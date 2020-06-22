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карантин (16728) проверка (811) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) Алексей Чернышов (143)

Необходимы массовые проверки заведений общепита, минимум 10 тыс. пройдут на этой неделе, - Чернышов

Необходимы массовые проверки заведений общепита, минимум 10 тыс. пройдут на этой неделе, - Чернышов

Министр развития громад и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС Алексей Чернышов считает необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания на предстоящей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона, об этом Чернышов сказал на заседании комиссии ТЭБ и ЧС в субботу, которое провел по поручению премьер-министра Украины.

"Считаю, что необходимы массовые проверки, по меньшей мере 10 тыс. проверок Госпродпотребслужбой на соблюдение заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - сказал Чернышов.

Он пояснил, что "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".

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Чернышов напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных Covid-19.

"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в сторону усиления контроля", - сказал он

По результатам заседания Комиссии Укртрансбезопасность, Госпродпотребслужба, Нацполиция получат поручение усилить надзор над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мер; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля над соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.

Кроме того, будет поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.
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Топ комментарии
+8
Бьюджет трещит, так шо треба трохи потрусить спекулянтов унд барыг.
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22.06.2020 09:28
+8
Они просто тупые думали транш МВФ можно пощупать, а вышел обломчик, сейчас пойдут бизнес кошмарить. Зеробили їх разом
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22.06.2020 09:35
+6
Совок не умер, совок жив.
Основной принцип совка, наличие распределяющих и контролирующих органов.
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22.06.2020 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Бьюджет трещит, так шо треба трохи потрусить спекулянтов унд барыг.
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22.06.2020 09:28 Ответить
- По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам, - подитожил Остап (с)
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22.06.2020 10:06 Ответить
Велюр теж перевірять?
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22.06.2020 09:31 Ответить
Потрібно посилити контроль за громадським транспортом.
В Сумах багато водіїв маршруток їздять без масок. Це вже не кажучи за пасажирів.
Потрібно також заборонити відрядження в неблагополучні регіони (той же Київ).
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22.06.2020 09:31 Ответить
Неблагополучный регион - твоя жилплощадь, провинциал недолугий.
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22.06.2020 09:33 Ответить
Ем-м. Так хай їздять. Хто хоче - вдягає маску, хто не хоче - не вдягає. Не бачу проблем.
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22.06.2020 09:48 Ответить
Проблема в тому, що головна функція маски - не допустити потрапляння вірусу у повітря.
Тобто насамперед має одягати маску хворий.
А те що здорова людина носить маску - користі мало....
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22.06.2020 09:56 Ответить
Тобто якщо не має доказів, що водій мршрутки хворий, то маска не потрібна. А інші здророві, які аж так переживають за своє здоровя, можуть ходити в распіраторах N95/N99. По 13 год/день. Само собою, міняти їх кожні 2 години
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22.06.2020 10:13 Ответить
У Вас, пане, з логікою не дуже...Проблема в тому, що переважна більшість не знає хворі вони, чи ні і в який момент вони стать інфікованими та вже несуть небезпеку для інших.. Більшість переносить корону майже безсиптомно, як звичайний нежить... Тому маски в транспорті та в місцях скупчення повинні носити всі.
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22.06.2020 10:13 Ответить
Проблема в тому, що більшість геть не вміють в критичне мислення. Так ще й намагаютсья затягнути в свою секту нормальних.
Маски https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234 неефективні та https://www.researchgate.net/publication/244485085_Effect_of_face_veil_on_ventilator_function_among_Saudi_adult_females шкідливі .

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Стаття 20. Обов'язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов'язані:вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб;виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони здоров'я та наукових установ, у яких вони лікуються;проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.

