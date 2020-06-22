Число активных больных COVID-19 за сутки выросло в 15 областях Украины, - СНБО

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 15 областях, еще в 5 областях страны новых случаев заболевания не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число заболевших за минувшие сутки выявлено во Львовской области (200 случаев) и Ривненской области (91 случай).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 13 новых случаев заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 13 выздоровели, сейчас, как и сутками ранее, в области болеет 618 человек;

- в Волынской области подтверждены 70 новых случаев COVID-19, умерших и выздоровевших за минувшие сутки нет. Сейчас в области болеют 1 252 человека (на 70 больше за сутки);

- в Днепропетровской области за сутки новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 243 человека;

- в Донецкой области за сутки новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 209 человек;

- в Житомирской области 13 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека скончались, выздоровевших не было, всего болеет 614 человек (на 11 больше за сутки);

- в Закарпатской области 39 новых случаев заражения за сутки, 3 человека скончались, сейчас болеет 1 289 человек (на 36 больше за сутки);

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- в Запорожской области выявлен 1 случай заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 148 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 41 новый случай заболевания за сутки, 1 человек умер, всего в области болеет 888 человек (на 40 больше за сутки);

- в Киеве 43 новых случая заболевания за сутки, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, всего болеет 2 879 человек (на 43 больше за сутки);

- в Киевской области 28 новых случаев заболевания за сутки, 35 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 090 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 7 новых случаев заболевания, 1 человек скончался, сейчас в области болеет 88 человек (на 6 больше за сутки);

- в Луганской области за сутки новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас в области болеет 19 человек;

- во Львовской области за сутки подтверждены 200 новых случаев заражения COVID-19, 6 человек выздоровели, всего в области болеет 3 192 человека (на 194 больше за сутки);

- в Николаевской области 8 новых случаев заболевания COVID-19, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, всего в области болеет 94 человека (на 8 больше за сутки);

- в Одесской области 38 новых случаев заболевания за сутки, два человека скончались, всего в области болеет 732 человека (на 36 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания за сутки. Всего в области болеет 18 человек (на 2 больше за сутки);

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- в Ривненской области 91 новый случай заболевания за сутки, 21 человек выздоровел. Всего в области болеют 1 380 человек (на 70 больше за сутки);

- в Сумской области 1 новый случай заболевания за сутки. Всего в области болеет 71 человек (на 1 больше за сутки);

- в Тернопольской области 40 новых случаев заболевания за сутки, 10 человек выздоровели, всего в области болеют 628 человек (на 30 больше за сутки);

- в Харьковской области 6 новых случаев заболевания за сутки, 18 человек выздоровели. Всего в области болеет 870 человек (на 12 меньше за сутки);

- в Херсонской области 2 новых случая заболевания. Всего в области болеют 10 человек (на 2 больше за сутки);

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания и выздоровления за сутки не зафиксировано, 1 человек скончался, всего в области болеет 115 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черкасской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области, как и сутки ранее, болеют 189 человек;

- в Черновицкой области 33 новых случая заболевания, 11 человек выздоровели. Всего в области болеют 2 612 человек (на 22 больше за сутки);

- в Черниговской области 5 новых случаев заболевания и 19 - выздоровления. Всего в области болеют 339 человек (на 14 меньше за сутки).

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