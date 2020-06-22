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ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

21 июня во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост а сутки с начала пандемии COVID-19.

Это следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего новых случаев - около 116 тысяч - выявили в Северной и Южной Америках.

Это рекордный суточный прирост за все время пандемии COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован 18 июня, когда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных случаев за сутки. До этого продолжительное время регистрировали менее 150 тысяч новых случаев за сутки.

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки с начала пандемии 01

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По оценке ВОЗ, общее число заболевших COVID-19 превысило 8,7 миллиона человек. По данным университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся превысило 8,9 миллиона человек.

Больше всего случаев заражения выявили в США, где коронавирус обнаружили у почти 2,3 миллиона человек. Второе место по числу заболевших занимает Бразилия (1,083 миллиона человек). Следом идут Россия (583 тысячи заболевших), Индия (425 тысяч) и Великобритания (305 тысяч).
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Топ комментарии
+9
Уже перестала удивлять человеческая тупость. Но иногда цепляет. Это каким нужно быть кретином, что бы "думать" что коронавирус придумали для продажи масок и антисептиков. Мировая экономика рухнула на 8%, нефть стала почти даром, ****, 450 тыс трупов, и все, что бы маски продать. Зачем ты вообще родился таким умственным уродом? Вопрос риторический. Не отвечай.
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22.06.2020 10:39
+4
а количество умерших упало. терь, чтоб продажи намордников и прочей бесполезной дряни не упали, ВОЗ разгоняет панику таким показателем как кол-во зарегистрированных случаев инфицирования. а всем известно, что этим показателем очень удобно манипулировать.
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22.06.2020 10:06
+3
Крыса кацапская,когда тебя провакатара уже отловят для опытов вместо приматов?
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22.06.2020 10:21
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Правила форума Совет форумчан
а количество умерших упало. терь, чтоб продажи намордников и прочей бесполезной дряни не упали, ВОЗ разгоняет панику таким показателем как кол-во зарегистрированных случаев инфицирования. а всем известно, что этим показателем очень удобно манипулировать.
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22.06.2020 10:06 Ответить
Что то давно не видно комментариев от Кирилла Лещенко.
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22.06.2020 10:14 Ответить
слепой что ли?
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22.06.2020 10:29 Ответить
Напевне частина "дурантинофілів" "випала" у спам.. )))
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22.06.2020 10:51 Ответить
в Германии на сегодня 0 умерших.
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22.06.2020 10:15 Ответить
Крыса кацапская,когда тебя провакатара уже отловят для опытов вместо приматов?
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22.06.2020 10:21 Ответить
объясни мне, обмылок, какой интерес "кацапской крысе" топить за повышение обороноспособности Украины?
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22.06.2020 10:31 Ответить
Так у шизофреников раздвоение личности это норма )
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22.06.2020 10:34 Ответить
нда...
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22.06.2020 10:35 Ответить
Без обид, ничего личного.
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22.06.2020 10:36 Ответить
чому кацапські тролі зараз Проти карантину і "за Сильну Україну.".


Тому що косяпен Пропаганда вибирає завжди ефективніший напрям удару.


