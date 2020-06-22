Необходимы массовые проверки заведений общепита, минимум 10 тыс. пройдут на этой неделе, - Чернышов
Министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов считает необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания на предстоящей неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона, об этом Чернышов сказал на заседании комиссии ТЭБ и ЧС в субботу, которое провел по поручению премьер-министра Украины.
"Считаю, что необходимы массовые проверки, по меньшей мере 10 тыс. проверок Госпродпотребслужбой на соблюдение заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - сказал Чернышов.
Он пояснил, что "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".
Чернышов напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных Covid-19.
"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в сторону усиления контроля", - сказал он
По результатам заседания Комиссии Укртрансбезопасность, Госпродпотребслужба, Нацполиция получат поручение усилить надзор над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мер; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля над соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.
Кроме того, будет поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.
Пожалуйста, подождите...
В Сумах багато водіїв маршруток їздять без масок. Це вже не кажучи за пасажирів.
Потрібно також заборонити відрядження в неблагополучні регіони (той же Київ).
Тобто насамперед має одягати маску хворий.
А те що здорова людина носить маску - користі мало....
Маски https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234 неефективні та https://www.researchgate.net/publication/244485085_Effect_of_face_veil_on_ventilator_function_among_Saudi_adult_females шкідливі .
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Стаття 20. Обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов'язані:вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб;виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров'я та наукових установ, у яких вони лікуються;проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.
Якщо не хворію - нікому нічого не винен.
ТОМУ МАСКИ ПОВИННІ НОСИТИ УСІ.
За винятком вулиці,де "соціальна дистанція! 1.5м наявна..
Основной принцип совка, наличие распределяющих и контролирующих органов.
Нахожусь в районе, где уже три месяца не могут найти хоть одного больного.
Вчера внезапно объявлено усиление карантина и до конца дня оштрафовано куча народу.
Отаки дила, малятка.
Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове , где провёл детство, школьные годы, получил высшее образование.
С 1994 по 1999 год - учеба в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1 Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB [uk] по специальности «Экономика предприятия». С 1996 по 2002 год - по специальности «Правоведение» учится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого .Лично для меня выпускники харьковского юридического - реальные рыги И часто завербованные агенты хремля
Ещё он и МАЦКОВСКУЮ ЦЕРКОВЬ УВАЖАЕТ
https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html
А ЕШЕ его в ОП предложил Трофимов - тот который тоже не любит украинскую церковь и сторонник мацковской церкви
И вот все эти деятели ещё и не украинцы 😀😀😀
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3196361737091211?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·
Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?