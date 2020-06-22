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В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова

Председатель Государственного космического агентства Украины не может должным образом выполнять свои обязанности, в том числе из-за отсутствия специальной проверки и причастность к коррупции.

Об этом говорится в обращении народных депутатов к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, сообщают Українські новини.

Всего под обращением подписались сотни народных избранников из всех фракций и продолжают собирать подписи. Информацию об этом выложил на своей странице в Facebook адвокат и общественный деятель Маси Найем.

Депутаты уверяют, что с момента его избрания на должность в январе 2020 года за время испытательного срока, Владимир Усов не только не довел свою компетентность и профессионализм, но и само соответствие занимаемой должности.

За пять месяцев деятельности новый председатель Государственного космического агентства не только не представил стратегий развития агентства и области, но и любого другого плана.

"Хотя, вместе с тем, в громких интервью сообщает об амбициозных планах завоевания ближайших планет. Судя по официальному сайту Госкосмоса, главным достижением учреждения за последние полгода стало создание официальных каналов в Телеграмм и Ютуб", - цитирует обращение Маси Найем.

Вместе с тем действующий председатель ГКА известный тем, что не заполнил в официальной декларации многочисленные состояния и иностранные активы, в частности американскую компанию Kwamb.io.inc, доли в четырех украинских фирмах и две квартиры.

Также компании В. Усова фигурируют в уголовных делах об отмывании средств Николаевской ОГА. Информация о расследовании этой коррупционной аферы есть на сайте ГБР, однако СБУ до сих пор не провела специальную проверку Председателя ГКА.

Согласно этим фактам, и несоответствия Владимира Усова занимаемой должности, народные избранники требуют отстранить его от исполнения обязанностей и освободить от должности.

В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова 01
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова 02
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова 03
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова 04

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Топ комментарии
+8
пора Черновецкому возвращаться! без него Космическое агенство никак...
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 6648

.. да и бабки беспризорные скучают ))))
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22.06.2020 10:36
+5
Да у нас везде примерно так, нашли чем удивить...
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22.06.2020 10:35
+4
І тепер з'язовується, що винних в призначені усова НЕМАЄ. І за все, що зроблено і не зроблено, в цій галузі, винних теж НЕМАЄ. Випробувальний термін, у пліснявих, він такий. Ніхто ні за що НЕ відповідає.
"В политсиле "Слуга народа" достигли негласной договоренности о том, чтобы давать кандидатам в министры несколько месяцев испытательного срока, прежде, чем назначать их на должности.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24"."
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22.06.2020 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Да у нас везде примерно так, нашли чем удивить...
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22.06.2020 10:35 Ответить
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 3960
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22.06.2020 10:47 Ответить
Я цій "владі" не вірю жодному слову , жодному звинуваченню , тому утримаюсь від оцінки . А то друге питання : обвинувачувачі Порошенка , а якщо порахувати активи цього ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ!!! , то чи не буде там більше коштів , ніж у якогось олігарха ? І скільки їх таких ?
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22.06.2020 11:11 Ответить
пора Черновецкому возвращаться! без него Космическое агенство никак...
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 6648

.. да и бабки беспризорные скучают ))))
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22.06.2020 10:36 Ответить
Говорят у ЛЕНИ КОСМОСА совсем крыша поехала .
Но народ и не задумался как он выбирает И кого . Теперь у власти ЛЮДИ НЕДОУЧКИ
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22.06.2020 10:56 Ответить
Без колумбійського борошна ця галузь не має перспектив. Треба міняти кацманавта.
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22.06.2020 10:46 Ответить
Откуда взялось это ***, с неба упал, или это креатура зермака?
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22.06.2020 10:47 Ответить
І тепер з'язовується, що винних в призначені усова НЕМАЄ. І за все, що зроблено і не зроблено, в цій галузі, винних теж НЕМАЄ. Випробувальний термін, у пліснявих, він такий. Ніхто ні за що НЕ відповідає.
"В политсиле "Слуга народа" достигли негласной договоренности о том, чтобы давать кандидатам в министры несколько месяцев испытательного срока, прежде, чем назначать их на должности.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24"."
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22.06.2020 10:51 Ответить
НАДО убрать с должности Арахамию
Кроме как торговать *********** - он больше ничего не может 😀😀😀
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22.06.2020 10:54 Ответить
Я б не довірив йому свої *********.))
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22.06.2020 10:58 Ответить
Арахания волонтерствовал в Николаеве. Как-то пару месяцев назад, столкнулся с одной женщиной тоже с Николаева, которая
хорошо знала этого типа. Не буду пересказывать ее оценку, но сказала,- Арахания, не очень чист на руку. То что это так , можно убедиться из его собственного интервью
https://news.liga.net/politics/interview/david_arakhamiya_v_minoborony_net_zakupok_bez_otkatov_i_korruptsii
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22.06.2020 11:19 Ответить
В Верховной Раде депутаты собрали подписи за отставку главы Космического Агентства Усова - Цензор.НЕТ 2525
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22.06.2020 10:53 Ответить
Особенно интересно что там стоят подписи дмитрука-фитнес тренер и леонова-пицца продовца,оба с Одессы,оба полные ничтожества и подписались против своего земляка,который создал с нуля компанию по 3д печати керамики в т ч для космической отросли ! Да и когда его назначали пацаны имели свои предложения на хлебную должность !
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22.06.2020 10:57 Ответить
видимо, какой-то правильный чел уже занес брату Ермака денег за эту должность...
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22.06.2020 10:58 Ответить
Новые литса?
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22.06.2020 11:03 Ответить
Уверен, большинство из подписавшихся депутатов, только сейчас узнали о существовании Космического Агентства в своей стране.
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22.06.2020 11:10 Ответить
Я цій "владі" не вірю жодному слову , жодному звинуваченню , тому утримаюсь від оцінки . А то друге питання : обвинувачувачі Порошенка , а якщо порахувати активи цього ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ!!! , то чи не буде там більше коштів , ніж у якогось олігарха ? І скільки їх таких ?
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22.06.2020 11:12 Ответить
Да похер, кбю на последний ладан дышит, а еще год тому работали по выходным.
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22.06.2020 11:51 Ответить
 
 