мире умерли более 3 тыс. человек. Общее число жертв достигло 470,7 тыс., инфицированных - 9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 июня в мире зарегистрировали 130 382 заражений COVID-19 за сутки, свыше 9 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 051 535 случаев инфицирования и 470 795 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 3 тыс. человек. Общее число жертв достигло 470,7 тыс., инфицированных - 9 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 122 247 (+ 267 за сутки), заболевших - 2 356 657 (+ 26 079 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 086 990 инфицированных (+ 16 851 за сутки) и 50 659 (+ 601 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 584 680 человек (+ 7 728 за сутки), количество смертей - 8 111 (+ 109 за сутки).

В Индии 426 910 заболевший (+ 15 183 за сутки) , 13 703 летальных случая (+ 426 за сутки).

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В Великобритании – 304 331 заболевший (+ 1 221 за сутки), умерли 42 632 пациента (+ 43).

В Испании зарегистрировали 293 352 (+ 334 за сутки) пациентов, умерли 28 323 (+ 1).

В Перу 254 936 инфицированных (+3 598), 8 045 летальных случаев (+ 184 за сутки).

Чили обошло Италию по числу заболевших: 242 355 заболевших (+ 5 607 за сутки), 4 479 смертей (+ 184) 

В Италии зафиксировали COVID-19 у 238 499 (+ 224) человек. Умерли 34 634 (+ 24) человека.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 3 тыс. человек. Общее число жертв достигло 470,7 тыс., инфицированных - 9 млн 02

Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее.
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Відсьогодні, 22 червня, по всій Україні розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання карантинних заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Це пов'язано з різким збільшенням кількості хворих на COVID-19.https://vechirniy.kyiv.ua/news/v-ukraini-startuyut-masovi-perevirky-kafe-ta-transportu Вечірній Київ :: В Україні стартують масові перевірки кафе та транспорту
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22.06.2020 08:29 Ответить
18-го Цензор писал:
https://censor.net/news/3202740/covid19_za_sutki_v_mire_umerli_bolee_52_tys_chelovek_obschee_chislo_jertv_dostiglo_4513_tys_infitsirovannyh
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22.06.2020 08:29 Ответить
Півроку від початку "пандемії", інфіковано аж 0,1% всього населння.
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22.06.2020 09:08 Ответить
Это нормально...
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22.06.2020 09:28 Ответить
 
 