COVID-19: в Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима - более $130
В Турции вводится крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Анадолу.
Начиная с понедельника, 22 июня каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более 130 долларов США).
Соответствующее предписание в администрации губернаторов 81 провинции страны направлено МВД Турции.
До 22 июня всех, кто не соблюдал режим ношения масок, только предупреждали,однако с сегодняшнего дня будут штрафовать.
В 48 провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни, тогда как в 33 провинциях маски обязательны лишь в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.
По последним данным, Турция занимает 12-е место по заболеваемости коронавирусом в мире, заразились 187 685 человек, умерли 4950 человек, выздоровели 160 240 пациентов.
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2 квіт. 2020 р. - У Чехії міністр заплатив штраф за те, що був на відеоконференції без маски.
Я тебе ще серйозно і не ї..ав....
опыт перенимают. Видать и у них с экономикой швах. Стрелки переводят. Нет чтоб как в Швеции.
Это то, что позволяет не вводить карантин в Швеции (впрочем - у них правительство по закону просто не имеет на это прав).
Не говоря уже о том, что медицина в Швеции на наивысшем уровне и количество койкомест на душу населения в разы выше, чем в Украине или Турции.
Потому давай не равнять нас с Швецией.
Turkey
Incidence rate: 222,54 per 100,000 people
Stockholm
Incidence rate: 710,03 per 100,000 people
Jonkoping
Incidence rate: 762,10 per 100,000 people
Китайские маски бывают разные из разных материалов, разных производителей - не надо всех под одну гребенку.
Наши, кстати, маски давным-давно клепают.
В отелях и на пляжах отдыхающие будут обязаны в масках находиться?
Это такой способ пополнить казну за счет туристов?
тобто
1600 грн.
не 17 000 як у нас..
Вкотре... ДОВБО...ОБАМ,хто придумав в уряді такі штрафи,котрі нереально взяти,тому котрі й не "працюють"
знизьте штрафи до 500 -1000 і беріть МАСОВО.