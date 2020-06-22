Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 200 новых случаев. Всего 3980 инфицированных

По состоянию на утро 22 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3980 случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 - летальные, 674 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5732 человека, госпитализированы - 973, на амбулаторном лечении - 4759 человек, выписаны - 767 человек. Сейчас в больнице находится 205 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов, из которых 200 - положительные. Среди них из новых проб ПЦР-тестов сделано 468, и из них 129 - положительные. Среди них - 100 жители Львова. Всего в работу взяли 400 проб, таким образом, остаток в холодильнике - 430.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19, всего - 2959, из них 57 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее.