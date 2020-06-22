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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай

В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай

По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19. За сутки - 681 новый случай. 10 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 681 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 735).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 пациентов (сутками ранее - 8), всего - 1 012. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3) области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 200 новых случаев. Всего 3980 инфицированных

За последние сутки выздоровели 133 человека (сутками ранее - 103), всего - 16 642.

Всего в Украине сейчас болеют 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (200), Ривненской (91), Волынской (70) областях и Киеве (43).

В Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской. Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай 01
В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай 02
В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай 03
В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай 04
В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай 05
В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай 06

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Топ комментарии
+6
Пані Лєра має рацію - Бубочка регулярно відвідує нірвану і відновлюється після неї 2 дні, якщо невдається віновитись, то перед камерами ми можемо спостерігати як його ковбасить нє подєцкі. Але зелебобікам він подобається і таким. Який нарід - такий і припіздєнт.
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22.06.2020 09:26
+5
а зекретин вообще сейчас не в Украине. И не пока нет информации, где он. Опять где-то тайно с русней встречается - на взрывы и корону оно ложило
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22.06.2020 09:07
+5
А тем временем мяртвечук оказался хозяином 1+1, который сделал зеленского президентом😂
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22.06.2020 09:13
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Из них больше половины в трех областях - Львовской (200), Ривненской (91), Волынской (70)
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22.06.2020 09:05 Ответить
ДаЙОшь новый карантин!!!
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22.06.2020 09:20 Ответить
В отдельно взятой области.
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22.06.2020 09:25 Ответить
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок - Цензор.НЕТ 8595
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22.06.2020 09:31 Ответить
Подтвердил твой куратор,да?
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22.06.2020 09:50 Ответить
Мой нет, это твой подтвердил
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22.06.2020 11:00 Ответить
Мой куратор-это я. А я тебя спросил.Ась?
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22.06.2020 13:05 Ответить
Нас, классиков, мало - скромно сказал писатель. (Ф. Кривин)
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22.06.2020 16:20 Ответить
Покращення
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22.06.2020 09:05 Ответить
Что за бред, вначале много через 2 дня почти на треть упало. Тоди у лаборантов вызодные были вчера и позавчера, толи просто кто тотничерта не делает.
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22.06.2020 09:05 Ответить
Поглянь статистику- на вихідні спад, а потім десь посеред тижня пік.
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22.06.2020 09:07 Ответить
Я ж говорю у лаборантов выходные, шашлыки - машлыки.
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22.06.2020 09:08 Ответить
нужно успеть пока дурантинщики всем тюррму на дому не устроили
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22.06.2020 09:12 Ответить
Ты в каком звании у Пригожина? Неужели еще рядовой?
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22.06.2020 09:15 Ответить
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок - Цензор.НЕТ 5483
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22.06.2020 09:17 Ответить
Ефрейтор?
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22.06.2020 09:28 Ответить
Ты проповедник в секте свидетелей святого ковида? Или просто участник секты?
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22.06.2020 11:02 Ответить
Нет,я вытиратель своих ног об рашен-троллей!
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22.06.2020 13:03 Ответить
Нет, малограмотный и поэтому самоуверенный троль.
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22.06.2020 16:21 Ответить
https://censor.net/user/107841 - а ты? Или ты ещё в старых добрых стецьвойсках служишь?
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22.06.2020 09:22 Ответить
Я сам,один. Спроси у своего куратора!
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22.06.2020 09:26 Ответить
Смотри выше.
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22.06.2020 16:22 Ответить
см. ниже.
думай.те
че не говорят нам этого шо я ниже написал? писало же тут шо до двух недель некоторые ждут результата(части из них уже как бы и не нужен результат вовсе от слова совсем))
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22.06.2020 09:10 Ответить
Якщо аналіз здаєш зранку, то о 17-00 вже є результат.
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22.06.2020 09:20 Ответить
но тут новость была же.
ясно если ты депутат или поп или при бабле, то и домой приедут и вечером уже результат привезут.
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22.06.2020 10:19 Ответить
Та ні, електронкою приходить. У нас на роботі регулярно нам тести ці роблять.
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22.06.2020 10:51 Ответить
Так они бы сказали сколько тестов сделали и какой давности. Что значит "за сутки", если эти тесты могли еще 10-го числа сделать. Или смешать - от недели или более давности(холопы) до вчера взяты(нехолопы).
"статистику" такую ***********(цитата Леся Подервянского)
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22.06.2020 09:09 Ответить
неділя вчора була, завжди так. Одужавших теж лише 133
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22.06.2020 09:14 Ответить
а зекретин вообще сейчас не в Украине. И не пока нет информации, где он. Опять где-то тайно с русней встречается - на взрывы и корону оно ложило
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22.06.2020 09:07 Ответить
У тебя уже третий день подряд обострение, не пропускай больше уколов, санитары в пути
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22.06.2020 09:21 Ответить
№60
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22.06.2020 09:24 Ответить
не плакай ,зесрань ,мы вам с самого начала говорили, что вас в дерьме утопим - надо было готовиться)
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22.06.2020 09:26 Ответить
Вы ошиблись в расчётах и утонули в запасах собственного дерьма.
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22.06.2020 09:30 Ответить
не булькай - все равно вам уже не выбраться)зеля-сдох
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22.06.2020 09:32 Ответить
Что-то санитары задерживаются, срочно галоперидолу тебе. И селедки
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22.06.2020 09:34 Ответить
Свой опыт пытаетесь навязать?
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22.06.2020 16:25 Ответить
Пані Лєра має рацію - Бубочка регулярно відвідує нірвану і відновлюється після неї 2 дні, якщо невдається віновитись, то перед камерами ми можемо спостерігати як його ковбасить нє подєцкі. Але зелебобікам він подобається і таким. Який нарід - такий і припіздєнт.
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22.06.2020 09:26 Ответить
Померяй температуру, на всякий пожарный.
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22.06.2020 09:26 Ответить
На Закарпатті спалахнув скандал через пацієнта, у якого підозрювали коронавірус

