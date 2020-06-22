Степанов прибыл на Львовщину проинспектировать больницы, лечащие пациентов с COVID-19: В регионе очень большое количество больных

В понедельник, 22 июня, министр здравоохранения Максим Степанов проинспектирует медицинские учреждения Львовской области, которые оказывают помощь больным COVID-19, в связи с высокой заболеваемостью в регионе.

Об этом министр здравоохранения сообщил на ежедневном брифинге 22 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы наблюдаем большой срез заболеваемости именно во Львовской области. Сегодня у нас 200 больных именно на Львовщине, общее количество подтвержденных случаев 3980 за все время пандемии. Это очень большое количество, и сегодня я вместе со своим заместителем и вместе с ведущими специалистами находимся на Львовщине для того, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации и о ходе лечения в тех или иных заведениях", - сказал Степанов.

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Он добавил, что о результатах инспекции будет сообщено сразу после завершения посещения больниц, непосредственно оказывающих медпомощь больным COVID-19 .