В Украине 681 новый случай COVID-19 за сутки, умерли 10 человек, всего зафиксирован 37 241 случай

По состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждены 37 241 случай COVID-19. За сутки - 681 новый случай. 10 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 681 нового больного коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 735).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 пациентов (сутками ранее - 8), всего - 1 012. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (3) области.

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За последние сутки выздоровели 133 человека (сутками ранее - 103), всего - 16 642.

Всего в Украине сейчас болеют 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (200), Ривненской (91), Волынской (70) областях и Киеве (43).

В Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской. Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.