Зараз на обороноздатність України через пропаганду на форумах вони вплинути ніяк не можуть("спалений напрям").. тому переключились на збільшення смертності в Україні від Ковід-2019.
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22.06.2020 10:54 Ответить
Є кнопочка спам.
КОЖЕН може застосувати її до ольгінських негідників.
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22.06.2020 11:05 Ответить
Уже перестала удивлять человеческая тупость. Но иногда цепляет. Это каким нужно быть кретином, что бы "думать" что коронавирус придумали для продажи масок и антисептиков. Мировая экономика рухнула на 8%, нефть стала почти даром, ****, 450 тыс трупов, и все, что бы маски продать. Зачем ты вообще родился таким умственным уродом? Вопрос риторический. Не отвечай.
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22.06.2020 10:39 Ответить
Ты болел свинячим гриппом?
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22.06.2020 10:42 Ответить
тебе удалось продемонстрировать вредное влияние маски на головной мозг. твой она отключила.... а он точно был?
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22.06.2020 10:43 Ответить
Коментар з 0 аргументів, просто обзивання. Я бачу інтелект у вас на високому рівні.*сарказм* виходячи з ваших коментарів, можу припустити, що вам треба пояснювати і це..
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22.06.2020 10:58 Ответить
Недавно писал здесь то же самое. Просто у людей примитивное мышление, первая мысль по любому поводу "это зрада", "не треба нас дурити", "масоны все купили". Главное написать какую-нибудь хе#ню и получить побольше лайков.
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22.06.2020 10:51 Ответить
так а чипировать когда будут, скоро уже? Основная волна паники спала, а они резину тянут.
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22.06.2020 10:45 Ответить
З одної сторони всесвітня організація, яка була створена і для таких випадків як пандемія вірусу. З іншої сторони невідомий коментатор, в часи постійних феків, який марить теорією змови. Маніпуляція на маніпуляції, наприклад що за "всем известно"? Мені тебе жаль..
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22.06.2020 10:54 Ответить
ахахахах і знову ти просто обзиваєшся. Ти знаєш, що таке конструктив? Відповідь на мій коментар була миттєва, ти постійно тут сидиш чи як? Схоже, що за таке можуть платить гроші. Цікаво чи то московські гроші?
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22.06.2020 11:02 Ответить
хочешь серьёзного разговора? а можешь? пока что производишь впечатление дешёвого говномёта... с такими не спорят.
попробуй для начала ответить, зачем "агенту кремля" топить за повышение обороноспособности Украины.
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22.06.2020 11:05 Ответить
Оця твоя фраза "зачем "агенту кремля" топить за повышение обороноспособности Украины" у всіх твої коментарях. Твої коменти тупо ніяк не впливають на підвищення обороноздатності нашої країни. Тупа маніпуляція. Тут можна топити за все і за нічого, це просто слова. Я з самого початку пишу серйозно і без жартів, а ти просто обзиваєшся, як невихований третьокласник на перерві у школі. Ти, однак, сам собі перечиш, коли кажеш з такими не сперечаються але миттєво реагуєш на всі мої коментарі. Сміюся вголос з твоїх "інтелектуальних" коментарів.
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22.06.2020 11:24 Ответить
нда.... после гневных обвинений в отсутствии аргументов такой высер... гуляй. больше не кормлю. так и передай куратору: послали мол из-за тупости.
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22.06.2020 11:27 Ответить
Я прокоментував кожну з твої тез, керуючись логікою. Ти ж продовжуєш говорити про гівно, і ні слова про те, що я написав. Те що ти написав "гуляй" дуже не логічно, бо ти ніяким чином не можеш вплинути на мої дії.(дивися як можна опускати таких недолугіх ботів, як ти, не обзиваючись і не звертаючись то гівна та сраки). Також помітив, що ти використовуєш такий термін як "куратор". Куратор - це керівник або організатор і може бути використаний в різних випадках, а отже дефініція визначається контекстом. Припускаю, що контекстом може являтися відсилка до ботоферм зі своїми кураторами. Твоє вільне використання цього терміну, без пояснення, ********* на думку, що ти в цьому варишся і це для тебе очевидно. Сам себе валиш, йой.
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22.06.2020 11:38 Ответить
щось німці почали маніпулювати...
Але Ольгінський Щуролов в моменті їх" вивів на чисту воду" ...

В Германии вспышка на мясокомбинате: коронавирус более чем у тысячи работников
СУББОТА, 20 ИЮНЯ 2020, 15:57

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/#comments 1

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/

В немецком западном городе Ред-Виденбрюк произошла вспышка на мясокомбинате компании Tönnies - тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.
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22.06.2020 11:53 Ответить
чудово виконується розорядження російського МОЗ показувати кожноденний спад захворюваності до "обнулення Конституції"...
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22.06.2020 11:16 Ответить
 
 