Степанов прибыл на Львовщину проинспектировать больницы, лечащие пациентов с COVID-19: В регионе очень большое количество больных
В понедельник, 22 июня, министр здравоохранения Максим Степанов проинспектирует медицинские учреждения Львовской области, которые оказывают помощь больным COVID-19, в связи с высокой заболеваемостью в регионе.
Об этом министр здравоохранения сообщил на ежедневном брифинге 22 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе мы наблюдаем большой срез заболеваемости именно во Львовской области. Сегодня у нас 200 больных именно на Львовщине, общее количество подтвержденных случаев 3980 за все время пандемии. Это очень большое количество, и сегодня я вместе со своим заместителем и вместе с ведущими специалистами находимся на Львовщине для того, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации и о ходе лечения в тех или иных заведениях", - сказал Степанов.
Он добавил, что о результатах инспекции будет сообщено сразу после завершения посещения больниц, непосредственно оказывающих медпомощь больным COVID-19 .
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имхо зато в магазины сейчас любо-дорого посмотреть продаваны все в масках перчатках и т.п., как в принципе должно быть всегда.
а в 20 раз больше - дома сидят и послали степановых подальше.
. 200 Інфікованих на всю область
Це більше,як вчора в Ізраїлі,Сербії чи Узбекистані з 33 млн.населення.
а також у Алжирі(43)Марокко(36 млн) і Венесуелі(28 млн)..
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Ну да, теперь девочку непорочную из себя строить? Жёсткого карантина не было, маски носят на бороде, никого не штрафуют, а оно "разбираться" думает. За такую халатность надо тюремный срок тебе дать.Года три чтоб посидел для ума.
вместо обеспечить всем что надо, начальничек приехал и помахал пальцем, или не пальцем, мол "эээ, не порти.те статистику мне тут"
даааа, но я верю красножопым, ага
..Баблос - решала !!!
сьогодні погода гірша від Зеленського..
у темах про розвиток космічної програми Ілона Маска :
З командою Зе при Владі Україна у космос не полетить...)))
у темах про лікування геморою атаманюк :..
За сьогодні , "вангую" Львівщина буде мати 250 інфікованих і увійде у "топ-50" КРАЇН щодо добового інфікування.