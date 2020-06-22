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Киев (24773) Министерство культуры и информационной политики (755) застройка (707)

Минкультуры: Возможная застройка в историческом центре рядом с Владимирской горкой - недопустимо

Минкультуры: Возможная застройка в историческом центре рядом с Владимирской горкой - недопустимо

Министерство культуры и информационной политики считает недопустимыми любые действия органов государственной власти, способствующие незаконной застройке в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационной политики Украины считает недопустимыми любые действия органов государственной власти, в том числе судебной, способствующие незаконной застройке в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софии Киевской и Киево-Печерской Лавре. Владимирский спуск находится в ее пределах", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что юристы Минкультуры изучают решение Шестого апелляционного административного суда, который 26 мая обязал департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации предоставить ООО "Этрекс" градостроительные условия для проектирования гостиничного и развлекательного комплекса на Владимирском спуске, 6 в Подольском районе Киева, и внимательно следить за дальнейшим ходом этого дела.

В ведомстве обращают внимание, что такое строительство будет считаться незаконным без предварительного утверждения историко-архитектурного опорного плана Киева и соответствующего разрешения Минкультуры.

"Внесение украинских памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО является очень важным для формирования позитивного международного имиджа нашего государства и развития туризма. Учитывая это, Минкультуры призывает все заинтересованные стороны максимально ответственно относиться к вопросу сохранения культурного наследия в Киеве и в Украине в целом", - заявили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+7
У вас є вся інформація по будівництву?
Хто забудовник? Хто дав дозвіл? В якому році?
Чи ви представник бені- мертвечука, "кто угодно только не Кличко"
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22.06.2020 10:10
+4
Юзівські вже набудували. Тепер візьмуться криворогаті.
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22.06.2020 10:03
+4
Карта Киева ДАВНО разбита на зоны . В исторических зонах реально строить запрещено
Осталось правоохоронным органам проверить подписи под разрешительными документами ( и управление охраны памятников )
ЭТО 1000процентная коррупция
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22.06.2020 10:35
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Юзівські вже набудували. Тепер візьмуться криворогаті.
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22.06.2020 10:03 Ответить
Та тут возможно только одно решение - посадить Кличко и его подельников в СИЗО, иначе они уничтожат Киев и ничто их не остановит
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22.06.2020 10:06 Ответить
У вас є вся інформація по будівництву?
Хто забудовник? Хто дав дозвіл? В якому році?
Чи ви представник бені- мертвечука, "кто угодно только не Кличко"
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22.06.2020 10:10 Ответить
Кличко - средневековый варвар, которому место в тюряге.
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22.06.2020 10:26 Ответить
Почему сразу Кличко - надо смотреть подписи на разрешительных документах .

А может жти документы беня сделал с целью провокации против Кличко
ОНИ ЖЕ СОБРАЛИСЬ ШТУРМОМ БРАТЬ КРЕСЛО МЭРА
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22.06.2020 10:38 Ответить
Вот первый кандидат - Тищенко раздаёт пирожные , тьху , лимончики потерпевшим от взрыва
У БОГАТЫХ СВОИ ПРИЧУДЫ 😀😀😀

Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима - Цензор.НЕТ 5752
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22.06.2020 10:39 Ответить
У вас є факти? Бо цю риторику ми чули декілька років тому, якраз перед президентськими виборами. Коли, по завданню містечкових олігархів і ******* проголосували за "кого угодно, только не Порошенко"
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22.06.2020 11:08 Ответить
За такі рішення потрібно судити суддів. Та в Україні, та ще й при цій владі- нікому
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22.06.2020 10:11 Ответить
Карта Киева ДАВНО разбита на зоны . В исторических зонах реально строить запрещено
Осталось правоохоронным органам проверить подписи под разрешительными документами ( и управление охраны памятников )
ЭТО 1000процентная коррупция
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22.06.2020 10:35 Ответить
Кума Ющенко Оксана Билозир во время президентства Ющенко получила землю на Подоле под дачу. Кума Порошенко Оксана Билозир во время президентства Порошенко начала возводить на этой земле вместо дачи 9-этажный дом. Шесть этажей уже есть.Источник: https://censor.net/p3112508

Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима - Цензор.НЕТ 4457
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22.06.2020 10:59 Ответить
Бігом в ДБР, у них там немає компромату на Порошенка. Розповісте про куму.
Конкретно, по цій забудові, в якій винен Зеленський, якась інформація є?
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22.06.2020 11:16 Ответить
Щодо забудови пані Білозір є що сказати?
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22.06.2020 11:22 Ответить
Якби!, там був склад злочину, то прокуратура, вже більше року б займалась цим. Та тихо. Бо справа "куми" не вартує виїдиного яйця. І її використали преред виборами, щоб обгидити Пороха.
Закінчуйте "флудитит". Тема статті- "Минкультуры: Возможная застройка в историческом центре рядом с Владимирской горкой - недопустимо". Є що сказати?
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22.06.2020 14:54 Ответить
Кум прокурор справою куми забудовниці? Ти мариш- випий пігулку, інколи допомагає!
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22.06.2020 15:36 Ответить
 
 