Якщо не хворію - нікому нічого не винен.
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22.06.2020 11:56 Ответить
проблема у тому,що вірус має початковий безсимптомний період,коли вже відбувається зараження..
ТОМУ МАСКИ ПОВИННІ НОСИТИ УСІ.
За винятком вулиці,де "соціальна дистанція! 1.5м наявна..
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22.06.2020 11:13 Ответить
больше проверок хороших и разных) Кто-то озолотится
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22.06.2020 09:31 Ответить
во время карантина у проверяющих деньги начали заканчиваться... Проверять-то нечего было
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22.06.2020 10:10 Ответить
Совок не умер, совок жив.
Основной принцип совка, наличие распределяющих и контролирующих органов.
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22.06.2020 09:32 Ответить
Прверить все котлеты на профпригодность...
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22.06.2020 09:32 Ответить
Вам транша от МВФ мало?
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22.06.2020 09:32 Ответить
Они просто тупые думали транш МВФ можно пощупать, а вышел обломчик, сейчас пойдут бизнес кошмарить. Зеробили їх разом
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22.06.2020 09:35 Ответить
А ка в Беларуси с проверками. Всех за идиотов считаешь придурок.
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22.06.2020 09:33 Ответить
Супер...под шумок ментам вернуть контроль над мафами. Зелень-а ****?
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22.06.2020 09:38 Ответить
Массовые проверки нужны, прежде всего, в учебных заведениях. Там все ходят на работу, а ученики и студенты бегают по вопросам практики, дипломирования и выпуска.
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22.06.2020 09:46 Ответить
Ну еще бы. По 10 кило проверок в неделю - это тема.
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22.06.2020 09:48 Ответить
Багато попередять. Так завжди робиться.
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22.06.2020 09:51 Ответить
Нова владе не вміє заробляти гроші - ось, скажімо, бачить бізнесмена з грошима. Питання - як його охмирити. Можна станцювати для нього, зробити фото або манікюр. Якщо не ведеться - оштрафувати або встановити йому РРО.
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22.06.2020 09:54 Ответить
Зелень ищет любой способ грабить предпринимателей.
Нахожусь в районе, где уже три месяца не могут найти хоть одного больного.
Вчера внезапно объявлено усиление карантина и до конца дня оштрафовано куча народу.
Отаки дила, малятка.
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22.06.2020 10:00 Ответить
Чернышов Алексей

Родился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове , где провёл детство, школьные годы, получил высшее образование.
С 1994 по 1999 год - учеба в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1 Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB [uk] по специальности «Экономика предприятия». С 1996 по 2002 год - по специальности «Правоведение» учится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого .Лично для меня выпускники харьковского юридического - реальные рыги И часто завербованные агенты хремля
Ещё он и МАЦКОВСКУЮ ЦЕРКОВЬ УВАЖАЕТ
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22.06.2020 10:08 Ответить
Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8952
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22.06.2020 10:10 Ответить
Интервью Гордона с Чернышовым ( явное задание на раскрутку 😀😀😀)
https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html https://lb.ua/news/2020/06/19/460184_aleksey_chernishov_net_chetkogo.html
А ЕШЕ его в ОП предложил Трофимов - тот который тоже не любит украинскую церковь и сторонник мацковской церкви
И вот все эти деятели ещё и не украинцы 😀😀😀
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22.06.2020 10:14 Ответить
в ЗЕленском кабмине порохоботов нет. То есть все без исключений - схематозники, коллаборанты и dолbоёbы…
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22.06.2020 10:15 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3196361737091211?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·

Після 49 місяців поспіль зростання ВВП прийшов клоун нас всіх розважити, і одночасно просрати Україну. От весело, правда!?

Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов - Цензор.НЕТ 9495
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22.06.2020 10:27 Ответить
Треба терміново посадити Порошенка!
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22.06.2020 10:30 Ответить
Добейтесь хотя бы чтоб столики впритык не стояли!
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22.06.2020 10:42 Ответить
Незапланированные проверки на которые наложен мараторий ...это как вообще
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22.06.2020 11:23 Ответить
 
 