В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова
Председатель Государственного космического агентства Украины не может должным образом выполнять свои обязанности, в том числе из-за отсутствия специальной проверки и причастность к коррупции.
Об этом говорится в обращении народных депутатов к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, сообщают Українські новини.
Всего под обращением подписались сотни народных избранников из всех фракций и продолжают собирать подписи. Информацию об этом выложил на своей странице в Facebook адвокат и общественный деятель Маси Найем.
Депутаты уверяют, что с момента его избрания на должность в январе 2020 года за время испытательного срока, Владимир Усов не только не довел свою компетентность и профессионализм, но и само соответствие занимаемой должности.
За пять месяцев деятельности новый председатель Государственного космического агентства не только не представил стратегий развития агентства и области, но и любого другого плана.
"Хотя, вместе с тем, в громких интервью сообщает об амбициозных планах завоевания ближайших планет. Судя по официальному сайту Госкосмоса, главным достижением учреждения за последние полгода стало создание официальных каналов в Телеграмм и Ютуб", - цитирует обращение Маси Найем.
Вместе с тем действующий председатель ГКА известный тем, что не заполнил в официальной декларации многочисленные состояния и иностранные активы, в частности американскую компанию Kwamb.io.inc, доли в четырех украинских фирмах и две квартиры.
Также компании В. Усова фигурируют в уголовных делах об отмывании средств Николаевской ОГА. Информация о расследовании этой коррупционной аферы есть на сайте ГБР, однако СБУ до сих пор не провела специальную проверку Председателя ГКА.
Согласно этим фактам, и несоответствия Владимира Усова занимаемой должности, народные избранники требуют отстранить его от исполнения обязанностей и освободить от должности.
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.. да и бабки беспризорные скучают ))))
Но народ и не задумался как он выбирает И кого . Теперь у власти ЛЮДИ НЕДОУЧКИ
"В политсиле "Слуга народа" достигли негласной договоренности о том, чтобы давать кандидатам в министры несколько месяцев испытательного срока, прежде, чем назначать их на должности.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24"."
Кроме как торговать *********** - он больше ничего не может 😀😀😀
хорошо знала этого типа. Не буду пересказывать ее оценку, но сказала,- Арахания, не очень чист на руку. То что это так , можно убедиться из его собственного интервью
https://news.liga.net/politics/interview/david_arakhamiya_v_minoborony_net_zakupok_bez_otkatov_i_korruptsii