Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 200 новых случаев. Всего 3980 инфицированных
По состоянию на утро 22 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3980 случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 - летальные, 674 пациента выздоровели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5732 человека, госпитализированы - 973, на амбулаторном лечении - 4759 человек, выписаны - 767 человек. Сейчас в больнице находится 205 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов, из которых 200 - положительные. Среди них из новых проб ПЦР-тестов сделано 468, и из них 129 - положительные. Среди них - 100 жители Львова. Всего в работу взяли 400 проб, таким образом, остаток в холодильнике - 430.
Напомним, по состоянию на 21 июня в Украине лабораторно подтверждены 36 560 случаев COVID-19. За сутки - 735 новых случаев, что на 106 меньше, чем днем ранее.
Пожалуйста, подождите...
Чи може тут щось не так?
І головне біснарі розносять потім і плачуть шо Боб покарав їх, хоча вони й активно біснувались)
З Гуманних мотивів.
"Відмова від госпіталізації інфекційно хворого" повинна включати забезпечення умов його утримання до смерті(близької),зокрема добровільну самоізоляцію з волонтером у віддалених від цивілізації місцях.. А також карантин цього волонтера(що вже має імунітет)
(безсимптомних і з легкими симптомами)...
Нагадаю, що інфіковано (офіційно) 0,1% всього населення. Вакцини не буде, а та, що буде, не буде ефективна, бо імунітет не пожиттєвий. Тобто треба перехворіти майже всім. Ділимо 30 (або хоча б 15-20) млн на тижневий приріст, отримаєм кількість тижнів.
тобто доручити лікарям Поліції і арміям світу провести одноразову одномоментну інфікацію.. ?
Це,до речі,дешевше ,ніж вакцинація..Вірус не треба розробляти,лише розмножити.АЦе може кожний !
Ольгінські суки Цензора,все правильно ?
І її можна зупинити лише МАСОВИМ штрафуванням.
Але ,звичайно ,штрафи прийдеться зменшити.. до 500 -1000 грн.
Для наглядності ,масовості акції...
таке вже було..якщо памятаєте..с свинячим