ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших COVID-19 за сутки с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА
21 июня во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост а сутки с начала пандемии COVID-19.
Это следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего новых случаев - около 116 тысяч - выявили в Северной и Южной Америках.
Это рекордный суточный прирост за все время пандемии COVID-19. Предыдущий максимум был зарегистрирован 18 июня, когда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных случаев за сутки. До этого продолжительное время регистрировали менее 150 тысяч новых случаев за сутки.
По оценке ВОЗ, общее число заболевших COVID-19 превысило 8,7 миллиона человек. По данным университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся превысило 8,9 миллиона человек.
Больше всего случаев заражения выявили в США, где коронавирус обнаружили у почти 2,3 миллиона человек. Второе место по числу заболевших занимает Бразилия (1,083 миллиона человек). Следом идут Россия (583 тысячи заболевших), Индия (425 тысяч) и Великобритания (305 тысяч).
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Тому що косяпен Пропаганда вибирає завжди ефективніший напрям удару.
Зараз на обороноздатність України через пропаганду на форумах вони вплинути ніяк не можуть("спалений напрям").. тому переключились на збільшення смертності в Україні від Ковід-2019.
КОЖЕН може застосувати її до ольгінських негідників.
попробуй для начала ответить, зачем "агенту кремля" топить за повышение обороноспособности Украины.
Але Ольгінський Щуролов в моменті їх" вивів на чисту воду" ...
В Германии вспышка на мясокомбинате: коронавирус более чем у тысячи работников
СУББОТА, 20 ИЮНЯ 2020, 15:57
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/#comments 1
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/20/7111353/
В немецком западном городе Ред-Виденбрюк произошла вспышка на мясокомбинате компании Tönnies - тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.