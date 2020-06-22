Еще в 2014 году не видел общину госпитального храма в составе Московского патриархата, - священник Скнарь

Олег Скнарь - настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы ПЦУ, который находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский клинический госпиталь" рассказал, что объединиться с другими украинскими церквями и войти в состав ПЦУ было не только его решением, но и всего прихода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Армія Inform".

Олег Скнарь - настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы ПЦУ, который находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский клинический госпиталь", рассказал, что ему пришлось быть непосредственным свидетелем борьбы врачей за жизнь легендарного воина "Сумрака" - Игоря Гордийчука.

"Я видел его в коме, я видел, какие невероятные усилия прилагали врачи клиники нейрохирургии, медицинские сестры, чтобы спасти жизнь офицеру. Когда я заходил в палату, постоянно у его постели дежурила жена Татьяна или дочь Марта, если у нее было свободное время от занятий в университете. Мы все вместе радовались, когда Игорь Владимирович начал понемногу восстанавливаться", - отметил Скнарь.

Настоятель считает себя учеником митрополита Владимира и хорошо знал состояние его души и намерения относительно объединения украинских церквей вокруг Киевского престола со статусом автокефальной церкви.

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"Когда стало известно о подготовке Томоса, что вскоре нам дадут статус независимой автокефальной церкви, я внутреннее был готов к присоединению к Православной церкви Украины. И, конечно, я не смог усидеть в Киеве и был в Стамбуле во время этого эпохального события, когда патриарх Варфоломей передал подписанный Томос митрополиту Епифанию. ... Всегда считал себя патриотом Украины, а когда началась российская агрессия, то понял, что у нашего храма особая миссия. И я уже в 2014 году не видел нашу церковную общину в составе Московского патриархата. Объединиться с другими украинскими церквями и войти в состав ПЦУ было не только моим решением, но и всего нашего прихода", - подчеркнул священник.

Скнарь отметил, что имя Московского патриарха прекратили упоминать в богослужениях еще в декабре 2013 года.

"Кто только не звонил мне с угрозами! Мне пришлось разорвать отношения со многими влиятельными коллегами из "той стороны". Но оно того стоит", - отметил настоятель храма.

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