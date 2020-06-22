В ВСУ за сутки три новых случая COVID-19, всего болеют 143 человека, - Командование Медсил
По состоянию на 22 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 143 человека острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.
Всего за время пандемии выздоровели - 264 человека, летальных случаев - 5.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 14 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Три военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ривненская область - 1 человек и Житомирская - 2 человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Diamond_Princess У 2020 році на судні було виявлено хворих на коронавірус, тому на судні було оголошено карантин і воно місяць простояло в порту Йокогами. Серед 3711 чоловік пасажирів та екіпажу 761 чоловік захворіло і 11 чоловік померло.