Коронавірус COVID-19 намагаються насильно приписати чоловікові з цукровим діабетом у Воловецькому районі на Закарпатті. Про це повідомив в Facebook громадський діяч Остап Стахів.

За його словами, сімейного лікаря із села Нижні Ворота змушують написати пацієнту, який лікувався від пневмонії, діагноз COVID-19.
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22.06.2020 09:12 Ответить
А ты английский язык знаешь?
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22.06.2020 09:16 Ответить
Отвечай,не бойся!
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22.06.2020 09:29 Ответить
Новые имена для детей (на вооружение сектантам)
- Ковидий
- Ковидария
- Кронвирус
- Вирусника
- Обсерват
- Карантиний
- ВОЗарий
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22.06.2020 09:31 Ответить
А Гана?
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22.06.2020 09:31 Ответить
А "рашен карантикулы"?
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22.06.2020 09:32 Ответить
Насправді в "жертви" коронавируса записуються всі у кого на момент смерті тест виявив наявність вірусу в організмі. Якщо раковий хворий з четвертою стадією помер з коронавирусной інфекцією - він потрапляє в статистику, якщо людина загинула під колесами вантажівки, і тест показав наявність в його тілі вірусу - він потрапить в статистику. Саме тому в першоджерелах пишуть помер З вірусом, а не ВІД вірусу. Помер з вірусом ≠ помер від вірусу.

Аналогія: 90% дорослих жителів Землі інфіковані вірусом герпесу. Якщо кожного померлого від будь-якої причини тестувати на наявність вірусу герпесу в тілі, з'ясується, що 90% людей померли з герпесом. Тепер уявіть що буде, якщо цей лічильник повісити на кожному сайті і транслювати з кожного праски.
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22.06.2020 15:57 Ответить
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22.06.2020 16:17 Ответить
Там регистрируются только частички вируса. А они могли остаться и от других коронавирусов, которые были в организме задолго до болезни.
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22.06.2020 16:45 Ответить
А тем временем мяртвечук оказался хозяином 1+1, который сделал зеленского президентом😂
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22.06.2020 09:13 Ответить
"боротьба" з коронавірусом статистичними методами
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22.06.2020 09:16 Ответить
они его породили они его и...
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22.06.2020 09:18 Ответить
А у тебя в рашке?
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22.06.2020 09:30 Ответить
компостирование мОзгов.
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22.06.2020 09:20 Ответить
Гепе перед выборами новые случаи не нужны. В Харьковской области за 21 июня диагностировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом. На 100 тысяч статистика отличается в раз 8
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22.06.2020 09:17 Ответить
Просто цифры: о том как нас "разводят" с кривыми роста заболеваемости на ковид-19!!!!!

Количество тестов нарастили более чем в 2 раза! В этом и есть причина роста обнаруженных случаев позитивных ковид-19!!! К тому же сюда впихивают все обнаруженные случаи нахождения антител, т.е. людей уже переболевших...

16 мая - 5,89% заразившихся от числа протестированных...
.
12 июня - 3,38% заразившихся от числа протестированных...

