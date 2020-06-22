В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова

Председатель Государственного космического агентства Украины не может должным образом выполнять свои обязанности, в том числе из-за отсутствия специальной проверки и причастность к коррупции.

Об этом говорится в обращении народных депутатов к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, сообщают Українські новини.



Всего под обращением подписались сотни народных избранников из всех фракций и продолжают собирать подписи. Информацию об этом выложил на своей странице в Facebook адвокат и общественный деятель Маси Найем.

Депутаты уверяют, что с момента его избрания на должность в январе 2020 года за время испытательного срока, Владимир Усов не только не довел свою компетентность и профессионализм, но и само соответствие занимаемой должности.

За пять месяцев деятельности новый председатель Государственного космического агентства не только не представил стратегий развития агентства и области, но и любого другого плана.



"Хотя, вместе с тем, в громких интервью сообщает об амбициозных планах завоевания ближайших планет. Судя по официальному сайту Госкосмоса, главным достижением учреждения за последние полгода стало создание официальных каналов в Телеграмм и Ютуб", - цитирует обращение Маси Найем.

Вместе с тем действующий председатель ГКА известный тем, что не заполнил в официальной декларации многочисленные состояния и иностранные активы, в частности американскую компанию Kwamb.io.inc, доли в четырех украинских фирмах и две квартиры.



Также компании В. Усова фигурируют в уголовных делах об отмывании средств Николаевской ОГА. Информация о расследовании этой коррупционной аферы есть на сайте ГБР, однако СБУ до сих пор не провела специальную проверку Председателя ГКА.

Согласно этим фактам, и несоответствия Владимира Усова занимаемой должности, народные избранники требуют отстранить его от исполнения обязанностей и освободить от должности.







