За сутки COVID-19 заболели 45 детей и 48 медработников, всего 2 735 детей и 6 046 медиков, - Степанов

За минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 45 детей и 48 медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрав Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболел 681 человек. Из них 45 детей, а также 48 медработников. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. При этом выздоровели 133 пациента", - отметил министр.

Всего за все время пандемии заболело 37 241 человек. Из них 2 735 детей, а также 6 046 медработников. В общем выздоровели 16 642 человека, а летальных случаев 1 012.

Он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 7 831 тестов. Из них 6 131 исследований методом ПЦР, а также 1 700 исследований методом ИФА.

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