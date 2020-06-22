COVID-19: в Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима - более $130

В Турции вводится крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Анадолу.

Начиная с понедельника, 22 июня каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более 130 долларов США).

Соответствующее предписание в администрации губернаторов 81 провинции страны направлено МВД Турции.

До 22 июня всех, кто не соблюдал режим ношения масок, только предупреждали,однако с сегодняшнего дня будут штрафовать.

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В 48 провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни, тогда как в 33 провинциях маски обязательны лишь в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.

По последним данным, Турция занимает 12-е место по заболеваемости коронавирусом в мире, заразились 187 685 человек, умерли 4950 человек, выздоровели 160 240 пациентов.