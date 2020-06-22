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Новости Коронавирус и карантин
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Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 200 новых случаев. Всего 3980 инфицированных

Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 200 новых случаев. Всего 3980 инфицированных

По состоянию на утро 22 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3980 случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 - летальные, 674 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5732 человека, госпитализированы - 973, на амбулаторном лечении - 4759 человек, выписаны - 767 человек. Сейчас в больнице находится 205 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов, из которых 200 - положительные. Среди них из новых проб ПЦР-тестов сделано 468, и из них 129 - положительные. Среди них - 100 жители Львова. Всего в работу взяли 400 проб, таким образом, остаток в холодильнике - 430.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, всего - 2959, из них 57 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее.
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Топ комментарии
+8
Причем голосование за Зеленского к вирусу во Львове? Кто о чем, а вшивый про баню?
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22.06.2020 08:57
+7
Кого не запитай - за Зеленського ніхто не голосував. В мене виникає враження, що на виборах відбулися масштабні фальсифікації.
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22.06.2020 08:54
+7
потому что зекретин , после того как принародно нарушил карантин, как нарушил карантин коля катлета и еще и безнаказанными остались, в ответе за каждого зараженного в Украине,зесрань)
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22.06.2020 09:02
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Кого не запитай - за Зеленського ніхто не голосував. В мене виникає враження, що на виборах відбулися масштабні фальсифікації.
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22.06.2020 08:54 Ответить
Причем голосование за Зеленского к вирусу во Львове? Кто о чем, а вшивый про баню?
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22.06.2020 08:57 Ответить
потому что зекретин , после того как принародно нарушил карантин, как нарушил карантин коля катлета и еще и безнаказанными остались, в ответе за каждого зараженного в Украине,зесрань)
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22.06.2020 09:02 Ответить
Очень вменяемое пояснение.
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22.06.2020 09:14 Ответить
На картинку если слово не доходит)

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих - Цензор.НЕТ 7356
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22.06.2020 09:29 Ответить
при чем концерт на каналах окупанта Украины мертвечука к "зе слугам" и голосованию?
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22.06.2020 09:23 Ответить
Саме так - Порошенко не при владі - фальсифікують, Порошенко при владі - фальсифікують.

Чи може тут щось не так?
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22.06.2020 08:57 Ответить
Не дивно, люди пхаються в транспорт, *********, на зауваження щодо масок і дистанції огризаються. Вчора під церквою освячували зілля - лізли один одному на плечі... Маємо результат
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22.06.2020 08:57 Ответить
Шо за зілля? Черговий шабаш придумали як "зелені свята"?
І головне біснарі розносять потім і плачуть шо Боб покарав їх, хоча вони й активно біснувались)
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22.06.2020 08:59 Ответить
ибо 3 быдла на 1 кв м. с ними разговаривать бесполезно они понимают только кулак на своей морде.
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22.06.2020 09:04 Ответить
Я бы на месте Минздрава принял постанову - тех кто не соблюдал санитарные правила в случае заражения в больницу не брать (или брать только в платную)
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22.06.2020 09:09 Ответить
"Мамо викликай "Швидку", я підхопив вірусню на мирній акції протесту проти карантину!"
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22.06.2020 09:19 Ответить
Да не,прямо в морг...
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22.06.2020 09:20 Ответить
Може в Києві не платять за лікування корони,бо всюди самі хворі купляють ліки.
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22.06.2020 09:21 Ответить
"форма " №67-78 Моз.
З Гуманних мотивів.

"Відмова від госпіталізації інфекційно хворого" повинна включати забезпечення умов його утримання до смерті(близької),зокрема добровільну самоізоляцію з волонтером у віддалених від цивілізації місцях.. А також карантин цього волонтера(що вже має імунітет)
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22.06.2020 10:42 Ответить
ти там не звертаєш уваги на епіцентри і велюри різні і як і чим Твої лукаві родичі там освячують? вредна та щей з рогами
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22.06.2020 09:27 Ответить
вчора освячували біля церкви -за тиждень пару трійко важко хворих.. плюс десяток інфікованих

(безсимптомних і з легкими симптомами)...
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22.06.2020 10:33 Ответить
Самому цікаво яке зілля вчора святили? Всюди без масок і скупчення . Подивіться на Південь. На морях що робиться і не має таких показників.
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22.06.2020 10:47 Ответить
Свято Евхаристії, або як у нас кажуть , Божого тіла. Плетуть віночки з зілля і їх після служби Божої освячуютьНовий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих - Цензор.НЕТ 7573
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22.06.2020 23:12 Ответить
Блін...Кінця і краю цьому немає.
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22.06.2020 09:01 Ответить
Прохендеи кторые проплачивают коронобесие это конченые идиоты. Они уверены если они влада то могут все.У них кто то отбрал разум.
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22.06.2020 09:09 Ответить
Вот интересно - мыть руки с мылом это коронобесие или гигиена?
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22.06.2020 09:10 Ответить
А соблюдать санитарные нормы, мыть руки, меньше шляться не пробовали?
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22.06.2020 09:16 Ответить
действительно)

Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих - Цензор.НЕТ 6185
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22.06.2020 09:27 Ответить
Пробували. Але якщо такий " свідомий", як ти, буде чхати наліво і направо, то хвороба триватиме роками.
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22.06.2020 09:54 Ответить
Звичайно не має. І не буде, поки люди не зрозуміють, що все це афера.
Нагадаю, що інфіковано (офіційно) 0,1% всього населення. Вакцини не буде, а та, що буде, не буде ефективна, бо імунітет не пожиттєвий. Тобто треба перехворіти майже всім. Ділимо 30 (або хоча б 15-20) млн на тижневий приріст, отримаєм кількість тижнів.
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22.06.2020 09:35 Ответить
але треба якось сторити умови,щоб вся планета перехворіла ОДНОЧАСНО..
тобто доручити лікарям Поліції і арміям світу провести одноразову одномоментну інфікацію.. ?
Це,до речі,дешевше ,ніж вакцинація..Вірус не треба розробляти,лише розмножити.АЦе може кожний !

Ольгінські суки Цензора,все правильно ?
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22.06.2020 10:39 Ответить
не обовязково одночасно, можна розтягнути на 2700 тижнів. Це приблизний час, який потрбіний, щоб більшість українців перехворіла, при темпі 12 нових хворих за тиждень на кожні 100тис. населення.
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22.06.2020 11:07 Ответить
розслабуха почалася.
І її можна зупинити лише МАСОВИМ штрафуванням.
Але ,звичайно ,штрафи прийдеться зменшити.. до 500 -1000 грн.

Для наглядності ,масовості акції...
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22.06.2020 10:44 Ответить
Є привід посилити їм карантин і загнати по квартираї, щоб не їхали в Київ. Ще потрібно у Закарпатті, Тернопільській і Рівенській областях і звичайно в самому Києві. А то ходять і ********** тут плакатами, не дають можливості знімати вілосіки, як все фокей!
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22.06.2020 09:29 Ответить
Не знаю. Це якийсь треш від садового. щось мутить падла. мабуть додаткових грошей хоче з бюджету.
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22.06.2020 10:50 Ответить
вакцина буде....в далекій далекій переспективі..перехворіють всі в тій чи іншій формі..
таке вже було..якщо памятаєте..с свинячим
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22.06.2020 12:10 Ответить
 
 