Итого: 12 июня процент заболевших составляет 57,38% к числу заболевших 16 мая....

Это почти в 2 раза меньше!!!!

#ляшкобреше #степановбреше #возбреше #мозбреше #fuckquarantine
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22.06.2020 16:01 Ответить
И что? Где статистика по смертям от курения, инфарктов, инсультов и в дтп? Цензор, кончай компостировать мОзги.
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22.06.2020 09:19 Ответить
От такого в период карантина не умирают, все умирают только от короновируса. Умирают даже те, кто раньше вообще не умирал )))
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22.06.2020 09:26 Ответить
Два валета и вот это!
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22.06.2020 09:35 Ответить
не позорились бы такой статистикой, от 0 до 10 в половине городов. Киевская область 28. Степанов не делайте из нас дегенератов. В воскресенье не работаем, а не ху.ню на постном масле несёте
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22.06.2020 09:22 Ответить
Тю, а ты только понял? Из нас давно уже дегенератов сделали (по их понятиям)
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22.06.2020 09:24 Ответить
ну..... слово "дегенерат" подразумевает что было откуда дегенерировать. так что не по понятиям, а реально, и не сделали, а констатируют факт.
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22.06.2020 10:27 Ответить
Ось так і буде надалі хвилями. То більше, то менше.
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22.06.2020 09:26 Ответить
Ці хвилі мають рукотворний характер.
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22.06.2020 09:28 Ответить
А случай с ковидом он какой счатсливый, трагичный, бессимптомный'статистический.Или ка в анекдоте -Штурман прибор? Девятнадцать. Что девятнадцать? А что прибор?
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22.06.2020 09:28 Ответить
Ух,ты,-какой рашен герл тебе лайк поставил!
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22.06.2020 09:34 Ответить
"Момо, викликай "Швидку"!
Я підхопила COVID на акції протесту проти довбаного карантина!"
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22.06.2020 09:29 Ответить
О члены Великой Секты Святого и Единственного Страшного и Ужасного Коронавируса!

Свое божество надо знать в лицо и не путать с другими проходимцами и лже-ковидами (коих все неразумные НЕ свидетели суют в священные тексты под видом божества)

Мы единственные свидетели его, и не можем молиться иным богам: гриппу, герпесу или прости святой ковид - ВИЧу. Смотрим и приобщаемся. Да пропадут все пропадом. Сгинь!

Знакомимся с матчастью. Экзамен в понедельник.

Да прибудет с нами иммунитет.
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок - Цензор.НЕТ 6287
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22.06.2020 09:38 Ответить
Марш на парад!
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22.06.2020 11:31 Ответить
Такая пандемийка: Депутаты парламента Бразилии ворвались в больницу, которая утверждала, что у них 5000 инфицированных и 200 смертей от CovID19, в больнице не оказалось пациентов.

