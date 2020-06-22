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Новости Коронавирус и карантин
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дети (6346) карантин (16728) врачи (1503) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки COVID-19 заболели 45 детей и 48 медработников, всего 2 735 детей и 6 046 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 45 детей и 48 медработников, всего 2 735 детей и 6 046 медиков, - Степанов

За минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 45 детей и 48 медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрав Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболел 681 человек. Из них 45 детей, а также 48 медработников. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. При этом выздоровели 133 пациента", - отметил министр.

Всего за все время пандемии заболело 37 241 человек. Из них 2 735 детей, а также 6 046 медработников. В общем выздоровели 16 642 человека, а летальных случаев 1 012.

Он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 7 831 тестов. Из них 6 131 исследований методом ПЦР, а также 1 700 исследований методом ИФА.

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Топ комментарии
+4
с каких пор кремлеботьі с порохоботами заодно? Тьі єто, температуру померяй, мало ли.
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22.06.2020 10:12
+3
Степанов, как и вся власть параноидально пытаются вдалбивать населению страх перед "ужасным и всеубивающем" короновирусом.
Именно с этой целью вороватый Степанов постоянно изо дня в день озвучивает одну и ту же мантру - столько то детей заболело, столько то медработников заболело...
Но заметьте, никогда не договаривает... а сколько детей за сутки вылечилось, сколько медработников вылечилось?...
Или все навечно заболевают и не вылечиваются?
Короче говоря, все их мантры рассчитаны на дурачков и безграмотных и зашуганных людей.
Ибо любой вменяемый человек, который хоть элементарно знакомый с математикой, легко прикинет, что даже если по тысяче людей в день будет заражаться, то нужно 40 тысяч дней, что бы все заразились в Украине.
Тоесть, такими темпами всё население Украины заразится и переболеет короновирусом аж за 109 лет.
Какой вообще может быть карантин, если нет условий для его введения - нет никакой эпидемии (нет порога в 5% зараженных от всего населения).
За три месяца "пандемии короновируса" в Украине заболело аж 0,06% всего населения
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22.06.2020 10:17
+2
вопрос-сколько заболело медиков и детей в Германии от этой заразы? Ответишь и тогда посмотрим о манипуляции и русские корни
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22.06.2020 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 7 831 тестов.\\\\\\\\\\\

Понимай как хочешь - ли ли взято, то ли обработано(какой давности то?)
Стебанов походу тут читает и заметил как я его обосрал, и тут же сам обосрался с этой фразой.)
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22.06.2020 10:07 Ответить
Зачем цепляться к ежедневным сводкам, козе понятно что они носят случайных характер. Нужно проводить оценку по усредненным данным (например за неделю). А то похоже что у тебя к Степанову ну очень сильная личная неприязнь )
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22.06.2020 10:14 Ответить
не, мне непонятно зачем публиковать чушь.

