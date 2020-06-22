ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

21 июня во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост а сутки с начала пандемии COVID-19.

Это следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего новых случаев - около 116 тысяч - выявили в Северной и Южной Америках.

Это рекордный суточный прирост за все время пандемии COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован 18 июня, когда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных случаев за сутки. До этого продолжительное время регистрировали менее 150 тысяч новых случаев за сутки.

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По оценке ВОЗ, общее число заболевших COVID-19 превысило 8,7 миллиона человек. По данным университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся превысило 8,9 миллиона человек.

Больше всего случаев заражения выявили в США, где коронавирус обнаружили у почти 2,3 миллиона человек. Второе место по числу заболевших занимает Бразилия (1,083 миллиона человек). Следом идут Россия (583 тысячи заболевших), Индия (425 тысяч) и Великобритания (305 тысяч).