Они заявили правительству, что у них 5000 пациентов и получали государственные деньги за помощь в лечении тех, кто заболел, учреждение является частной больницей, о чем говорится в видеозаписи. Несмотря на то, что у них не было пациентов, они все равно получали государственную субсидию. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZUe4MyBfXZJD1JyavrvrW4YWFMmMC-cfnT0KUX2g_Nh-yalkfRlze9CC97urgidb045-KN-6mqcFTh9j77_KgGee311s_nyXhqJWNUBO7Yb6r0xIX-0WYSfusms-n8CqDpIE-dZ-OrqAftHZQw0w49v-L4txTO3v4QdG9WrGwUq12eb6UrThP7tnQYxgIo0_BXgiiTZ74cgz8h8oyJd_6lCyy5APuEzRiU4up0Mvpjauw&__tn__=*NK-y-R #бразилия
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22.06.2020 13:00 Ответить
Я тебя отправляю туда даже не читая!
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22.06.2020 13:06 Ответить
Группа во главе с профессором Сухаритом Бхакди основала Ассоциацию https://www.mwgfd.de/ врачей и ученых за здоровье, свободу и демократию (MWGFD), к которой уже присоединились более 16 000 сторонников. В начале июня группа опубликовала https://www.mwgfd.de/category/topaktuell/ призыв к федеральному правительству и правительствам всех штатов немедленно и полностью отменить меры Corona. Книга профессора Бхакди, https://www.amazon.de/Corona-Fehlalarm-Daten-Fakten-Hintergr%25C3%25BCnde/dp/3990601911 Корона: ложная тревога? Появившись в конце июня, он уже стал бестселлером Amazon исключительно благодаря предварительным заказам.
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22.06.2020 13:12 Ответить
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22.06.2020 13:31 Ответить
Страус тоже считает лучшим способом своей самозащиты голову в песке.
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22.06.2020 16:51 Ответить
Ничего себе...И все три тролля тебе лайкнули,а твой пост даже не удалили за мат...Это как,так,бывает?
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22.06.2020 09:45 Ответить
Короче - все на парад.
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22.06.2020 09:50 Ответить
Тут не модераторы,-тут администратор...
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22.06.2020 11:30 Ответить
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок - Цензор.НЕТ 5674
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22.06.2020 13:02 Ответить
Все больше новостей и все меньше тех, кому эти новости нужны.
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22.06.2020 09:34 Ответить
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок - Цензор.НЕТ 1423
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22.06.2020 09:42 Ответить
В Турции вводится крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об этом пишет https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0/1884555 Анадолу .
Начиная с понедельника, 22 июня каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более 130 долларов США).
До 22 июня всех, кто не соблюдал режим ношения масок, только предупреждали,однако с сегодняшнего дня будут штрафовать. Источник: https://censor.net/n3203434
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22.06.2020 10:00 Ответить
Это не от ума и знаний, а от бессилия. Чисто декоративное действо, как и у нас, для успокоения приезжых отдыхающих коронофобов.
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22.06.2020 17:29 Ответить
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 10:16 Ответить
Где же ты видел,чтобы я говорил,что короновирус миф? А я,самый что ни на есть порохобот,-вся зеленая ботва знает это!
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22.06.2020 11:35 Ответить
Не усі порохоботи однакові, мабуть
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22.06.2020 12:47 Ответить
Это мне методичку не подвезли,потому я все время ноги вытираю об иванушек-троллей!
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22.06.2020 13:08 Ответить
на новостях о вирусе, скоро останутся одни штатные пропагандоны, доказывающие друг другу его всё новые полезные свойства в борьбе за права человека ))
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22.06.2020 10:16 Ответить
Итальянские медики считают, что коронавирус настолько ослабел, что https://fraza.com/news/291123-koronavirus-mozhet-ischeznut-sam-po-sebe-on-silno-oslabel-vrachi вскоре может исчезнуть сам по себе . Вакцина может даже не понадобиться!
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22.06.2020 11:46 Ответить
Профессор Йорам Ласс, бывший генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля, утверждает, что меры по блокировке были https://www.spiked-online.com/2020/05/22/nothing-can-justify-this-destruction-of-peoples-lives/ «абсолютно непропорциональными» и представляют собой острую угрозу для сотен миллионов людей. Covid19 «сопоставим с эпидемией гриппа» и никогда бы не оправдал такое политическое уничтожение средств к существованию. Люди были запуганы и «промыты мозги».
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22.06.2020 13:11 Ответить
Все так много рассуждают о СИЗах от Ковида, а про другие опасности забыли: о вампирах, например... Или вы думаете, что если вы не видите опасности, то её нет?
Защита шеи - важный фактор безопасности В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок - Цензор.НЕТ 4553В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок - Цензор.НЕТ 3607
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22.06.2020 13:04 Ответить
Да народ уже недели три минимум как забил на это карантин - ходят без масок, на шашлыках, отдыхают. Было бы за что. Скоро введут жесточайший карантин, когда энкеэрэшники тарифы на электроэнергию в три раза подымать будут, - чтобы быдломасса, которая зелупанов выбрала, сидела по норам и не высовывалась. Почему на осень обещают всплеск ковида и новый карантин? Да потому, что Рада после каникул соберется и устроят мегадерибан и мегаграбительство. Так что носки с дырками никуда не выбрасывайте....................
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22.06.2020 13:21 Ответить
Сектант, ковид у тебя в голове уже)
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22.06.2020 17:50 Ответить
Важно понять почему ужесточают карантин.Все упирается в деньги .Самолёт -Ан 124 за ходку перевозит из Китая -120 тонн груза -маски ,тесты ,ивл ,костюмы биозащиты .Было совершено 20 рейсов туда обратно .Вложены колоссальные частные деньги .И вы людишки хотите прекратить карантин?Глюпи гуппи -а вложенные бабосы надо бы вернуть с 10 кратной прибылью ! .Поэтому носите намордники до дыр, и покупайте новые ! Зеленокожие слуги олигархов выделили 2 млрд гривен на зондеркоманды ,которые будут следить за ношением намордников и штрафовать непокорных .
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22.06.2020 23:18 Ответить
Ну вот видите - количество больных уменьшается... Эпидемия идет наспад... Все хорошо! А в областях где не спешат делать тесты так вообще лучше всех
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23.06.2020 05:33 Ответить
 
 