если одну область всю за день протестировать, то получится больше чем по стране
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22.06.2020 10:23 Ответить
У меня к Степанову очень большая личная неприязнь. Я бы ему кирпичом в морду заехал. Зачем он запретил людям старше 60 лет выходить из дома? Он фашист.
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22.06.2020 11:15 Ответить
А вот здесь полностью с вами согласен, мне самому за 60 и я работающий-пенсионер. На каком основании меня лишают права на труд? Это геноцид.
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22.06.2020 11:18 Ответить
Власть объясняет, что это в интересах людей которым за 60. Вот так за меня кто-то решает что в моих интересах. А если я не согласен с властью, то штраф минимум 17000 гривен за нарушение правил карантина.
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22.06.2020 12:00 Ответить
Власть лукавит, те кому за 60 лет как раз менее опасны с точки распространения вируса, у них пониженная иммунная система и при наличии вируса они почти сразу будут иметь симптомы (температуру и т.п.) и поэтому будут сидеть дома (в отличие от бесимптомной молодежи. Просто власти цинично хотят сэкономить на койко-местах.
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22.06.2020 12:29 Ответить
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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22.06.2020 10:10 Ответить
с каких пор кремлеботьі с порохоботами заодно? Тьі єто, температуру померяй, мало ли.
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22.06.2020 10:12 Ответить
Нажаль не можу скинути скріна сюди з доказами, на ютьюбі в коментах бачив своїми очима це
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22.06.2020 10:15 Ответить
Ти брешеш.
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22.06.2020 11:16 Ответить
вопрос-сколько заболело медиков и детей в Германии от этой заразы? Ответишь и тогда посмотрим о манипуляции и русские корни
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22.06.2020 10:13 Ответить
Сам вірус не міф. Міф - його "надзвичайна небезпека".
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22.06.2020 10:17 Ответить
А куди не безпечніше коли твої легені перетворюються на місиво непридатне виконувати свою функцію???
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22.06.2020 10:19 Ответить
Коли намагаються тиснути на емоції, а не логіку - вами намагаються маніпулювати.
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22.06.2020 10:25 Ответить
Не лізь до чужих легенів!
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22.06.2020 11:17 Ответить
Так наш народ "невиправний"...Товариш розповідав - пішов із внуком, на тому тижні, у лікарню, у хірургію. Відвідувачі, усі, у масках, а персонал не те що без захисного одягу, але і без масок і рукавичок... Уже сьогодні лікарня ізольована - виявили випадки "корони"... А потім ми стогнемо, чого така велика кількість хворих медиків - вони самі ігнорують заходи захисту, та не те що опосередковано, а прямо є першими розповсюджувачами "зарази"...
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22.06.2020 10:14 Ответить
Степанов, как и вся власть параноидально пытаются вдалбивать населению страх перед "ужасным и всеубивающем" короновирусом.
Именно с этой целью вороватый Степанов постоянно изо дня в день озвучивает одну и ту же мантру - столько то детей заболело, столько то медработников заболело...
Но заметьте, никогда не договаривает... а сколько детей за сутки вылечилось, сколько медработников вылечилось?...
Или все навечно заболевают и не вылечиваются?
Короче говоря, все их мантры рассчитаны на дурачков и безграмотных и зашуганных людей.
Ибо любой вменяемый человек, который хоть элементарно знакомый с математикой, легко прикинет, что даже если по тысяче людей в день будет заражаться, то нужно 40 тысяч дней, что бы все заразились в Украине.
Тоесть, такими темпами всё население Украины заразится и переболеет короновирусом аж за 109 лет.
Какой вообще может быть карантин, если нет условий для его введения - нет никакой эпидемии (нет порога в 5% зараженных от всего населения).
За три месяца "пандемии короновируса" в Украине заболело аж 0,06% всего населения
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22.06.2020 10:17 Ответить
зачем манипулируешь?
сколько тестов взято и когда? когда и какие обработаны?
вот тут и подвох, а не 40000 дней каких-то
оставить одну лабораторию, так станет 2 миллиона дней шоб типо все заразились то
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22.06.2020 10:26 Ответить
сейчас количество тестов увеличилось в несколько раз по сравнению с началом карантина, согласно заявлениям власти...
Или ты не веришь власти?
Если не веришь, то не верь и в цифры ихние и вообще в их мантры про смертельный и всезаражающий короновирус.
В Испании, сходной по количеству населения с Украиной, на данный момент 70 тысяч больных коронвисрусом... карантин отменён, открыты границы.
В Украине на данный момент 19,5 тысяч больных, карантин хотят ужесточать.
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22.06.2020 10:35 Ответить
вот именно шо не верю.
во, Кличко кричит за Киев, но там ведь тесты в тот же день только разным депутатишкам и прочим попам делают, а жителям - когда уже тот тест через неделю и не особо нужен.
нас Гана и то опережала по кол-ву тестов на тело населения, кстати, Гана тоже ведь могла увеличить.
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22.06.2020 10:40 Ответить
Так якщо інфікованих набагато більше, то і летальність набагато менше. Бо летальні/важкі випадки фіксуваються майже всі (це вигідно для парадигми "епідемія" ), і навіть натягувати помер з covid на помер від covid. Але легкі/безсимптомні в статистику не йдуть. І тут або вірус з летальністю <= грипові, або заразність сильно перебільшена. І те й інше сильно зменшує доцільгість карантинів.
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22.06.2020 10:40 Ответить
чем больше зараженных, тем меньше зараженных.
ниче что в первую очередь должны брать у тех кто с симптоматикой? а не у депутатов и попов?
кому верить, если писал богер какой-то - у мужика пневмония, типо лечили, а потом ВНЕЗАПНО показал тест шо "ОЙ". И в больнице все медики пошли на тесты, ну и часть выбыла.
какая "статистика" - забудь.те
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22.06.2020 10:45 Ответить
чим більше протестованих інфікованих, тим менше хворих (у відносних цифрах). Чим більше протестованих хворих, тим менше летальних (у відносних цифрах). А реальної статистики не має. Може колись буде надана. А може й ні.
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22.06.2020 10:57 Ответить
Среди детей в Украине были летальные исходы? Они ,как пишут везде,почти не болеют этим.
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22.06.2020 10:43 Ответить
Это предыдущая власть виновата, что медики через 3 мес карантина и больше года правления главзебила продолжают заражаться как нигде в мире? Так Степанов сказал, как в очи нассал
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22.06.2020 11:02 Ответить
 
 