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Нидерланды (1532) суд (24827) Боинг-777 Malaysia Airlines (1370)

Сегодня в Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17: защита будет подавать свои ходатайства

Сегодня в Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17: защита будет подавать свои ходатайства

Очередные слушания по делу о крушении в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, возобновятся в понедельник в окружном суде города Гаага.

Предыдущий этап слушаний прошел с 8 по 10 июня. На нем стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранной информации. Ожидается, что теперь в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, нидерландская прокуратура выразила надежду, что окружной суд Гааги сможет осенью приступить к рассмотрению по существу дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета рейса MH-17.

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"Сторона обвинения хотела бы, чтобы рассмотрение дела по существу стартовало осенью - в октябре или ноябре", - говорится в опубликованном судом сообщении по итогам прошедших на этой неделе слушаний.

При этом в прокуратуре считают, что если защита не будет готова к осени, то можно сначала приступить к слушаниям по поводу тех обвиняемых, которые решили, что они не будут представлены в суде адвокатами.

Наконец, прокуратура надеется, что до 22 июня 2020 года сторона защиты сообщит о том, какая дополнительная информация ей требуется для подготовки к дальнейшим слушаниям.

Защита же, со своей стороны, как отмечали в суде, ранее "призвала быть терпеливыми и предупредила, что до 22 июня 2020 года не успеет передать все свои запросы. Также она не в состоянии определить, когда может быть готова приступить к рассмотрению дела по существу... Защита прекрасно осознает необходимость рассмотреть дело как можно быстрее".

Сторона защиты подробно объяснила, что на изучение итогов многолетнего расследования обстоятельств катастрофы у нее уйдет очень много времени. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса Covid-19 затруднены контакты как с подзащитным Олегом Пулатовым, так и с экспертами в различных областях.

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10 июня в нидерландской прокуратуре заявили, что не обнаружили никаких факторов, которые бы позволяли исключить кого-то из списка фигурантов дела о крушении пассажирского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

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Топ комментарии
+2
В Цивилизованном Мире защита предоставляется абсолютно всем.
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22.06.2020 08:56
+2
Ценность уголовного процесса , идущего в Нидерландах по делу уничтожения Боинга МН-17 в том , что он НЕИЗБЕЖНО вскроет ведущую роль Москвьі в "конфликте" на Донбассе , развеет мифьі о "гражданской войне" в Украине и тезис о том , что РФ "не сторона конфликта". Тем самьім судебньій процесс станет ПРЕЦЕДЕНТНЬІМ , что даст Украине возможность подавать и вьігрьівать в международньіх судах иски против РФ.
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22.06.2020 09:13
+1
капец.... какая защита может быть у террористов????
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22.06.2020 08:48
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капец.... какая защита может быть у террористов????
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22.06.2020 08:48 Ответить
В Цивилизованном Мире защита предоставляется абсолютно всем.
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22.06.2020 08:56 Ответить
А расия разве цивилизованная страна?
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22.06.2020 09:09 Ответить
Суд идет не в РФ-ии , идет по цивилизованньім правилам , и тем авторитетнее будет его решение.
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22.06.2020 09:15 Ответить
...на которое параше насрать.
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22.06.2020 09:18 Ответить
Параше не насрать , о чем свидетельствуют настойчивьіе попьітки всячески затянуть процесс. Не мечите бисер перед свиньей.
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22.06.2020 10:17 Ответить
А кто там террористы? Кто их так назвал? Это же международный суд
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22.06.2020 09:30 Ответить
Ценность уголовного процесса , идущего в Нидерландах по делу уничтожения Боинга МН-17 в том , что он НЕИЗБЕЖНО вскроет ведущую роль Москвьі в "конфликте" на Донбассе , развеет мифьі о "гражданской войне" в Украине и тезис о том , что РФ "не сторона конфликта". Тем самьім судебньій процесс станет ПРЕЦЕДЕНТНЬІМ , что даст Украине возможность подавать и вьігрьівать в международньіх судах иски против РФ.
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22.06.2020 09:13 Ответить
"Родина-мать зовёт!
Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист подаватиме свої клопотання - Цензор.НЕТ 5160
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22.06.2020 09:18 Ответить
Лаптеногие на решение суда ответят как и всегда "Вы фсе врети!"
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22.06.2020 09:22 Ответить
"Защита же, со своей стороны, как отмечали в суде, ранее "призвала быть терпеливыми и предупредила, что до 22 июня 2020 года не успеет передать все свои запросы. Также она не в состоянии определить, когда может быть готова приступить к рассмотрению дела по существу... Защита прекрасно осознает необходимость рассмотреть дело как можно быстрее"".
Все правильно... Захисту необхідно визначиться, але це він може зробить лише тоді, коли будуть відомі результати антиконституційного референдуму по питанню зміни в Росії форми правління з республіканської на монархічну... (Наскільки мені відомо, в Конституції РФ відсутня така форма волевиявлення народу, як "референдум").
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22.06.2020 09:22 Ответить
Вьі сомневаетесь в доказательной базе , уликах и єкспертизах ? На основании чего?
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22.06.2020 10:19 Ответить
Вьі "внимательно" следите по публикациям лживьіх российский версий ? Сколько их уже опровергнуто самой Расеей ? Со счету не сбились ?
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22.06.2020 11:18 Ответить
а какие у вас основания вообще считать это событие реальным? В смысле, сбитый Боинг?
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22.06.2020 13:08 Ответить
Ну, сам факт того, что "Боинг" летел по небу, а потом упал на землю, не вызывает у меня сомнений. А вот выяснить обстоятельства, при которых это произошло, как раз и должны следствие и суд.
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22.06.2020 13:23 Ответить
если в теле пилотов и пассажиров найдены поражающие элементы от заряда ракеты, это не наводит на размышления? В каком месте возникают сомнения?
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22.06.2020 16:11 Ответить
цап, водки нет
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22.06.2020 12:07 Ответить
Сочувствую Вашему горю, но я-то тут при чём?
Нет, значит купите. Или терпите.
Хамить-то зачем?
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22.06.2020 13:27 Ответить
свинорус, давай драпай найух
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22.06.2020 13:37 Ответить
москаль повинен скаржитися тіко в басманньій сут масквьі.
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22.06.2020 10:36 Ответить
 
 