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Еще в 2014 году не видел общину госпитального храма в составе Московского патриархата, - священник Скнарь

Еще в 2014 году не видел общину госпитального храма в составе Московского патриархата, - священник Скнарь

Олег Скнарь - настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы ПЦУ, который находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский клинический госпиталь" рассказал, что объединиться с другими украинскими церквями и войти в состав ПЦУ было не только его решением, но и всего прихода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Армія Inform".

Олег Скнарь - настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы ПЦУ, который находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский клинический госпиталь", рассказал, что ему пришлось быть непосредственным свидетелем борьбы врачей за жизнь легендарного воина "Сумрака" - Игоря Гордийчука.

"Я видел его в коме, я видел, какие невероятные усилия прилагали врачи клиники нейрохирургии, медицинские сестры, чтобы спасти жизнь офицеру. Когда я заходил в палату, постоянно у его постели дежурила жена Татьяна или дочь Марта, если у нее было свободное время от занятий в университете. Мы все вместе радовались, когда Игорь Владимирович начал понемногу восстанавливаться", - отметил Скнарь.

Настоятель считает себя учеником митрополита Владимира и хорошо знал состояние его души и намерения относительно объединения украинских церквей вокруг Киевского престола со статусом автокефальной церкви.

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"Когда стало известно о подготовке Томоса, что вскоре нам дадут статус независимой автокефальной церкви, я внутреннее был готов к присоединению к Православной церкви Украины. И, конечно, я не смог усидеть в Киеве и был в Стамбуле во время этого эпохального события, когда патриарх Варфоломей передал подписанный Томос митрополиту Епифанию. ... Всегда считал себя патриотом Украины, а когда началась российская агрессия, то понял, что у нашего храма особая миссия. И я уже в 2014 году не видел нашу церковную общину в составе Московского патриархата. Объединиться с другими украинскими церквями и войти в состав ПЦУ было не только моим решением, но и всего нашего прихода", - подчеркнул священник.

Скнарь отметил, что имя Московского патриарха прекратили упоминать в богослужениях еще в декабре 2013 года.

"Кто только не звонил мне с угрозами! Мне пришлось разорвать отношения со многими влиятельными коллегами из "той стороны". Но оно того стоит", - отметил настоятель храма.

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Еще в 2014 году не видел общину госпитального храма в составе Московского патриархата, - священник Скнарь - Цензор.НЕТ 6235
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22.06.2020 10:00 Ответить
Круто ,глав кацап поп завтра себе то же такую цепь закажет ,только на 1 кг.больше.
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22.06.2020 10:26 Ответить
Московська церква є агентом акупантів. Її діяльність треба заборонити
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22.06.2020 10:22 Ответить
Встречаю в киевской Лавре летом 2014 года знакомого священника из Донбасса (поезда ЕЩЕ ходили из Донбасса, познакомился с ним в Лавре еще до войны, он приезжал на сессии в семинарию). Рассказывает про то, как бомбят "укры" "мирные донецкие города, убивают невинных детей" и ни слова про расеюшку и "ополченцев" с русскими паспортами. И самый перл - понизив голос, говорит, что на стороне Украины "воюют негры из Америки". Я спрашиваю: батюшка, сами видели? Он: Да! И их много! Я уже конкретнее пытаюсь понять, может я не владею информацией. Расспрашиваю подробнее, не сразу, шаг за шагом, выясняется, что, оказывается, он проезжал блок-пост "на Украину", там на украинской территории стоял БТР （или танк, он не понял）, и когда проезжал, оттуда （из танка или БТРа）, как ему показалось, "слышалась американская речь" （именно американская!）.
Можете представить, какую пургу несут священники в "дыныры" и в Лавре, и на чьей стороне они "воюют".
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22.06.2020 19:40 Ответить
Схід України- земля України. Якщо в Мокві бачать на східних землях лише Донецький вугільний басейн з шахтами,то не дивовижно,що мізки бойовиків не розпізнають того,куди їх завели і по кому треба стріляти,бо географію московити ніколи не вивчали. Тому їх гатити треба повально,як череду!
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02.08.2020 17:36 Ответить
 
 